Aaj Ka Singh Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियां लेकर आ सकता है. आपकी राशि में चंद्रमा और वाशि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जिसका सीधा लाभ व्यापार में मिलेगा. बाजार की उथल-पुथल के बीच भी आपकी व्यापारिक समझ और दूरदर्शिता आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे रखेगी. यदि आप अपने कारोबार में नई तकनीक या डिजिटल सिस्टम शामिल करने की योजना बना रहे हैं, तो आज उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. सप्लाई चेन अधिक पारदर्शी और तेज बनेगी, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. मार्केटिंग टीम की आक्रामक रणनीति नए क्षेत्रों में व्यापार विस्तार का रास्ता खोलेगी और आपकी बाजार में मजबूत पहचान बनेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन करियर में नई उपलब्धियां दिला सकता है. आपकी बनाई गई योजनाएं और भविष्य को लेकर किया गया विश्लेषण बिल्कुल सटीक साबित हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी राय को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ेंगी. जो लोग नेतृत्व की भूमिका में हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में बढ़ती बिक्री और नए अवसरों से आय में वृद्धि होगी. यदि किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने से भविष्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सुख और सामंजस्य बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों के करियर या भविष्य से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी भूमिका अहम रहेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे तथा भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ महसूस होगा. खेल जगत से जुड़े लोगों को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, फिटनेस और नियमित अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए. किसी प्रतियोगिता या प्रदर्शन में सम्मान या पुरस्कार मिलने के योग भी बन रहे हैं. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन लाभ देगा. नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

उपाय

आज प्रातःकाल भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. गुड़ और गेहूं का दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यापार और करियर में सफलता मिलेगी तथा समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

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