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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 4 May 2026: वृषभ राशि रॉयल्टी इनकम से भरेगी तिजोरी, लग्जरी एक्सपोर्ट में मिलेगा बड़ा मुनाफा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 May 2026: वृषभ राशि रॉयल्टी इनकम से भरेगी तिजोरी, लग्जरी एक्सपोर्ट में मिलेगा बड़ा मुनाफा

Taurus Horoscope: वृषभ राशि 4 मई 2026 बिजनेस में क्रिएटिव आइडिया दिलाएंगे बड़ी सफलता. जीवनसाथी से अनबन की आशंका, लेकिन परिवार के साथ बिताएंगे अच्छा समय. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 04 May 2026 01:02 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों के संयोग से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और परिध जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. वृषभ राशि वालों के लिए आज विशेष रूप से 'मालव्य योग' और 'सर्वार्थ सिद्धि योग' का साथ मिलेगा, जो सफलता के नए द्वार खोलेगा. चन्द्रमा आज आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो विशेष समय हैं: सुबह 10.15 से 11.15 तक शुभ का चौघड़िया और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आपके क्रिएटिव आइडियाज बड़े उद्योगपतियों को प्रभावित करेंगे, जिन्हें वे अपने बिजनेस मॉडल में शामिल कर सकते हैं. इससे आपकी 'रॉयल्टी इनकम' शुरू होने के प्रबल योग हैं. परिध और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लग्जरी आइटम्स के एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े जातकों को आज कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिल सकता है, जो आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)
एम्प्लॉयड जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. ऑफिस के तय टारगेट समय पर पूरे होने से आप राहत महसूस करेंगे. साथ ही, आपको अपने फ्रेंड सर्किल या पुराने संपर्कों से किसी बड़ी कंपनी में जॉब का बेहतरीन ऑफर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. विशेषकर जो छात्र कला (Art) के क्षेत्र से जुड़े हैं, वे अपनी प्रतिभा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करेंगे, जिसे काफी सराहना मिलेगी. आपकी रचनात्मकता आज चरम पर होगी, जो भविष्य के करियर के लिए नए रास्ते खोलेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर अनबन हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. हालांकि, शाम के समय आप परिवार के साथ मूवी या आउटिंग पर जा सकते हैं, जिससे वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होगा. गृहणियां घर की साज-सज्जा में अपनी रचनात्मकता दिखाएंगी, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा और ताजगी भरा रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा है. पिछले कुछ समय से सेहत को लेकर आप जो भी एक्टिविटी या व्यायाम कर रहे हैं, उसका सकारात्मक परिणाम आज आपको महसूस होगा. मानसिक शांति के साथ-साथ शारीरिक स्फूर्ति भी बनी रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: मैरून
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 2

उपाय: आज भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और देवी लक्ष्मी की पूजा करें. मंदिर में मिश्री का दान करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 May 2026 01:02 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज वृषभ राशि वालों के लिए धन लाभ के क्या योग हैं?

सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण लग्जरी आइटम्स के व्यापार और रॉयल्टी से धन लाभ के अवसर बन रहे हैं. यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा.

वैवाहिक जीवन के तनाव को कैसे कम करें?

सातवें भाव का चंद्रमा छोटे-मोटे विवाद दे सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. शाम को परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मधुर होंगे.

क्या आज नई नौकरी जॉइन करना सही रहेगा?

जी हां, यदि आपको अपने दोस्तों या पुराने संपर्कों से किसी बड़ी कंपनी में जॉब का ऑफर मिलता है, तो यह फायदेमंद साबित हो सकता है.

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

यह दिन विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए बहुत अच्छा है. कला के क्षेत्र से जुड़े छात्र अपनी प्रतिभा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाकर सराहना पा सकते हैं.

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