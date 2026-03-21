स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव बढ़ने के कारण सिरदर्द और अनिद्रा की समस्या हो सकती है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, छोटी लापरवाही नुकसान दे सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में बढ़ते कॉम्पिटिशन के कारण मुनाफा कम हो सकता है. नए टैरिफ और करों का बोझ बजट बिगाड़ सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें. किसी भी बड़े निवेश से पहले कानूनी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें.

जॉब और करियर राशिफल

ऑफिस में कोवर्कर का नकारात्मक व्यवहार आपको परेशान कर सकता है. अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ना नुकसानदायक साबित हो सकता है. टारगेट पूरा न होने पर सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. फिलहाल जॉब में बदलाव की कोशिशें सफल नहीं होंगी, इसलिए स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में लचीलापन रखें.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी से रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है. समय निकालकर खुलकर बात करें, इससे गलतफहमियां दूर होंगी और संबंध बेहतर होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी प्रतिभा दिखाने का सही मंच नहीं मिल पाएगा, जिससे मन थोड़ा निराश हो सकता है. धैर्य रखें और अपनी तैयारी जारी रखें, सही समय जल्द आएगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी रंग: मरून

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 5

उपाय: नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और “ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः” मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद को लाल वस्त्र दान करें.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

हां, कॉम्पिटिशन और खर्च बढ़ने से मुनाफा कम हो सकता है.

2. नौकरी में क्या सावधानी रखें?

अपने काम पर फोकस रखें और दूसरों पर ज्यादा निर्भर न रहें.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

तनाव के कारण सिरदर्द और नींद की समस्या हो सकती है, ध्यान और आराम जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.