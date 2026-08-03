Aaj Ka Mithun Rashifal 3 August 2026: बिजनेस में मिलेगा बड़ा मौका, नई पार्टनरशिप के बनेंगे योग
Gemini Horoscope Today: क्या 3 अगस्त 2026 को मिथुन राशि वालों को बिजनेस और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
मिथुन राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक रहने वाला है. हालांकि चंद्रमा दशम भाव में होने से कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा. इसके बावजूद कारोबार में बिक्री अच्छी रहेगी और नए ग्राहकों के जुड़ने से उत्साह बना रहेगा.
यदि नया आउटलेट खोलने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे और शाम 4:00 से 6:00 बजे के बीच शुरुआत करना शुभ रहेगा. श्रावण माह के प्रथम सोमवार का संयोग नई पार्टनरशिप या विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ने का सुनहरा अवसर दे सकता है. सही रणनीति अपनाने पर अनुबंध लाभदायक सिद्ध होंगे.
जॉब और करियर राशिफल
कार्यस्थल पर अपने व्यवहार और संवाद पर विशेष ध्यान दें. सहकर्मियों और कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने से कार्यों में सफलता मिलेगी. यदि आप किसी लक्ष्य को पूरा करने का दृढ़ निश्चय करेंगे, तो उसे आसानी से हासिल कर पाएंगे.
नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर पूरी गंभीरता और एकाग्रता के साथ ध्यान देना होगा. यही रवैया भविष्य में पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों का मार्ग प्रशस्त करेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा. व्यापार में बिक्री बढ़ने से आय में सुधार होगा और विस्तार की योजनाओं को गति मिलेगी. हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच करना बेहतर रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ शॉपिंग या बाहर समय बिताने की योजना बन सकती है. यह समय रिश्तों में अपनापन और विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम की व्यस्तता के बीच मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में सुधार लाने में सफल रहेंगे. निरंतर अभ्यास का लाभ मिलेगा. सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल के दम पर नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
उपाय
आज भगवान शिव को बेलपत्र, जल और अक्षत अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यक्षेत्र में सफलता, नई साझेदारी के अवसर और आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे.
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