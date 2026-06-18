Aaj ka Singh Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, व्याघात योग, व्याघात योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने और रणनीतियों को री-चेक करने का संकेत दे रहा है. ग्रह गोचर विपरीत होने से बिजनेसमैन को व्यापार में फाइनेंस रिलेटेड (आर्थिक) प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं; शेयर मार्केट में निवेश बहुत सोच-समझकर करें, आज बहुत बड़ी धनराशि का निवेश करने से हर हाल में बचें.

बिजनेसमैन को अगर ऑनलाइन विज्ञापनों से उम्मीद से कम मार्जिन प्राप्त हो रहा है, तो आज उसकी कॉपी और टारगेट ऑडियंस को फिर से गंभीरता से चेक करें; क्योंकि सही कीवर्ड्स (Keywords) का चुनाव ही आज आपके मुनाफे की असली चाबी साबित होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत करने और दफ्तर के गुप्त विरोधियों से सावधान रहने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज वर्कप्लेस पर किसी बड़े प्रोजेक्ट में सही समय पर 'डिसीजन लेने की क्षमता' (Decision Making) विकसित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे.

ऑफिस के भारी स्ट्रेस और बर्नआउट को दूर करने के लिए को-वर्कर्स संग किसी छोटी ट्रिप की प्लानिंग बना सकते हैं. ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि वर्कस्पेस पर भूलकर भी किसी की 'बैकबाइटिंग' (पीठ पीछे चुगली) न करें और ऑफिस में गॉसिप व चुगली करने वाले चापलूस लोगों से पूरी तरह कोसों दूरियां बनाकर रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन आलस्य को पूरी तरह त्यागने का कड़ा संदेश दे रहा है. बारहवां चंद्रमा मन में सुस्ती दे सकता है. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) में ज़रा सी भी ढिलाई और आलस्य बिल्कुल न बरतें, और परीक्षाओं में टॉप करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास (100%) लगातार जारी रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने और मर्यादा में रहने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज घरेलू माहौल थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. प्रेम संबंधों या मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) की बात करें तो आज आपके निजी जीवन में किसी 'थर्ड पर्सन' (तीसरे बाहरी व्यक्ति) के अनचाहे हस्तक्षेप के आने से आपकी आपसी परेशानियां और गलतफहमियां अचानक बढ़ सकती हैं; इसलिए अपने पार्टनर पर भरोसा रखें और बाहरी लोगों को अपने घर के मामलों में दखल न देने दें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र की उलझनें और फाइनेंस की चिंता मानसिक रूप से थका सकती है. खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर सोएं और ध्यान क्रियाओं का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभावों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज गुरुवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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