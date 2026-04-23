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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 23 April 2026: सिंह राशि चंद्रमा के 11वें भाव में होने से बड़े भाई से मिलेगी खुशखबरी, मालव्य योग से आर्थिक पक्ष होगा मजबूत

Aaj ka Singh Rashifal 23 April 2026: सिंह राशि चंद्रमा के 11वें भाव में होने से बड़े भाई से मिलेगी खुशखबरी, मालव्य योग से आर्थिक पक्ष होगा मजबूत

Leo Horoscope: सिंह राशिफल 23 अप्रैल 2026 मालव्य और सर्वार्थ सिद्धि योग से लाभ होगा. बड़े भाई से खुशखबरी मिलेगी, लेकिन विरोधियों के षड्यंत्र से सावधान रहें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 23 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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  • सिंह राशि के लिए 23 अप्रैल को मालव्य सहित कई योग हैं।
  • व्यापार में कर्मचारियों की लापरवाही से परेशानी, आर्थिक स्थिति स्थिर।
  • करियर में विरोधी सक्रिय, सफलता के लिए संयम आवश्यक।
  • छात्रों को परिवार संग समय बिताने से तनाव में कमी।
  • परिवार में बड़ों से खुशखबरी, सेहत में सुधार के संकेत।

Aaj ka Singh Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और खुशियों वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपके 11वें भाव (11th House) यानी लाभ भाव में विराजमान हैं, जो आय के नए स्रोत और बड़ों का सहयोग दिलाएंगे.

आपकी राशि के लिए आज मालव्य योग का विशेष साथ मिल रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा. इसके अलावा धृति, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी सफलता के मार्ग प्रशस्त करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन रणनीति पर ध्यान देने का है. यदि आप उचित प्लानिंग बनाकर काम करते हैं, तो बिजनेस की गति सुचारू रूप से बनी रहेगी. हालांकि, आज कार्यक्षेत्र में किसी कर्मचारी की लापरवाही आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है. आंतरिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रखें. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, लेकिन किसी पर आँख मूंदकर भरोसा न करें.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. वर्कस्पेस पर कुछ लोग आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को साझा करने से बचें. सफलता पाने के लिए आज आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं. अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए संयम, सकारात्मकता और सक्रियता बनाए रखें. बॉस के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, बस अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दें.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और खुशियों भरा है. काफी समय के बाद आपको अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे पढ़ाई का तनाव कम होगा. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अच्छी खबर यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे आपका पूरा ध्यान केवल अपनी प्रैक्टिस और तकनीक को सुधारने पर रहेगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. चंद्रमा के 11वें भाव में होने से बड़े भाई या बहन की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. माता-पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करें; यदि इसमें अधिक समय और ऊर्जा लगे, तो पीछे न हटें. घर के सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी बातें ताजा होंगी, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज सितारे आपके साथ हैं. आपकी सेहत काफी मजबूत रहेगी, जिससे दिनभर की भागदौड़ के बावजूद आप थकान महसूस नहीं करेंगे. यदि पहले से कोई शारीरिक समस्या थी, तो उसमें आज उल्लेखनीय सुधार होगा. अच्छी सेहत के कारण आपके रुके हुए काम भी धीरे-धीरे गति पकड़ने लगेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
 भाग्यशाली अंक: 8
 अशुभ अंक: 2 
 आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

FAQs

1. सिंह राशि वालों के लिए आज बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है. अपनी उपस्थिति से ही आप कार्यक्षेत्र में व्यवस्था बनाए रख पाएंगे.

2. आज करियर में सफलता पाने का मंत्र क्या है?
संयम और सक्रियता. विरोधियों के षड्यंत्र से बचने के लिए अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक बहस से दूर रहें.

3. आज परिवार में क्या विशेष लाभ होने वाला है?
बड़े भाई से सहयोग या खुशखबरी मिल सकती है और परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों के लिए आज बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है. अपनी उपस्थिति से ही आप कार्यक्षेत्र में व्यवस्था बनाए रख पाएंगे.

आज करियर में सफलता पाने का मंत्र क्या है?

संयम और सक्रियता. विरोधियों के षड्यंत्र से बचने के लिए अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक बहस से दूर रहें.

आज परिवार में क्या विशेष लाभ होने वाला है?

बड़े भाई से सहयोग या खुशखबरी मिल सकती है और परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा.

सिंह राशि के जातकों को आज किन योगों का विशेष लाभ मिलेगा?

आज सिंह राशि वालों को मालव्य योग, धृति योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष लाभ मिलेगा, जो सफलता के मार्ग प्रशस्त करेंगे.

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