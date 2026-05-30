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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 30 May 2026: मकर राशि वालों को मिलेंगी उम्मीद से ज्यादा उपलब्धियां, वृश्चिक के व्यापार विस्तार की योजनाएं होंगी सफल, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 30 May 2026: मकर राशि वालों को मिलेंगी उम्मीद से ज्यादा उपलब्धियां, वृश्चिक के व्यापार विस्तार की योजनाएं होंगी सफल, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 30 मई 2026, मकर को उम्मीद से ज्यादा सफलता व वृश्चिक को मिलेगा भाग्य का साथ. कर्क के व्यापार में होगा लाभ, वहीं कुंभ वाले दूसरों की मदद करते समय बेहद सतर्क रहें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 May 2026 02:40 AM (IST)
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Tarot Rashifal 30 May 2026: शनिवार का दिन मकर, वृश्चिक और मेष राशि के जातकों के लिए बड़ी सफलताएं और बेहतरीन आर्थिक अवसर लेकर आया है. मकर राशि के लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ उम्मीद से ज्यादा उपलब्धियां हासिल करेंगे, वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य पूरी तरह सहायक बनेगा और व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. मेष राशि के जातकों को भविष्य के निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है. दूसरी ओर, मिथुन, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को आज मानसिक तनाव, विरोधियों और दूसरों के मामलों में पड़ने से बचने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों पर कार्यभार आज अधिक रहने वाला है. आज कई काम आपको एक साथ करने पड़ सकते हैं. कामकाज से संबंधित यात्रा भी संभव है. सफलता मिलने की संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है. आज यदि आप कुछ पैसा निवेश करते हैं तो आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपने सहयोगियों की भावनाओं को समझेंगे और उनके साथ नरमी से पेश आएंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके काम को आसान बना देगा. कमाई के लिए दिन अच्छा है. हालांकि, आज आपका दान धर्म तीर्थ यात्रा आदि पर धन खर्च हो सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई दे हा है. गुस्से से आपके काम बिगड़ सकते हैं. आज अपने काम से काम रखें और व्यर्थ की बातों को तूल देने से बचें. मानसिक तनाव रहेगा. धन संबंधित मामलों में समय अनुकूल रहेगा.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों को आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. फिलहाल, परिस्थितियों को प्रैक्टिकली डील करें. व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा. नौकरी पेशा जातकों के भी सभी काम आसानी से पूरे होते जाएंगे. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहने वाला है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के मन में बेचैनी रहने वाली है. दरअसल, आज आप बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी अनुकूल परिणाम न मिलने से परेशान रहेंगे. साथ ही आज आपको विरोधियों के कारण भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कमाई के मामलों में भी दिन सामान्य है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों की कामकाज की योजनाओं पर चर्चा बहुत अधिक रहने वाली हैं. लेकिन, योजना फाइनल करने के लिए आप किसी स्थिति पर नहीं पहुंच पाएंगे. धन संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्क रहें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों के मन में विचार अधिक रहने वाले हैं. बहुत से कामों को पूरा करने का तनाव काम में गलतियां ला सकता है. कामकाज में एकाग्रता बनाए रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करेंगे. पुराने व्यापारियों के साथ संबंध सुधरने से हर्ष रहेगा. व्यापार विस्तार के लिए चर्चाएं लाभदायक सिद्ध होगी. भाग्य पूरी तरह सहायक बनेगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों के मन में आज निर्णय लेने की दुविधा रहेगी. आज आपके मन में निर्णय लेने में काफी परेशानियां रहने वाली हैं. साथ ही आज आपके संचित धन में कमी आ सकती है. धन संबंधित मामलों में समय बहुत अनुकूल नहीं है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आज अपने सभी कामों को पूरा करेंगे. उम्मीद से ज्यादा उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा. कामकाज की अधिकता रहेगी. परंतु उमंग और उत्साह से सभी को समय पर पूरा कर लेंगे. आर्थिक लिहाज से भी दिन अच्छा रहेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों को दूसरों की मदद करते वक्त सतर्क रहना चाहिए. क्योंकि, आज आप पर ही बेवजह के आरोप लग सकते है. इस समय किसी भी वाद विवाद से आपको बचना चाहिए. सेहत के लिए भी सतर्क रहें. धन संबंधित मामलों में दिन अच्छा रहेगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए आज काफी लाभदायक समय है. ग्रह स्थिति आप के लिए बहुत अनुकूल है. छोटी-मोटी परेशानियां आराम से पार कर लेंगे. आज आपके मान सम्मान में प्राप्ति होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 30 May 2026 02:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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