Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों के संयोग से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और परिध जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. वृषभ राशि वालों के लिए आज विशेष रूप से 'मालव्य योग' और 'सर्वार्थ सिद्धि योग' का साथ मिलेगा, जो सफलता के नए द्वार खोलेगा. चन्द्रमा आज आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो विशेष समय हैं: सुबह 10.15 से 11.15 तक शुभ का चौघड़िया और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आपके क्रिएटिव आइडियाज बड़े उद्योगपतियों को प्रभावित करेंगे, जिन्हें वे अपने बिजनेस मॉडल में शामिल कर सकते हैं. इससे आपकी 'रॉयल्टी इनकम' शुरू होने के प्रबल योग हैं. परिध और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लग्जरी आइटम्स के एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े जातकों को आज कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिल सकता है, जो आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

एम्प्लॉयड जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. ऑफिस के तय टारगेट समय पर पूरे होने से आप राहत महसूस करेंगे. साथ ही, आपको अपने फ्रेंड सर्किल या पुराने संपर्कों से किसी बड़ी कंपनी में जॉब का बेहतरीन ऑफर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. विशेषकर जो छात्र कला (Art) के क्षेत्र से जुड़े हैं, वे अपनी प्रतिभा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करेंगे, जिसे काफी सराहना मिलेगी. आपकी रचनात्मकता आज चरम पर होगी, जो भविष्य के करियर के लिए नए रास्ते खोलेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर अनबन हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. हालांकि, शाम के समय आप परिवार के साथ मूवी या आउटिंग पर जा सकते हैं, जिससे वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होगा. गृहणियां घर की साज-सज्जा में अपनी रचनात्मकता दिखाएंगी, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा और ताजगी भरा रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा है. पिछले कुछ समय से सेहत को लेकर आप जो भी एक्टिविटी या व्यायाम कर रहे हैं, उसका सकारात्मक परिणाम आज आपको महसूस होगा. मानसिक शांति के साथ-साथ शारीरिक स्फूर्ति भी बनी रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: मैरून

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

उपाय: आज भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और देवी लक्ष्मी की पूजा करें. मंदिर में मिश्री का दान करना शुभ रहेगा.

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