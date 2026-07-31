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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 31 July 2026: टैरो राशिफल, कर्क राशि वालों को पद-प्रतिष्ठा का लाभ, वृश्चिक को धार्मिक यात्रा के योग; जानें मेष से मीन का भाग्य

Tarot Card Rashifal 31 July 2026: टैरो राशिफल, कर्क राशि वालों को पद-प्रतिष्ठा का लाभ, वृश्चिक को धार्मिक यात्रा के योग; जानें मेष से मीन का भाग्य

Tarot Card Rashifal 31 July 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. कर्क को पद-प्रतिष्ठा का लाभ. वृषभ अजनबियों से रहें सतर्क. पढ़ें मेष से मीन का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Jul 2026 04:30 AM (IST)
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Tarot Rashifal 31 July 2026: जुलाई महीने का यह अंतिम दिन सभी 12 राशियों के लिए करियर में तरक्की, धार्मिक यात्राओं और स्वास्थ्य के प्रति सजगता के बड़े संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क राशि वालों को पद-प्रतिष्ठा और धनु राशि के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा, वहीं वृषभ राशि वालों को अजनबियों से सावधान रहने और सिंह राशि के जातकों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.


मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों आज अपने काम में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा. आज आपके सामने कई नए अवसर आएंगे. आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको वांछित परिणाम प्राप्त होंगे.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज किसी विशेष कार्य की चिंता सताने वाली हैं. आपको सलाह है कि व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें. साथ ही अजनबियों से सावधान रहें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के कुछ लोगों को फिलहाल, संतान सुख प्राप्त होगा. इस राशि वालों को मित्रों और रिश्तेदारों के रूखे व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है. आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

कर्क टैरो राशिफल 
कर्क राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है की नौकरीपेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ मिलेगा. कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी. नए कामों की शुरुआत संभव है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करने की जरूरत है. साथ ही आपको सलाह है कि सेहत का विशेष ख्याल रखें. इतना ही नहीं अपने खानपान की आदतों पर काबू रखें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोग किसी नई योजना को लेकर आज विचारमग्न रहने वाले हैं. साथ ही आज आपको लोगो से कई तरह की आलोचनाएं सुनने को मिलेंगी. इतना ही नहीं आपका शुभचिंतक के विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को अपने जीवन के दृष्टिकोण को थोड़ा व्यावहारिक बनाने की जरूरत है. आप आज अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काफी प्रेरित रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें. इससे आप अपने कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सुर्खियां बढ़ोरेंगे. साथ ही आप अपने परिवार के साथ आज किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है. साथ ही आज आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र मे मिली प्रगति से काफी संतुष्ट रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा दिन बीतेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यस्थल पर वातावरण काफी सुखद रहेगा. हालांकि, आपको आज असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखने की जरूरत है. आपको सलाह है कि परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें. आपको सलाह है कि अपने संबंधों में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 31 Jul 2026 04:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Card Reading Tarot Horoscope Rashifal Tarot Rashifal 31 July 2026
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