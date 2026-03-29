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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ राशिफल अप्रैल 2026: नौकरी, बिजनेस और रिश्तों में मिलेगा फायदा, बस रखें ये ध्यान! पढ़ें भविष्यफल?

कुंभ राशिफल अप्रैल 2026: नौकरी, बिजनेस और रिश्तों में मिलेगा फायदा, बस रखें ये ध्यान! पढ़ें भविष्यफल?

अप्रैल 2026 में बिजनेस बढ़ाने, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और करियर ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा. सफलता स्ट्रेटेजिक फैसलों, टीमवर्क और फाइनेंशियल प्लानिंग पर निर्भर करती है. कम्युनिकेशन और इमोशनल को बैलेंस करें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Mar 2026 02:20 PM (IST)
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Aquarius April Horoscope 2026: अप्रैल 2026 आपके लिए मौके, विस्तार और समझदारी का महीना साबित हो सकता है. इस दौरान जहां बिजनेस में बड़े प्रोजेक्ट्स और निवेश के अवसर मिलेंगे, वहीं नौकरी में भी ग्रोथ के संकेत हैं. रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन कुछ जगहों पर धैर्य और समझदारी जरूरी रहेगी.

यह महीना आपको आगे बढ़ा सकता है अगर आपने सही फैसले लिए.

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बिजनेस एंड वेल्थ

इस महीने बिजनेस में सबसे बड़ा फोकस रहेगा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन.

महीने की शुरुआत से 9 अप्रैल तक निवेश के अच्छे मौके बनेंगे. अगर आपने स्टॉक मार्केट या कमोडिटी में सोच-समझकर पैसा लगाया, तो लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा मिल सकता है. लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं बिना रिसर्च के निवेश करना वह मत करना.

कुछ खास तारीखों पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. यह शॉर्ट टर्म गेम नहीं है यह भविष्य के लिए मजबूत एसेट बनाने का समय है.

10 से 29 अप्रैल के बीच बिजनेस में बड़े मौके मिलेंगे, खासकर सरकारी टेंडर्स और बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़ने के. लेकिन यहां भी वही बात अगर आपका नेटवर्क और तैयारी कमजोर है, तो ये मौके सिर्फ दूसरों को मिलेंगे.

मिड मंथ तक इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ी खींचतान हो सकती है. टैरिफ और एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव के कारण विदेशी क्लाइंट्स के साथ रेट्स को लेकर विवाद हो सकता है. यहां इमोशन नहीं, नेगोशिएशन काम आएगा.

रिटेल बिजनेस वालों के लिए यह महीना फायदेमंद है. कस्टमर फ्लो बढ़ेगा, जिससे आपकी इनकम में सुधार होगा. लेकिन अगर आपकी सर्विस या क्वालिटी कमजोर है, तो यह मौका भी हाथ से निकल सकता है.

19 अप्रैल के बाद बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड्स की समस्या खत्म हो सकती है. लोन क्लियर होने या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने से आप अपने प्लान्स को तेजी से लागू कर पाएंगे.

जॉब एंड प्रोफेशन

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना मिश्रित लेकिन अवसरों से भरा रहेगा.

महीने की शुरुआत में ऑफिस में टीम वर्क की समस्या सामने आ सकती है. कोवर्कर्स के साथ पुरानी अनबन खत्म नहीं हो रही है इसका असर आपके काम पर पड़ेगा. साफ बात या तो आप सुलझाओ, या नुकसान उठाओ.

13 अप्रैल तक आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा. यह समय है जब आप खुद को अलग साबित कर सकते हैं. अगर आपने यह मौका मिस किया, तो आगे पछताओगे.

मिड मंथ में प्रमोशन के मजबूत योग बन रहे हैं. लेकिन प्रमोशन सिर्फ किस्मत से नहीं मिलता आपकी पिछली परफॉर्मेंस यहां काम आएगी.

14 अप्रैल के बाद नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, खासकर सरकारी या बड़ी कंपनियों से. लेकिन ऑफर मिलने के बाद भी इंटरव्यू और स्किल टेस्ट असली फिल्टर होता है.

ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपकी सैलरी हाइक का रास्ता खोल सकती है. लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी का मतलब ज्यादा दबाव भी होगा यह समझ लो.

महीने के अंत में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के लिए बड़ा ग्रोथ पीरियड रहेगा. यहां आपकी लीडरशिप स्किल्स सामने आएंगी.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप

रिश्तों के मामले में यह महीना पॉजिटिव है, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा.

कुछ खास तारीखों पर परिवार में कोई मांगलिक कार्य या उत्सव हो सकता है. यह समय रिश्तों को मजबूत करने का है इसे हल्के में मत लो.

लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के साथ ट्रिप या आउटिंग का प्लान बन सकता है, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी.

मैरिड लाइफ में पिछले महीने की समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होंगी. बातचीत और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे.

नई जनरेशन के लिए यह समय फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सीखने का है. अगर अभी से समझ विकसित कर ली, तो आगे फायदा ही फायदा है.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

स्टूडेंट्स के लिए यह महीना प्रैक्टिकल ग्रोथ का है.

कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को करंट अफेयर्स और टेक्नोलॉजी अपडेट्स पर फोकस करना होगा. यही आपकी बढ़त तय करेगा.

इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के छात्रों के लिए यह महीना उपलब्धियों से भरा हो सकता है. कोई बड़ा प्रोजेक्ट या पहचान मिल सकती है.

स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह समय नया है ई-स्पोर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मौका मिल सकता है. लेकिन यहां भी कंसिस्टेंसी जरूरी है.

हेल्थ एंड ट्रेवल

हेल्थ के मामले में यह महीना थोड़ा अलर्ट रहने का है.

ग्लोबल सप्लाई चेन के कारण जरूरी दवाइयों की कीमत बढ़ सकती है. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा.

ट्रैवल के दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स और कीमती सामान का ध्यान रखें. छोटी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है.

उपाय (Remedies)

हनुमान जन्मोत्सव (2 अप्रैल):
हनुमान जी को चोला, चमेली का तेल और गुलाब अर्पित करें. “ऊँ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि” मंत्र का जाप करें और हनुमान अष्टक का पाठ करें.

अक्षय तृतीया (19 अप्रैल):
पीले वस्त्र में कामधेनु स्थापित कर “ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय नमः” मंत्र का जाप करें. भूमि और संपत्ति में निवेश शुभ रहेगा. काले तिल और नए वस्त्र खरीदना लाभदायक रहेगा.

निष्कर्ष (Conclusion)

सीधी बात यह महीना मौके देगा, लेकिन मेहनत और समझदारी के बिना कुछ नहीं मिलेगा. बिजनेस में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, नौकरी में परफॉर्मेंस और रिश्तों में संतुलन आपको आगे ले जाएगा. अगर आपने लापरवाही की, तो वही मौके नुकसान में बदल सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 02:20 PM (IST)
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Kumbh Rashifal Monthly Horoscope Aquarius Monthly Horoscope
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