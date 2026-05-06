Aaj ka Singh Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 5th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. सिंह राशि वालों के लिए आज ग्रहों की स्थिति आकस्मिक धन लाभ के द्वार खोल रही है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अत्यंत मंगलकारी है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई भी नया निवेश करने से बचना चाहिए.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन रणनीति बनाने और उसे लागू करने का है. देश के अलग-अलग कोनों से आने वाली डिमांड को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन नई लॉजिस्टिक्स नीति अपनाएंगे, जो भविष्य में बहुत सफल रहने वाली है. 'सिद्ध योग' के प्रभाव से बैंक लोन की जो फाइल महीनों से रुकी हुई थी, आज उस पर बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिससे आपके पास फंड्स की कमी दूर होगी. आकस्मिक धन लाभ के भी प्रबल योग बने हुए हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. आपको अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रशंसा प्राप्त होगी, जिससे आपके करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा. ऑफिस का माहौल सुखद रहेगा. शाम को रूममेट्स या सहकर्मियों के साथ की गई एक छोटी सी पार्टी एम्प्लॉयड जातकों के मानसिक तनाव को कम करने में मददगार साबित होगी. अपनी सफलता का आनंद लें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा. यदि आप प्रॉपर्टी या कोई लग्जरी आइटम खरीदने का मन बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे के बीच का समय अमृत के समान फलदायी है. इस दौरान की गई खरीदारी लंबे समय तक लाभ प्रदान करेगी. परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

खिलाड़ियों और फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है. आप अपनी फुर्ती और सटीक रणनीति से मैदान पर सबको हैरान कर देंगे. किसी बड़े क्लब या नेशनल टीम के लिए आपका सिलेक्शन होने के योग बन रहे हैं. सामान्य शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों का मन भी पढ़ाई में एकाग्र रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए लापरवाही न बरतें. शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या न हो, इसके लिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. तरल पदार्थों का सेवन आपके ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी).

भाग्यशाली अंक: 3.

अशुभ अंक: 6.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा. सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

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