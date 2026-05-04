आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग बन रहे हैं। ये योग मिथुन राशि के जातकों के लिए फलदायी साबित हो सकते हैं।
Aaj ka Mithun Rashifal 4 May 2026: मिथुन राशि क्रेडिट लिमिट बढ़ने से व्यापार पकड़ेगा रफ्तार, विदेश में पढ़ाई का सपना होगा साकार
Gemini Horoscope: मिथुन राशि 4 मई 2026 आज बिजनेस विस्तार और नई स्किल्स से मिलेगी सफलता. विदेश से स्कॉलरशिप के मिलेंगे शुभ संकेत. परिवार में रिश्ते की बात बढ़ेगी आगे. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
- व्यापार में विस्तार और आर्थिक निवेश के लिए दिन अनुकूल है।
- कार्यक्षेत्र में नई स्किल्स से काम निपटाएंगे, बॉस का विश्वास जीतेंगे।
- छात्रों को स्कॉलरशिप और विदेश शिक्षा में सकारात्मक जवाब मिलेगा।
- पारिवारिक खुशियों के साथ विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं।
Aaj ka Mithun Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग बन रहे हैं. मिथुन राशि के जातकों के लिए आज चन्द्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे, जो शत्रुओं पर विजय और पुरानी समस्याओं के समाधान का संकेत देते हैं. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा, जबकि सुबह 07.30 से 09.00 बजे तक राहुकाल का त्याग करें.
व्यापार और धन (Business & Finance)
बिजनेस के नजरिए से आज का दिन विस्तार का है. ग्रहों के गोचर में आए बदलाव के कारण व्यापारियों की पुरानी क्रेडिट लिमिट बढ़ सकती है. इससे आपको माल की परचेजिंग और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन बहुत अनुकूल है. आर्थिक निवेश के लिए दोपहर का समय लाभकारी रहेगा.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नई स्किल्स का जादू चलेगा. एम्प्लॉयड जातक अपनी नई तकनीकों के दम पर सारा काम समय से पहले ही निपटा लेंगे, जिससे उन्हें ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. साइट पर काम करने वालों को सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आप किसी जटिल प्रोजेक्ट को आसानी से सुलझा लेंगे. आपकी यह सूझबूझ आपको बॉस का भरोसेमंद कर्मचारी बना देगी.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. जो छात्र स्कॉलरशिप के लिए प्रयास कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान से सकारात्मक जवाब मिल सकता है. विदेश में उच्च शिक्षा की राह की बाधाएं आज दूर होती नजर आएंगी.
प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह का कोई बड़ा प्रस्ताव घर आ सकता है. अच्छी बात यह है कि परिवार के सदस्य इस रिश्ते को तुरंत और सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, जिससे घर में मांगलिक कार्यों की चर्चा शुरू हो सकती है. रिश्तों में आपसी समझ और मधुरता बनी रहेगी.
स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से थोड़ा शारीरिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता आज अद्भुत रहेगी. विशेषकर जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके शरीर का लचीलापन कमाल का रहेगा. आप कठिन योगासन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को भी आसानी से कर पाएंगे.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 6
उपाय: आज भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं और सफेद फूलों की माला अर्पित करें. ॐ सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करना फलदायी होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज कौन से शुभ योग बन रहे हैं?
व्यापार के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज का दिन व्यापार में विस्तार का है। व्यापारियों की पुरानी क्रेडिट लिमिट बढ़ सकती है, जिससे परचेजिंग और सप्लाई चेन बेहतर होगी। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी यह दिन अनुकूल है।
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज करियर के लिहाज से क्या उम्मीद है?
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नई स्किल्स का जादू चलेगा। आप अपना काम समय से पहले निपटा लेंगे और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे आप बॉस के भरोसेमंद बनेंगे।
छात्रों के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में क्या खुशखबरी मिल सकती है?
विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले या स्कॉलरशिप के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को आज किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान से सकारात्मक जवाब मिल सकता है। विदेश में उच्च शिक्षा की राह की बाधाएं दूर होंगी।
आज मिथुन राशि वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए क्या संकेत हैं?
पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा। अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, जिसे परिवार सहर्ष स्वीकार करेगा। रिश्तों में आपसी समझ बनी रहेगी।
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