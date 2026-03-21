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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 21 March 2026: तुला राशि विदेशों से आएगा पैसा, माता के आशीर्वाद से बनेंगे काम

Aaj Ka Tula Rashifal 21 March 2026: तुला राशि विदेशों से आएगा पैसा, माता के आशीर्वाद से बनेंगे काम

Libra Horoscope 21 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Mar 2026 02:52 AM (IST)
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Tula Rashifal 21 March 2026 in Hindi: तुला राशि नवरात्रि के तीसरे दिन चन्द्रमा 7वें भाव में होने से आपके रिश्ते, साझेदारी और सामाजिक छवि मजबूत होगी. आज का दिन आपके लिए प्रगति, सम्मान और संतुलन लेकर आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. मानसिक शांति मिलने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा. हर्बल टी और प्राकृतिक उपायों से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी और आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. मार्केट में आपकी साख और भरोसा बढ़ेगा. इंटरनेशनल टैरिफ में कमी से एक्सपोर्ट से जुड़े व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा. नए निवेशकों के आने से बिजनेस विस्तार की योजना सफल होगी. फॉरेन ऑर्डर मिलने के योग हैं और बैंक से जुड़ा कोई पुराना लोन भी चुकता हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. काउंसलिंग और साइकोलॉजी से जुड़े लोगों की सलाह किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है. क्रिएटिव राइटिंग और जर्नलिज्म से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अवॉर्ड मिल सकता है. वर्कप्लेस पर आपकी निर्णय क्षमता और सौम्यता से सभी प्रभावित होंगे और आपके फैसले दूसरों की समस्याओं का समाधान करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. घर में शांति और सुखद वातावरण बना रहेगा. माता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद खास है. अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा और आप कोई नया रिकॉर्ड बना सकते हैं. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: पिंक
लकी नंबर: 6
अनलकी नंबर: 3
उपाय: नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और उन्हें गुलाबी फूल अर्पित करें. कन्याओं को मिठाई खिलाएं.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में बड़ा लाभ होगा?
हां, एक्सपोर्ट और नए निवेश से बड़ा मुनाफा मिलने के योग हैं.

2. करियर में क्या उपलब्धि मिल सकती है?
अवॉर्ड या प्रमोशन मिलने की संभावना है.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Mar 2026 02:52 AM (IST)
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