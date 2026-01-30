हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBudget 2026: पुष्य नक्षत्र में पेश होगा बजट, जानें जनता को मिलेगा तोहफा या टैक्स का तगड़ा झटका?

Budget 2026: पुष्य नक्षत्र में पेश होगा बजट, जानें जनता को मिलेगा तोहफा या टैक्स का तगड़ा झटका?

Budget 2026: 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौवां बजट पेश करने जा रही हैं. आइए ज्योतिषीय नजरिए से समझते हैं बजट 2026 आम जनता के लिए कैसा रह सकता है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 30 Jan 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026, रविवार को अपना लगातार नौवां बजट पेश करने जा रही हैं, लेकिन इस बार बजट मात्र आंकड़ों का ही नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल पर भी निर्भर कर सकती है.

ज्योतिषीय नजरिए से जिस दिन बजट पेशा होना है, उस दिन बनने वाले योग इस बात का संकेत दे रहे हैं कि, सरकार जनता को राहत देने की कोशिश कर सकती है,लेकिन पूरी तरह खर्च खोलने से भी बच सकती है. 

Budget 2026: ग्रहों के संयोग से बजट 2026 बनेगा संतुलित, आम जनता के लिए क्या मंहगा और क्या सस्ता

सबसे पहले 1 फरवरी 2026 का पंचांग देखिए-

1 फरवरी 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा. माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, विक्रम संवत 2082, पुष्य नक्षत्र 11.57 मिनट तक, राहुकाल का समय शाम 04.47 से शाम 6.09 मिनट तक है. फरवरी माह 2026 में शनि, राहु, केतु पूरे महीने एक ही राशि में रहेंगे. 

चंद्रमा कर्क राशि में जनता पर क्या प्रभाव?

1 फरवरी को चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा. ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को आम जनता, परिवार, महिलाएं, किसान और घरेलू अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है.

ऐसे में संभावना है कि, बजट का फोकस महिलाओं, गरीबों,आवास, राशन, सब्सिडी और सामाजिक योजनाओं पर रहने वाला है. उम्मीद की जा रही है कि, सरकार कुछ ऐसे फैसले भी ले सकती है, जिससे आम आदमी को राहत मिलें. 

पुष्य नक्षत्र का बजट पर प्रभाव?

बजट वाले दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसे पैसा, सरकारी तंत्र और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में साफ संकेत है कि, सरकार लोकलुभावन घोषणाओं के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखेगी कि, खजाने पर ज्यादा दबाव न पड़े. 

राहुकाल शाम को, बजट दिन में

1 फरवरी 2026 को राहुकाल का समय शाम को 04.47 मिनट से लेकर 06.09 मिनट तक रहेगा, जबकि बजट पु्ष्य नक्षत्र में पेश किया जाएगा. इसका मतलब है कि, बजट के वक्त राहु का सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

इससे सरकार के फैसले अपेक्षाकृत संतुलित और स्पष्ट रहने की उम्मीद है, हालांकि बजट के बाद बाजार और इनवेस्टरों में हलचल जरूर देखने को मिल सकती है. 

शनि-राहु-केतु स्थिर, सख्त आर्थिक नीति जारी

फरवरी महीने में शनि, राहु और केतु राशियां नहीं बदल रहे हैं. यह इस बात का संकेत है कि, सरकार की आर्थिक नीति में किसी भी तरह का कोई बड़ा यू-टर्न नहीं होगा. टैक्स, कर्ज और सरकारी खर्च पर नियंत्रण बना रहेगा, यानी राहत के साथ-साथ बजट में सख्ती भी देखने को मिलेगी. 

आम आदमी के लिए बजट कैसा रह सकता है?

ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि, सरकार जनता को खुश करने के लिए कुछ राहत भरे फैसले जरूर देगी, लेकिन पूरी तरह से खजाना खोलने से भी बचेगी.

मिडिल क्लास को सीमित राहत मिलने के साथ गरीब और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर जोर देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर बजट 2026 ऐसा होगा, जिसमें सरकार संतुलन लाने की कोशिश करेही, इसमें राहत और वित्तीय अनुशासन भी बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 30 Jan 2026 01:25 PM (IST)
Nirmala Sitharaman February Rahu Shani Budget 2026 Union Budget 2026 Budget 2026 Astrology
