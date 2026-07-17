Aaj Ka Kanya Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सावधानी और धैर्य की मांग कर रहा है. द्वादश भाव में चंद्रमा तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव से व्यापारिक मामलों में सतर्क रहना आवश्यक होगा. किसी पार्टी के साथ हुए एम.ओ.यू. या कानूनी समझौते को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है. दस्तावेजों की जांच-पड़ताल किए बिना किसी भी कागज पर हस्ताक्षर न करें. बाजार में प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें, क्योंकि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है. कारोबार में लापरवाही या निर्णय लेने में देरी नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर आपकी किसी प्रस्तुति या विचार की आलोचना हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है. हालांकि, आलोचना को सीखने का अवसर मानें. अचानक ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बन सकती है. कुछ स्थितियों में आपको ऐसा कार्य सौंपा जा सकता है जो आपके सिद्धांतों के अनुरूप न हो. ऐसे में संयम और विवेक से निर्णय लें तथा किसी भी विवाद में पड़ने से बचें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने से बचें. किसी नए निवेश, साझेदारी या बड़े लेन-देन से पहले सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और धोखाधड़ी से बचने के लिए ऑनलाइन तथा बैंकिंग लेन-देन में अतिरिक्त सावधानी बरतें. बचत पर ध्यान देना आज अधिक लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में विचारों का टकराव हो सकता है. विशेष रूप से पिता के साथ किसी मुद्दे पर मतभेद बढ़ने की संभावना है. बातचीत के दौरान संयम और सम्मान बनाए रखें, क्योंकि छोटी-सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है. जीवनसाथी और परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत आपकी सेहत पर असर डाल सकती है. पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें और नियमित योग या ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. लंबे समय तक लगातार काम करने से बचें और समय-समय पर आराम भी करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आज कोचिंग, शिक्षक या मार्गदर्शक के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. भावनाओं में बहने के बजाय शांत रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. हरे मूंग का दान करें तथा किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक या अध्ययन सामग्री भेंट करें. इससे कानूनी बाधाएं कम होंगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और कार्यक्षेत्र में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी.

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