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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 6 May 2026: सिंह राशि बैंक लोन की बाधा होगी दूर और अचानक होगा धन लाभ, जानें अपनी नई बिजनेस नीति का कमाल

Aaj ka Singh Rashifal 6 May 2026: सिंह राशि बैंक लोन की बाधा होगी दूर और अचानक होगा धन लाभ, जानें अपनी नई बिजनेस नीति का कमाल

Leo Horoscope: 6 मई 2026 सिंह राशिफल आज अचानक होगा धन लाभ और बैंक लोन की फाइल होगी क्लियर. करियर में मिलेगी बड़ी सफलता और नई लॉजिस्टिक्स नीति से चमकेगा बिजनेस. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 01:08 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 5th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. सिंह राशि वालों के लिए आज ग्रहों की स्थिति आकस्मिक धन लाभ के द्वार खोल रही है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अत्यंत मंगलकारी है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई भी नया निवेश करने से बचना चाहिए.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन रणनीति बनाने और उसे लागू करने का है. देश के अलग-अलग कोनों से आने वाली डिमांड को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन नई लॉजिस्टिक्स नीति अपनाएंगे, जो भविष्य में बहुत सफल रहने वाली है. 'सिद्ध योग' के प्रभाव से बैंक लोन की जो फाइल महीनों से रुकी हुई थी, आज उस पर बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिससे आपके पास फंड्स की कमी दूर होगी. आकस्मिक धन लाभ के भी प्रबल योग बने हुए हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. आपको अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रशंसा प्राप्त होगी, जिससे आपके करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा. ऑफिस का माहौल सुखद रहेगा. शाम को रूममेट्स या सहकर्मियों के साथ की गई एक छोटी सी पार्टी एम्प्लॉयड जातकों के मानसिक तनाव को कम करने में मददगार साबित होगी. अपनी सफलता का आनंद लें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा. यदि आप प्रॉपर्टी या कोई लग्जरी आइटम खरीदने का मन बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे के बीच का समय अमृत के समान फलदायी है. इस दौरान की गई खरीदारी लंबे समय तक लाभ प्रदान करेगी. परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
खिलाड़ियों और फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है. आप अपनी फुर्ती और सटीक रणनीति से मैदान पर सबको हैरान कर देंगे. किसी बड़े क्लब या नेशनल टीम के लिए आपका सिलेक्शन होने के योग बन रहे हैं. सामान्य शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों का मन भी पढ़ाई में एकाग्र रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए लापरवाही न बरतें. शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या न हो, इसके लिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. तरल पदार्थों का सेवन आपके ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी).
भाग्यशाली अंक: 3.
अशुभ अंक: 6.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा. सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 01:08 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज सिंह राशि के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी है?

चंद्रमा 5वें भाव में गोचर करेंगे और आकस्मिक धन लाभ के द्वार खोलेंगे। शुभ कार्य के लिए सुबह 7-9 बजे और शाम 5:15-6:15 का समय उत्तम है।

व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन रणनीति बनाने और उसे लागू करने का है। देश भर से आने वाली मांगों को पूरा करने के लिए नई लॉजिस्टिक्स नीति फायदेमंद रहेगी। बैंक लोन की अटकी फाइलें भी स्वीकृत हो सकती हैं।

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा है?

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको प्रशंसा मिलेगी। ऑफिस का माहौल सुखद रहेगा, और शाम की छोटी पार्टी से मानसिक तनाव कम होगा।

प्रेम और परिवार के लिए आज का दिन कैसा है?

पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि रहेगी। प्रॉपर्टी या लग्जरी आइटम खरीदने के लिए सुबह 7-9 बजे और शाम 5:15-6:15 का समय शुभ है।

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा है?

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है, सिलेक्शन के योग हैं। सामान्य छात्रों का मन भी पढ़ाई में एकाग्र रहेगा।

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