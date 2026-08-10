Aaj Ka Singh Rashifal 10 August 2026: आर्थिक लाभ के संकेत, करियर में बढ़ेगा मान

Aaj Ka Singh Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कारोबार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा 11वें भाव में होने से आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं. बिजनेसमैन को वित्तीय सहायता के लिए कई विकल्प मिल सकते हैं. अगर आपने बिजनेस विस्तार के लिए लोन अप्लाई करने की योजना बनाई है, तो उसके स्वीकृत होने की संभावना बन रही है.

किसी पूर्व नियोजित शुभ कार्य की शुरुआत करनी है, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे और दोपहर 4:00 से 6:00 बजे के बीच करना आपके लिए शुभ रहेगा. कारोबार में भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेने से फायदा होगा.

जॉब और करियर राशिफल

वर्कस्पेस पर आपका पूरा ध्यान भविष्य की योजनाओं पर रहेगा. कठिन कामों के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. अपने काम और क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए नई ट्रेनिंग या स्किल सीखने का प्रयास करें. इससे आने वाले समय में करियर के बेहतर अवसर मिल सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को काम के प्रति सजग रहना होगा. ऑफिस में बेवजह की गॉसिप करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और अपना ध्यान केवल काम पर केंद्रित करें. आपकी मेहनत और अनुशासन सीनियर्स की नजर में आपकी अच्छी छवि बनाएंगे.

करियर के मामले में जीवनसाथी के लिए भी प्रमोशन की प्रबल संभावना बन सकती है. उनकी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रह सकता है. अचानक किसी वित्तीय लाभ की संभावना बन रही है. बिजनेसमैन के लिए लोन या वित्तीय सहायता से जुड़े नए रास्ते खुल सकते हैं.

हालांकि, किसी भी बड़ी आर्थिक योजना में जल्दबाजी न करें. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट और निवेश की योजना बनाना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में आपसे बड़े लोगों का ध्यान रखना जरूरी होगा. उनकी जरूरतों को समझने और उनकी मदद करने से पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे.

बेस्ट फ्रेंड और शुभचिंतकों के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें. गुस्से में अपशब्द बोलने से रिश्तों में दूरी आ सकती है. संयमित व्यवहार आपके संबंधों को मजबूत बनाए रखेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार भविष्य की चिंता करने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है. काम के बीच पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. नई ट्रेनिंग या स्किल सीखते समय अपनी क्षमता के अनुसार समय निर्धारित करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज सीखने का अच्छा अवसर है. आपको अपने से छोटे विद्यार्थियों या भाई-बहनों से भी कुछ नया सीखने को मिल सकता है. उनकी मेहनत और लगन आपको अपने लक्ष्य के प्रति और गंभीर बनाएगी.

पढ़ाई के साथ नई स्किल सीखने पर भी ध्यान दें. नियमित अभ्यास और अनुशासन आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा.

सोशल और पॉलिटिकल राशिफल

सामाजिक जीवन में वरिष्ठ और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ सकता है. हालांकि बातचीत के दौरान सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें. किसी भी व्यक्ति के साथ बहस या अपमानजनक भाषा से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की क्षमता के अनुसार सहायता करें. सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत करना भी आपके आत्मविश्वास के लिए शुभ रहेगा.

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