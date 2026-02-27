हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Singh Rashifal 27 February 2026: सिंह राशि करियर में मिलेगी नई उड़ान, बिजनेस में बड़ी उपलब्धि के हैं संकेत

Aaj ka Singh Rashifal 27 February 2026: सिंह राशि करियर में मिलेगी नई उड़ान, बिजनेस में बड़ी उपलब्धि के हैं संकेत

Leo Horoscope 27 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Feb 2026 02:20 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 27 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 11वें भाव में स्थित है, जिससे लाभ, नेटवर्किंग और आय के नए स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आमलकी एकादशी के शुभ प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ और मोबाइल/सोशल मीडिया पर ज्यादा समय देने से मानसिक थकान हो सकती है. आंखों और नींद का विशेष ध्यान रखें.

बिजनेस राशिफल: व्यापारियों के लिए आज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर काम करने का उत्तम दिन है. सही मूल्य निर्धारण से कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा और रिपीट ऑर्डर मिलने के योग बनेंगे. व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है, इसलिए पूरा फोकस कार्य पर रखें.

जॉब और करियर राशिफल: कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें, इससे आत्मविश्वास मजबूत होगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन विश्वास की कमी आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. टीमवर्क में भरोसा रखना जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल: परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. धार्मिक गतिविधियों में भाग लेंगे और कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं. प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन सोशल मीडिया में अधिक व्यस्तता से रिश्तों में दूरी न आने दें.

फाइनेंस राशिफल: आय के नए अवसर मिल सकते हैं. लाभ की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल: प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
उपाय: आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा करें और जरूरतमंद को पीले वस्त्र या फल दान करें.

FAQs

1. क्या आज व्यापार में लाभ होगा?
हाँ, सही रणनीति से लाभ और रिपीट ऑर्डर मिलने के संकेत हैं.

2. नौकरी में क्या ध्यान रखें?
आत्मविश्वास बनाए रखें और टीम पर भरोसा करें.

3. छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?
अनुकूल रहेगा, मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 27 Feb 2026 02:20 AM (IST)
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
Embed widget