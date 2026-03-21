Tula Rashifal 21 March 2026 in Hindi: तुला राशि नवरात्रि के तीसरे दिन चन्द्रमा 7वें भाव में होने से आपके रिश्ते, साझेदारी और सामाजिक छवि मजबूत होगी. आज का दिन आपके लिए प्रगति, सम्मान और संतुलन लेकर आएगा.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. मानसिक शांति मिलने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा. हर्बल टी और प्राकृतिक उपायों से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी और आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. मार्केट में आपकी साख और भरोसा बढ़ेगा. इंटरनेशनल टैरिफ में कमी से एक्सपोर्ट से जुड़े व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा. नए निवेशकों के आने से बिजनेस विस्तार की योजना सफल होगी. फॉरेन ऑर्डर मिलने के योग हैं और बैंक से जुड़ा कोई पुराना लोन भी चुकता हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. काउंसलिंग और साइकोलॉजी से जुड़े लोगों की सलाह किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है. क्रिएटिव राइटिंग और जर्नलिज्म से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अवॉर्ड मिल सकता है. वर्कप्लेस पर आपकी निर्णय क्षमता और सौम्यता से सभी प्रभावित होंगे और आपके फैसले दूसरों की समस्याओं का समाधान करेंगे.
लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. घर में शांति और सुखद वातावरण बना रहेगा. माता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद खास है. अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा और आप कोई नया रिकॉर्ड बना सकते हैं. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: पिंक
लकी नंबर: 6
अनलकी नंबर: 3
उपाय: नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और उन्हें गुलाबी फूल अर्पित करें. कन्याओं को मिठाई खिलाएं.
FAQs
1. क्या आज बिजनेस में बड़ा लाभ होगा?
हां, एक्सपोर्ट और नए निवेश से बड़ा मुनाफा मिलने के योग हैं.
2. करियर में क्या उपलब्धि मिल सकती है?
अवॉर्ड या प्रमोशन मिलने की संभावना है.
3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.
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