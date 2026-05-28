Kal Ka Rashifal 29 May 2026: कल बदल रही है ग्रहों की चाल, इन 3 राशियों के घर आएंगी नई खुशियां, लेकिन मकर राशि वाले रहें सावधान!
Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल, कन्या राशि वालों को मिलेगा बड़ा जॉब ऑफर और मीन राशि की सुधरेगी आर्थिक स्थिति. वहीं मकर राशि के जातक यात्रा से बचें. पढ़ें 29 मई 2026 का पूरा भाग्यफल.
Kal Ka Rashifal, 29 May 2026: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन सभी 12 राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल आकाशमंडल में ग्रहों की बदलती चाल के कारण कुछ राशियों के लिए जहां तरक्की और बंपर धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं कुछ राशियों को कल अपने करियर और सेहत के मामले में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है.
आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार जानते हैं कि कल शुक्रवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के किस्मत के तारे क्या कहते हैं.
मेष राशि (Aries)
कल आपके दिन की शुरुआत आपके अनुकूल होने वाली है. कार्यस्थल पर आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा.
- Career: क्रिएटिव और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा.
- Work: ऑफिस में कई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे.
- Social: आपकी प्रतिभा के कारण लोग कल आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे.
- शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
वृष राशि (Taurus)
कल आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है. कोई भी सोचा हुआ काम कल आसानी से पूरा हो जाएगा, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा.
- Career: सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर ऐसी जगह हो सकता है जहां से अप-डाउन करना आसान रहेगा.
- Business: बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किए गए कामों से कल आपको बड़ा आर्थिक फायदा होगा.
- Family: दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आप करीबियों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.
- शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
मिथुन राशि (Gemini)
कल का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है. आपकी मेहनत का सटीक परिणाम आपके फेवर में आएगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- Career: व्यापार में अचानक धन लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.
- Love/Family: जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने या लंच पर जाने का प्लान बनेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.
- Lifestyle: कल आप दूसरों के बजाय खुद पर और अपनी जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देंगे.
- शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
कर्क राशि (Cancer)
कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. हालांकि ऑफिस में वर्कलोड अधिक हो सकता है, लेकिन अधिकारियों के सहयोग से सारे काम समय पर पूरे होंगे.
- Family: घर पर किसी धार्मिक अनुष्ठान या आयोजन का प्लान बनेगा. साथ ही अलग-अलग व्यंजनों का आनंद उठाएंगे.
- Social: राजनीति से जुड़े लोगों के काम की समाज और पार्टी में तारीफ होगी.
- Caution: कल अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू रखें, इसमें आपका बड़ा फायदा है.
- शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7
सिंह राशि (Leo)
कल का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है. कल आप सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे.
- Career: मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से नौकरी के ऑफर ई-मेल के जरिए आने की प्रबल संभावना है.
- Social: कल आप दूसरों को जितना ज्यादा महत्व देंगे, समाज में आपको भी उतना ही मान-सम्मान मिलेगा.
- Finance: पैसों से जुड़े लेन-देन या निवेश के मामलों में कल थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है.
- शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1
कन्या राशि (Virgo)
कल का दिन आपके जीवन में एक नई और सकारात्मक दिशा लेकर आएगा. अपनों की मदद से आपका कोई बेहद महत्वपूर्ण काम पूरा हो जाएगा.
- Business: जो लोग दूसरे राज्य में नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कल का दिन श्रेष्ठ है; परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा.
- Work: ऑफिस में किसी जरूरी मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपके सुझाव सराहे जाएंगे.
- शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6
तुला राशि (Libra)
कल आप अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करेंगे. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर और मजबूत बनी रहेगी.
- Career: सरकारी क्षेत्र या सरकारी योजनाओं से कल आपको बड़ा लाभ होने की संभावना है.
- Love: लवमेट्स के लिए दिन शानदार रहेगा. नवविवाहित जोड़े कल मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लेंगे.
- Caution: मन प्रफुल्लित रहेगा, लेकिन फालतू के विवादों और बहसबाजी से खुद को दूर रखें.
- शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8
वृश्चिक राशि (Scorpio)
कल आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है. कल आप हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करेंगे, जिससे कार्यों में सफलता मिलेगी.
- Work: ऑफिस में आपकी कार्यशैली और पर्सनालिटी की जमकर तारीफ होगी. नई रचना या प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं.
- Family: किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाने का योग है. कल आप छोटी-छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेंगे.
- Advice: कार्यक्षेत्र में किसी से भी मदद मांगने में संकोच न करें, समय आपके फेवर में है.
- शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3
धनु राशि (Sagittarius)
कल का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहेगा. व्यापार में अचानक धन लाभ होने से आपकी वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा.
- Education: विद्यार्थियों के लिए दिन बेहतर है; कंप्यूटर या किसी नए स्किल से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं.
- Work: ऑफिस का काम समय से पहले पूरा कर लेंगे.
- Advice: अपने काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर रखें और महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें.
- शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि वालों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहने वाला है. शुरुआत में थोड़ा आलस महसूस हो सकता है, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा.
- Career: शिक्षकों के लिए कल पदोन्नति (प्रमोशन) के मजबूत योग बने हुए हैं. ऑफिस के काम से यात्रा करनी पड़ सकती है.
- Love/Family: जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन को सुलझाने के लिए कल का दिन सबसे अच्छा है. बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा.
- Social: कल किसी पुराने दोस्त से मिलने उसके घर जा सकते हैं.
- शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10
कुंभ राशि (Aquarius)
कल का दिन आपके परिवार में नई खुशियां और उत्सव का माहौल लेकर आएगा. आपके सोचे हुए सभी जरूरी काम बनते नजर आएंगे.
- Family: संतान पक्ष की सफलता से मन गर्व से भर जाएगा. इस खुशी में घर पर पार्टी का आयोजन कर सकते हैं.
- Career: नए काम की योजना बनाएंगे, जो भविष्य में धन लाभ के बड़े अवसर देगी.
- Love: लवमेट्स के लिए कल का दिन शानदार रहेगा, हालांकि सोशल मीडिया पर समय ज्यादा बीतेगा.
- शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11
मीन राशि (Pisces)
मीन राशि वालों के लिए कल का दिन नई उमंगों और भारी आर्थिक लाभ के साथ शुरू होने वाला है.
- Business: जो लोग कॉस्मेटिक या सौंदर्य प्रसाधनों के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कल उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होगा.
- Career: कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना हुनर दिखाने के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे.
- Work: ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ आपकी दोस्ती गहरी हो सकती है, जिससे कार्यस्थल का माहौल हल्का रहेगा.
- शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12
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