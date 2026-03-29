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मीन राशिफल अप्रैल 2026: करियर, रिश्ते और किस्मत का खेल! जानें कैसे जीतें, चुनौतियां पार करें?

अप्रैल 2026 में मिले-जुले नतीजे आएंगे, साथ ही बिज़नेस और करियर ग्रोथ में अच्छे मौके मिलेंगे. बढ़ती लागत की वजह से प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है, स्मार्ट प्लानिंग और ट्रांसपेरेंसी से मदद मिलेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Mar 2026 02:26 PM (IST)
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Pisces April Horoscope 2026:  अप्रैल 2026 आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. जहां एक तरफ बिजनेस और करियर में बड़े मौके मिलेंगे, वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी.

इस महीने सफलता उन्हीं को मिलेगी जो बदलते हालात के अनुसार खुद को ढाल पाएंगे और सही समय पर सही फैसले लेंगे.

बिजनेस एंड वेल्थ

इस महीने बिजनेस में सबसे बड़ा प्रभाव ग्लोबल फैक्टर्स और मैनेजमेंट स्किल्स का रहेगा.

महीने की शुरुआत में लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से आपके प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आ सकता है. अगर आपका बिजनेस इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़ा है, तो यह असर और ज्यादा दिखेगा. यहां आपको कॉस्ट कंट्रोल और स्मार्ट प्लानिंग पर काम करना होगा.

2 अप्रैल के बाद नई मशीनरी या व्हीकल खरीदने का प्लान बन सकता है. लेकिन बिना जरूरत सिर्फ दिखावे के लिए निवेश करना बड़ी गलती होगी हर खर्च को ROI के हिसाब से देखो.

10 से 29 अप्रैल के बीच स्टार्टअप शुरू करने का अच्छा समय है. खासकर महीने का दूसरा हफ्ता आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. लेकिन “लक्की टाइम” के भरोसे मत बैठो बिना स्ट्रेटेजी के स्टार्टअप जल्दी बंद भी हो जाते हैं.

कुछ खास तारीखों पर आपको उम्मीद से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है. लेकिन यह तभी होगा जब आपने पहले से मजबूत तैयारी की हो.

ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता के कारण इन्वेंटरी मैनेजमेंट चुनौतीपूर्ण रहेगा. अगर आपने स्टॉक को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, तो कैश फ्लो पर सीधा असर पड़ेगा.

19 अप्रैल के बाद पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता बेहद जरूरी होगी. पुराने हिसाब-किताब में गड़बड़ी हुई, तो विवाद तय है.

जॉब एंड प्रोफेशन

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना ग्रोथ और जिम्मेदारी दोनों लेकर आएगा.

महीने की शुरुआत में आपको किसी जटिल प्रोजेक्ट की लीडरशिप मिल सकती है. यह आपके करियर के लिए बड़ा मौका है यहां आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी पहचान बनाएगी.

ऑफिस में आपकी समझदारी और दूरदर्शिता की सराहना होगी. लेकिन सिर्फ तारीफ से कुछ नहीं होता रिजल्ट देना जरूरी है.

14 अप्रैल के बाद नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, खासकर यूनिवर्सिटी या टेक कंपनियों से.

करियर में धीरे-धीरे ग्रोथ होगी. यह कोई शॉर्टकट वाला महीना नहीं है यहां मेहनत का फल समय लेकर मिलेगा.

सॉफ्टवेयर और डेटा साइंस से जुड़े लोगों के लिए यह महीना खास रहेगा. उन्हें नए प्रोजेक्ट्स और उपलब्धियां मिल सकती हैं.

महीने के अंत में स्किल्स को अपग्रेड करना जरूरी होगा. अगर आप सीखना बंद कर देंगे, तो मार्केट आपको पीछे छोड़ देगा यह कठोर सच्चाई है.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप

रिश्तों के मामले में यह महीना भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकता है.

सिंगल लोगों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. लेकिन हर आकर्षण को प्यार समझना गलती है समय दो, समझो.

पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर चिंता रह सकती है. यहां लापरवाही नहीं चलेगी समय पर ध्यान देना जरूरी है.

मिड मंथ में भाई-बहनों के साथ पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. यह समय रिश्तों को सुधारने का है.

19 अप्रैल के बाद मैरिड कपल्स के लिए खुशखबरी मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

स्टूडेंट्स के लिए यह महीना मौके और मेहनत दोनों लेकर आएगा.

टेक्निकल स्टूडेंट्स को एआई या स्पेस टेक से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है. लेकिन यह तभी होगा जब आपने पहले से तैयारी की हो.

आर्टिस्ट्स को अपनी स्किल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना होगा. सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है विजिबिलिटी भी जरूरी है.

स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी स्टेमिना और ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा. यहां लापरवाही सीधे रिजल्ट पर असर डालेगी.

हेल्थ एंड ट्रेवल

हेल्थ के मामले में यह महीना थोड़ा संवेदनशील है.

पैरों में सूजन, थकान या नींद की कमी की समस्या हो सकती है. अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने पर ध्यान नहीं दिया, तो यह समस्या बढ़ सकती है.

विदेश यात्रा करने वालों के प्लान्स में बदलाव आ सकता है. इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस के कारण ट्रैवल पोस्टपोन करना पड़ सकता है.

उपाय (Remedies)

हनुमान जन्मोत्सव (2 अप्रैल):
हनुमान जी को सफेद आक के पुष्प और बूंदी के लड्डू अर्पित करें. “ऊँ वज्रकाय नमः” मंत्र का जाप करें और रामचरितमानस का पाठ करें.

अक्षय तृतीया (19 अप्रैल):
लाल वस्त्र में कूर्माकार श्रीयंत्र रखकर “ऊँ श्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः” मंत्र का जाप करें. इसे अलमारी में रखें और चने की दाल व हल्दी की खरीददारी करें.

निष्कर्ष (Conclusion)

सीधी बात यह महीना आसान नहीं है, लेकिन सही खेलोगे तो फायदा बड़ा होगा. बिजनेस में कंट्रोल, नौकरी में मेहनत और रिश्तों में समझदारी यही तीन चीजें आपको आगे ले जाएंगी. अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया, तो मौके हाथ से निकल जाएंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 02:26 PM (IST)
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