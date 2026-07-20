Tarot Card Rashifal 21 July 2026: टैरो राशिफल, इन 3 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी, कार्ड्स में दिखे अचानक धन लाभ के मजबूत संकेत; पढ़ें मेष से मीन का भाग्य
Tarot Rashifal 21 July 2026: टैरो राशिफल, ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. कुंभ को मिलेगा मुनाफा, मीन को रुका हुआ ब्याज. पढ़ें, मेष से मीन राशि का पूरा करियर व आर्थिक हाल.
Tarot Rashifal 21 July 2026: जुलाई महीने का यह मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए आर्थिक प्रबंधन, टीमवर्क और दफ्तर में अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स के गुप्त संकेत आपके जीवन में क्या बड़े उलटफेर करने वाले हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.
आज कुंभ राशि के जातकों को व्यापार में बंपर मुनाफे के योग हैं और मीन राशि वालों को फंसा हुआ ब्याज का पैसा मिलने वाला है, वहीं कन्या राशि के जातकों को अपने बढ़ते खर्चों और बजट को लेकर विशेष सावधान रहने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.
मेष टैरो राशिफल (Aries)
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि वाले आज एक साथ कई कामों को संभालने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल्स का पूरा उपयोग करना होगा. कामकाज के सिलसिले में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा.
- सलाह: आर्थिक स्थिति मजबूत दिख रही है और आज कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा. परिवार से जुड़े छोटे खर्चे हो सकते हैं.
- सावधानी: अधीरता या जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, इसलिए शांति और समझदारी से हर काम को पूरा करें.
वृष टैरो राशिफल (Taurus)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपने काम में गजब का अनुशासन और धैर्य दिखाएंगे. आपकी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने की आदत आज आपके बहुत काम आएगी, जिससे उच्च अधिकारी आपसे काफी खुश रहेंगे.
- सलाह: शाम तक काम में बड़ा सुकून मिलेगा और कोई अच्छी खबर भी आ सकती है. सेहत सामान्य रहेगी.
- सावधानी: कुछ जरूरी खर्चे अचानक सामने आ सकते हैं, जिससे जमा पूंजी का सहारा लेना पड़ सकता है. निवेश पर बड़ा फैसला अभी टालें.
मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)
मिथुन राशि के लिए आज का दिन विशेष रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो कला, पत्रकारिता या लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं. आज आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा और समाज या दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी.
- सलाह: कोई बड़ी खबर या गुप्त जानकारी आज आपके लिए धन लाभ का शानदार मौका ला सकती है. जोखिम भरे कामों में सफलता मिलेगी.
- सावधानी: परिवार में किसी सदस्य से मतभेद होने की आशंका है, उसे प्यार से सुलझाएं. बिना सोचे-समझे निवेश में बड़ा रिस्क न लें.
कर्क टैरो राशिफल (Cancer)
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों का मुख्य फोकस आज अपनी धन-संपत्ति को बढ़ाने और उसे सुरक्षित करने पर रहेगा. परिवार में मेलजोल बढ़ेगा और किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगी.
- सलाह: पैसों को सुरक्षित रखने के लिए फिक्स डिपॉजिट (FD) या कोई दूसरा सुरक्षित निवेश करना आज आपके लिए सही रहेगा.
- सावधानी: रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट आदि लेने में कुछ धन खर्च हो सकता है. आज घर के किसी बुजुर्ग की सेहत पर विशेष ध्यान दें.
सिंह टैरो राशिफल (Leo)
सिंह राशि के जातकों में आज अपने काम को बेहतरीन तरीके से पूरा करने का गजब का जोश और जुनून देखने को मिलेगा. आपको कार्यस्थल पर एक साथ कई बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, लेकिन आत्मविश्वास से आप सबको पूरा कर लेंगे.
- सलाह: आर्थिक स्थिति आज काफी मजबूत रहेगी और अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है. परिवार के साथ बिताया समय शांति देगा.
- सावधानी: काम में जल्दबाजी न करें, अन्यथा गलती की संभावना बढ़ सकती है. पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, खानपान संतुलित रखें.
कन्या टैरो राशिफल (Virgo)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को आज का दिन आर्थिक मोर्चे पर थोड़ा कठिन लग सकता है. एक साथ कई अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे आपका दैनिक बजट पूरी तरह गड़बड़ा सकता है.
- सलाह: अपनी प्राथमिकताओं को समझें और केवल आवश्यक चीजों पर ही धन खर्च करें. परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें.
- सावधानी: जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन या कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें. पाचन तंत्र का ख्याल रखें.
तुला टैरो राशिफल (Libra)
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक रहेगा. किस्मत आज आपका पूरा साथ देगी. उच्च अधिकारी आपकी कार्यशैली और मेहनत से बेहद खुश होंगे और आपको दफ्तर में कोई बड़ी सराहना या पद मिल सकता है.
- सलाह: आज धन लाभ के बेहतरीन योग बने हुए हैं. मान-सम्मान बढ़ेगा और नए अवसर सामने आएंगे. पुराने दोस्त से बात कर मन खुश होगा.
- सावधानी: आपके कामों में भले ही कुछ छोटी-मोटी रुकावटें आएं, पर आत्मविश्वास कम न होने दें. सेहत को लेकर लापरवाही से बचें.
वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में बाहरी लोगों या विरोधियों की बातें थोड़ा परेशान कर सकती हैं. व्यापारियों के लिए आज का समय बेहद अनुकूल रहेगा, बाजार में आपकी साख और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
- सलाह: नए लोगों से मिलने और नेटवर्क बढ़ाने के बेहतरीन मौके बनेंगे, जिससे भविष्य में बड़ा फायदा होगा. परिवार में आपसी रिश्ते मजबूत रहेंगे.
- सावधानी: दूसरों की नकारात्मक बातों को दिल पर न लें, बल्कि अपनी योग्यता से जवाब दें. पैसों से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतें.
धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों का आज ज्यादातर समय सामाजिक कार्यों और दूसरों की मदद करने में बीतेगा. किस्मत पर ज्यादा भरोसा करने के बजाय आज आपको अपनी वास्तविक मेहनत पर भरोसा करना होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी.
- सलाह: उधारी के मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, अटका हुआ पैसा वसूलने के लिए आज प्रयास तेज करना जरूरी है.
- सावधानी: परोपकार करना अच्छी बात है लेकिन दूसरों की मदद के चक्कर में अपने जरूरी दफ्तर के कामों को नजरअंदाज न करें. थकावट से बचें.
मकर टैरो राशिफल (Capricorn)
मकर राशि वालों को आज गहरे आत्मचिंतन की जरूरत है. कोई पुराना रहस्य या छिपी हुई बात आज आपके सामने उजागर हो सकती है. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां थोड़ी विपरीत रह सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर शाम तक सब ठीक हो जाएगा.
- सलाह: आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने या मंदिर जाने से मानसिक शांति मिलेगी. परिवार में किसी बड़े की सलाह मददगार साबित होगी.
- सावधानी: दूसरों से उलझने से बचें और अपने खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखें. नींद पूरी न होने से शारीरिक थकावट और सिरदर्द हो सकता है.
कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)
कुंभ राशि के जातक आज टीमवर्क या ग्रुप में काम करना ज्यादा पसंद करेंगे. आपके कुशल नेतृत्व में कोई सामाजिक या पारिवारिक काम बेहद सफलतापूर्वक संपन्न होगा. व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन मोटा मुनाफा देने वाला साबित होगा.
- सलाह: पुराने संपर्कों और क्लाइंट्स से बड़ा आर्थिक लाभ होगा और कोई नया बिजनेस सौदा फाइनल हो सकता है. किसी जरूरतमंद की मदद करें.
- सावधानी: आज काम के सिलसिले में कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे खर्च बढ़ेंगे. फालतू के विवादों से खुद को पूरी तरह दूर रखें.
मीन टैरो राशिफल (Pisces)
मीन राशि के जातकों के स्वभाव में आज थोड़ा चिड़चिड़ापन हावी रह सकता है, जिसके कारण आप छोटी-छोटी बातों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर देख सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से आज का समय आपके लिए बेहद शानदार और राहत देने वाला रहेगा.
- सलाह: ब्याज पर दिया हुआ कोई पुराना पैसा आज आपको वापस मिल सकता है, जिससे बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी. पुराना कोई रिश्ता फिर से जुड़ सकता है.
- सावधानी: विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलने का मौका मिलेगा, इसे हाथ से न जाने दें. तनाव को खुद पर हावी न होने दें.
Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल 21 जुलाई 2026, वृश्चिक और धनु राशि वालों को होगा अचानक धन लाभ, फैशन-किराना कारोबार में होगी बंपर कमाई
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.