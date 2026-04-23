Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिंह राशि के लिए 23 अप्रैल को मालव्य सहित कई योग हैं।

व्यापार में कर्मचारियों की लापरवाही से परेशानी, आर्थिक स्थिति स्थिर।

करियर में विरोधी सक्रिय, सफलता के लिए संयम आवश्यक।

छात्रों को परिवार संग समय बिताने से तनाव में कमी।

परिवार में बड़ों से खुशखबरी, सेहत में सुधार के संकेत।

Aaj ka Singh Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और खुशियों वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपके 11वें भाव (11th House) यानी लाभ भाव में विराजमान हैं, जो आय के नए स्रोत और बड़ों का सहयोग दिलाएंगे.

आपकी राशि के लिए आज मालव्य योग का विशेष साथ मिल रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा. इसके अलावा धृति, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी सफलता के मार्ग प्रशस्त करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन रणनीति पर ध्यान देने का है. यदि आप उचित प्लानिंग बनाकर काम करते हैं, तो बिजनेस की गति सुचारू रूप से बनी रहेगी. हालांकि, आज कार्यक्षेत्र में किसी कर्मचारी की लापरवाही आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है. आंतरिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रखें. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, लेकिन किसी पर आँख मूंदकर भरोसा न करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. वर्कस्पेस पर कुछ लोग आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को साझा करने से बचें. सफलता पाने के लिए आज आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं. अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए संयम, सकारात्मकता और सक्रियता बनाए रखें. बॉस के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, बस अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और खुशियों भरा है. काफी समय के बाद आपको अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे पढ़ाई का तनाव कम होगा. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अच्छी खबर यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे आपका पूरा ध्यान केवल अपनी प्रैक्टिस और तकनीक को सुधारने पर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. चंद्रमा के 11वें भाव में होने से बड़े भाई या बहन की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. माता-पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करें; यदि इसमें अधिक समय और ऊर्जा लगे, तो पीछे न हटें. घर के सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी बातें ताजा होंगी, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज सितारे आपके साथ हैं. आपकी सेहत काफी मजबूत रहेगी, जिससे दिनभर की भागदौड़ के बावजूद आप थकान महसूस नहीं करेंगे. यदि पहले से कोई शारीरिक समस्या थी, तो उसमें आज उल्लेखनीय सुधार होगा. अच्छी सेहत के कारण आपके रुके हुए काम भी धीरे-धीरे गति पकड़ने लगेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

FAQs

1. सिंह राशि वालों के लिए आज बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है. अपनी उपस्थिति से ही आप कार्यक्षेत्र में व्यवस्था बनाए रख पाएंगे.

2. आज करियर में सफलता पाने का मंत्र क्या है?

संयम और सक्रियता. विरोधियों के षड्यंत्र से बचने के लिए अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक बहस से दूर रहें.

3. आज परिवार में क्या विशेष लाभ होने वाला है?

बड़े भाई से सहयोग या खुशखबरी मिल सकती है और परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा.

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