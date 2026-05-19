Aaj ka Singh Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी उम्मीदों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला रहेगा. चंद्रमा के एकादश भाव में होने से आपको अपने व्यावसायिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से पूरा करने की सलाह दी जाती है. मार्केट की सप्लाई चेन में बड़ा सुधार होने से आपके जितने भी पेंडिंग (रुके हुए) ऑर्डर्स थे, वे आज समय पर पूरे होंगे, जिससे आपका लाभ मार्जिन अचानक बढ़ जाएगा. यदि आप विदेश में अपने बिजनेस की कोई नई शाखा (ब्रांच) खोलना चाहते हैं, तो आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय कागजी कार्यवाही करने और सरकारी अनुमति प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया है. कार्यक्षेत्र में बीते दिनों की गई आपकी कड़ी मेहनत का फल आज आपको एक बड़े इंक्रीमेंट (वेतन वृद्धि) या विशेष इंसेंटिव के रूप में मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी. ऑफिस में आपकी बढ़िया और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से आपके सारे काम वक्त पर पूरे हो जाएंगे, जिससे आप पूरी तरह तनावमुक्त होकर घर लौटेंगे और शाम को अपने परिवार के साथ किसी मनपसंद पार्टी या डिनर का आनंद ले पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और कुछ नया सीखने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए आज का दिन चमत्कारी परिणाम देने वाला है. कोई नया हुनर, स्किल या नई भाषा सीखने के लिए यह समय सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है. ग्रहों की अनुकूलता के कारण जो चीज आप पिछले कई महीनों में नहीं सीख पाए थे, वह आज आपको कुछ ही घंटों की मेहनत में बेहद आसानी से समझ आ जाएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन आपके मन को असीम शांति देने वाला रहेगा. संतान के करियर और उनकी शिक्षा को लेकर पिछले काफी समय से आपके मन में चल रही सभी चिंताएं आज पूरी तरह समाप्त होंगी. उनकी बेहतरीन प्रगति और सफलता को देखकर आपको परम संतोष की प्राप्ति होगी. घर का माहौल बेहद सकारात्मक रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. आपके स्वास्थ्य में आज बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आप खुद को शारीरिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे. घर के बड़े-बुजुर्गों के सानिध्य और उनके आशीर्वाद से आप स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित और मानसिक रूप से तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: मैरून

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: करियर में बड़े इंक्रीमेंट और संतान सुख के लिए आज के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, जिसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला हो। साथ ही हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं.

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