Aaj Ka Mithun Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आया है. तृतीय भाव में चंद्रमा और सुनफा योग के प्रभाव से आपकी सूझबूझ और संतुलित रणनीति कारोबार को मजबूती देगी. बदलते बाजार के बीच आप बिजनेस और मार्केट की परिस्थितियों में बेहतर तालमेल बनाने में सफल रहेंगे. नए टैक्स बेनेफिट्स का लाभ उठाकर उत्पादों की कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, जिससे बाजार में आपकी हिस्सेदारी बढ़ सकती है. लंबे समय से रुका हुआ पुराना स्टॉक भी निकलने के योग हैं, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा और नकदी प्रवाह बेहतर बनेगा. नए ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और भविष्य के लिए विस्तार की योजनाएं भी मजबूत होंगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स कार्यस्थल पर आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएंगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके विचारों और प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होंगे. सहकर्मियों के साथ टीमवर्क शानदार रहेगा और किसी ऑफिस आउटिंग या टीम एक्टिविटी का हिस्सा बनने का अवसर मिल सकता है. यदि किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आपकी भूमिका निर्णायक साबित होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज राहत मिलने के संकेत हैं. पुराने स्टॉक की बिक्री और व्यापार में बढ़ती मांग से आय में वृद्धि होगी. टैक्स संबंधी लाभ भी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करेंगे. निवेश से जुड़े मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा. खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य के लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. किसी लग्जरी डिनर, छोटी यात्रा या वेकेशन की योजना बन सकती है. परिवार के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे और रिश्तेदारों की मदद करने से सम्मान बढ़ेगा. आपकी सकारात्मक सोच परिवार में खुशियों का माहौल बनाए रखेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगी. अधिक काम के बीच आराम के लिए भी समय निकालें, ताकि थकान हावी न हो.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. आर्टिस्ट्स को किसी बड़े प्रोजेक्ट, स्पॉन्सरशिप या ग्रांट का लाभ मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी. नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. हरे मूंग का दान करें तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री भेंट करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता, वाणी में प्रभाव और पारिवारिक सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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