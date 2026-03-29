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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Readings: सावधान! अपनों से ही मिलेगा बड़ा 'धोखा', टैरो कार्ड्स ने मीन और धनु राशि को किया आगाह, जानें 30 मार्च 2026 का राशिफल

Tarot Readings: सावधान! अपनों से ही मिलेगा बड़ा 'धोखा', टैरो कार्ड्स ने मीन और धनु राशि को किया आगाह, जानें 30 मार्च 2026 का राशिफल

Tarot Card Reading 30 March 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Mar 2026 02:40 PM (IST)
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Tarot Card Reading 30 March 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या संकेत दे रही है? आइए जानते हैं 30 मार्च 2026 का विशेष टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज खर्चों से संबंधित मुद्दों पर अपने घर परिवार के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं. आपको शीत प्रकृति के रोग, ज्वर आदि से पीड़ित होंगे. खान पान की अनियमितता से बचना चाहिए.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों के लिए आज भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे. आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कष्टप्रद रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को फिलहाल, धन संग्रह करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. साथ ही आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है. मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशिवालों को फिलहाल, जल्दबाजी में कोई काम न करें. आज आप आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों को इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और कठिन परिश्रम के बाद व्यापार अच्छा चलेगा. जीवनसाथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों को आज धनार्जन के अवसरों में वृद्धि होगी. साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जो लोग विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहने वाला है. आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. यदि आपका धन कही अटक गया है कि आपको धन प्राप्त हो सकता है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को इस अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते है. आपको सलाह है कि फिलहाल, बोलचाल में कटुता न आने दें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों को आज अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. आपको विश्वासघात करने के कारण सजा भी मिल सकती है, स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी न करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 29 Mar 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

30 मार्च 2026 को मेष राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं?

मेष राशि के जातक आज खर्चों से जुड़े मामलों पर परिवार से बात कर सकते हैं। खान-पान की अनियमितता से बचें, क्योंकि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

वृषभ राशि के लिए 30 मार्च 2026 को टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं?

वृषभ राशि के लिए आज भाई-बहनों से संबंधित मामले थोड़े कमजोर रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कष्टप्रद हो सकता है।

मिथुन राशि के जातकों को 30 मार्च 2026 को धन को लेकर क्या सलाह है?

मिथुन राशि वालों को धन संग्रह करने में बाधाएं आ सकती हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान होगा।

कन्या राशि के लिए 30 मार्च 2026 को टैरो कार्ड्स क्या भविष्यवाणी करते हैं?

कन्या राशि के लोगों के लिए धन कमाने के अवसर बढ़ेंगे। एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं और स्थायी संपत्ति मिलने के भी योग हैं।

30 मार्च 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं?

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेगा। आप विभिन्न स्रोतों से धन कमा सकते हैं और रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है।

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