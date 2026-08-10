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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 10 August 2026: आर्थिक लाभ के संकेत, करियर में बढ़ेगा मान

Aaj Ka Singh Rashifal 10 August 2026: आर्थिक लाभ के संकेत, करियर में बढ़ेगा मान

Leo Horoscope Today: क्या आज आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है? लोन मिलने के योग और आश्चर्यजनक वित्तीय लाभ के संकेत हैं. क्या ऑफिस की गॉसिप से दूरी बनाना आपके लिए बेहतर रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कारोबार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा 11वें भाव में होने से आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं. बिजनेसमैन को वित्तीय सहायता के लिए कई विकल्प मिल सकते हैं. अगर आपने बिजनेस विस्तार के लिए लोन अप्लाई करने की योजना बनाई है, तो उसके स्वीकृत होने की संभावना बन रही है.

किसी पूर्व नियोजित शुभ कार्य की शुरुआत करनी है, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे और दोपहर 4:00 से 6:00 बजे के बीच करना आपके लिए शुभ रहेगा. कारोबार में भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेने से फायदा होगा.

जॉब और करियर राशिफल

वर्कस्पेस पर आपका पूरा ध्यान भविष्य की योजनाओं पर रहेगा. कठिन कामों के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. अपने काम और क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए नई ट्रेनिंग या स्किल सीखने का प्रयास करें. इससे आने वाले समय में करियर के बेहतर अवसर मिल सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को काम के प्रति सजग रहना होगा. ऑफिस में बेवजह की गॉसिप करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और अपना ध्यान केवल काम पर केंद्रित करें. आपकी मेहनत और अनुशासन सीनियर्स की नजर में आपकी अच्छी छवि बनाएंगे.

करियर के मामले में जीवनसाथी के लिए भी प्रमोशन की प्रबल संभावना बन सकती है. उनकी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रह सकता है. अचानक किसी वित्तीय लाभ की संभावना बन रही है. बिजनेसमैन के लिए लोन या वित्तीय सहायता से जुड़े नए रास्ते खुल सकते हैं.

हालांकि, किसी भी बड़ी आर्थिक योजना में जल्दबाजी न करें. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट और निवेश की योजना बनाना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में आपसे बड़े लोगों का ध्यान रखना जरूरी होगा. उनकी जरूरतों को समझने और उनकी मदद करने से पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे.

बेस्ट फ्रेंड और शुभचिंतकों के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें. गुस्से में अपशब्द बोलने से रिश्तों में दूरी आ सकती है. संयमित व्यवहार आपके संबंधों को मजबूत बनाए रखेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार भविष्य की चिंता करने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है. काम के बीच पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. नई ट्रेनिंग या स्किल सीखते समय अपनी क्षमता के अनुसार समय निर्धारित करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज सीखने का अच्छा अवसर है. आपको अपने से छोटे विद्यार्थियों या भाई-बहनों से भी कुछ नया सीखने को मिल सकता है. उनकी मेहनत और लगन आपको अपने लक्ष्य के प्रति और गंभीर बनाएगी.

पढ़ाई के साथ नई स्किल सीखने पर भी ध्यान दें. नियमित अभ्यास और अनुशासन आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा.

सोशल और पॉलिटिकल राशिफल

सामाजिक जीवन में वरिष्ठ और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ सकता है. हालांकि बातचीत के दौरान सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें. किसी भी व्यक्ति के साथ बहस या अपमानजनक भाषा से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3

उपाय

आज अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की क्षमता के अनुसार सहायता करें. सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत करना भी आपके आत्मविश्वास के लिए शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 03:20 AM (IST)
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