Aaj ka Singh Rashifal 22 July 2026: अधूरे काम होंगे पूरे, नौकरी में बढ़ेगी प्रतिष्ठा और बिजनेस में लाभ के नए अवसर मिलेंगे
Leo Horoscope: क्या 22 जुलाई 2026 को सिंह राशि वालों को व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे, नौकरी में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन उत्साह और सफलता लेकर आएगा. तृतीय भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. यदि पुराने ऋण, रुके हुए भुगतान या अधूरे कार्यों को लेकर चिंता थी, तो आज उनमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. नए अवसरों को समय रहते पहचानकर उनका लाभ उठाने में आप सफल रहेंगे. सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में व्यापार की स्थिति को और मजबूत करेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज अपने कार्य शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से पूरे करने चाहिए. कार्यस्थल पर आपका व्यवहार और कार्यशैली दूसरों को प्रभावित करेगी. आपकी प्रस्तुति या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में दिए गए सुझाव की वरिष्ठ अधिकारी सराहना कर सकते हैं. प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी तथा आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव सहकर्मियों पर भी दिखाई देगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे और रुका हुआ धन या पुराने मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. यदि किसी निवेश या नई योजना पर विचार कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास के साथ लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार का सहयोग और स्नेह आपको मानसिक संतोष देगा. संतान से जुड़ी कोई सकारात्मक बात आपका उत्साह बढ़ाएगी. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में साथी की किसी इच्छा को पूरा करने में आपका समय व्यतीत हो सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहना आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को बनाए रखेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और एकाग्रता का है. परीक्षा की तैयारी में पूरा ध्यान लगाने से भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना मजबूत होगी. नियमित अभ्यास और अनुशासन आपकी सफलता की कुंजी बनेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: मैरून (Maroon)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
उपाय
आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में सम्मान मिलेगा और व्यापार में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.
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