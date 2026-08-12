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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 12 August 2026: रुके प्रॉपर्टी काम में आएगी तेजी, मिलेगा सहयोग

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 August 2026: रुके प्रॉपर्टी काम में आएगी तेजी, मिलेगा सहयोग

Kumbh Horoscope Today: क्या रुका हुआ प्रॉपर्टी संबंधी काम आज फिर शुरू हो सकता है? जानिए कुंभ राशि वालों के बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई और पारिवारिक जीवन में आज क्या खास रहने वाला है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 12 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए 12 अगस्त का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है. चन्द्रमा छठे भाव में होने से काम से जुड़ी पुरानी बाधाओं को दूर करने की क्षमता बढ़ेगी. बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय पर पहुंचने से पहले पार्टनर की सलाह जरूर लें, इससे भविष्य में होने वाली गलतफहमियों से बचा जा सकता है.

व्यवसाय से जुड़ी नई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय अनुकूल रहेगा. यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है, तो आज उससे जुड़ी गतिविधियां दोबारा शुरू हो सकती हैं. कागजी कार्रवाई और जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित रखें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. कोवर्कर का भरपूर सहयोग मिलने से कोई बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने में सफलता मिल सकती है. ऑफिस में किसी व्यक्ति विशेष के कारण यदि आपका ध्यान काम से भटक रहा था, तो वह परेशानी धीरे-धीरे समाप्त होती नजर आएगी.

हालांकि वर्कस्पेस पर ऐसे लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने में समय बर्बाद न करें, जिन्हें विषय की पर्याप्त जानकारी नहीं है. अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं और महत्वपूर्ण कामों पर फोकस बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़ी गतिविधियां शुरू होने से भविष्य में आर्थिक लाभ का रास्ता खुल सकता है, लेकिन किसी भी संपत्ति संबंधी लेनदेन में जरूरी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छी तरह जांच करें.

अनावश्यक खर्चों से बचकर अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें.

लव और फैमिली राशिफल

व्यक्तिगत जीवन को लेकर आप सामान्य से अधिक चिंतनशील रह सकते हैं. भविष्य को लेकर मन में कई तरह के विचार चलेंगे, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करें और अपनी चिंताओं को अकेले तक सीमित न रखें.

जीवनसाथी और परिवार के सहयोग से भावनात्मक रूप से खुद को बेहतर महसूस करेंगे. घर का माहौल सामान्य और सहयोगपूर्ण रहने की संभावना है.

शिक्षा राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ग्रुप डिस्कशन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. दूसरे विद्यार्थियों के साथ किसी विषय पर चर्चा करने से आपकी समझ मजबूत होगी और नए दृष्टिकोण सामने आएंगे.

हालांकि ग्रुप डिस्कशन के दौरान अनावश्यक बातचीत में समय बर्बाद न करें. अपनी तैयारी को लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ाएं और जिन विषयों में कमजोरी है, उन पर विशेष ध्यान दें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन राहत देने वाला रह सकता है. पुरानी स्वास्थ्य समस्या से परेशान लोगों को सुधार महसूस होने की संभावना है. फिर भी इसे चिकित्सकीय इलाज का विकल्प न मानें और यदि कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह और नियमित उपचार जारी रखें.

मानसिक रूप से आप कुछ चिंतित रह सकते हैं, इसलिए परिवार के साथ समय बिताना, पर्याप्त आराम और सकारात्मक दिनचर्या आपके लिए लाभकारी रहेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 4

उपाय

आज किसी जरूरतमंद की अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करें और महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी करने के बजाय अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें. इससे निर्णय लेने में स्पष्टता बनी रहेगी और दिन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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