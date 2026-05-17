हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 17 May 2026: सिंह राशि धन का प्रवाह रहेगा बेहद प्रबल, डेटा और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को होगा अप्रत्याशित मुनाफा

Aaj ka Singh Rashifal 17 May 2026: सिंह राशि धन का प्रवाह रहेगा बेहद प्रबल, डेटा और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को होगा अप्रत्याशित मुनाफा

Leo Horoscope 17 May 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है. क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है? जानिए सिंह राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 17 May 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Singh Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलने और कर्म प्रधान रहने का है.

चंद्रमा आज आपके 10th हाउस (कर्म भाव) में विराजमान हैं, जिससे आज आप काफी वर्कोहोलिक रहेंगे. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)
धन का प्रवाह आज इतना प्रबल होगा कि बिजनेसमैन फ्यूचर के लिए बड़ी पूंजी सुरक्षित करने में सफल रहेंगे और किसी भी पेमेंट या भुगतान में कोई देरी नहीं होगी. मार्केट में प्रॉफिट एंड एनालिसिस पूरी तरह आपके पक्ष में बैठता नजर आएगा. खासकर डेटा, आईटी और सर्विस सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को आज अप्रत्याशित और बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत योग बने हुए हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आपके जूनियर्स आपको अपना आदर्श मानेंगे और आपके डायरेक्शन में काम करने के लिए बेहद उत्साहित रहेंगे. आज आपको मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. ऑफिस में काम का कोई भी दबाव आपके रविवार के आनंद को खराब नहीं कर पाएगा. आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे और खुद के लिए भी पर्याप्त समय निकाल पाएंगे.

लव और Family राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा. काम की व्यस्तता के बावजूद आप परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे, जिससे घर के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन उत्साहित रहेगा. हालांकि, घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आया है. आज आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता रहेगी. इस सकारात्मक ऊर्जा के बल पर कलाकारों को किसी बड़ी प्रदर्शनी या कला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं. छात्रों का फोकस भी अपनी पढ़ाई पर बहुत सटीक रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
आपका अपना स्वास्थ्य आज काफी मजबूत और ऊर्जावान रहेगा. लेकिन आज पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी. घर के बुजुर्गों को विशेष रूप से छाती में जकड़न या सांस से जुड़ी पुरानी समस्या अचानक उभर सकती है, जिसके कारण आज आपको डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय 
भाग्यशाली रंग: मैरून
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: जीवन में सकारात्मकता, मानसिक शांति और सुख-समृद्धि के संचार को बनाए रखने के लिए आज शांत मन से मंत्र: “ऊँ सों सोमाय नमः” का जाप करें, लाभ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 17 May 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 17 May 2026: सिंह राशि धन का प्रवाह रहेगा बेहद प्रबल, डेटा और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को होगा अप्रत्याशित मुनाफा
सिंह राशिफल 17 मई 2026 धन का प्रवाह रहेगा बेहद प्रबल, डेटा और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को होगा अप्रत्याशित मुनाफा
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 17 May 2026: कर्क राशि सीनियर होंगे आपकी कार्यक्षमता के कायल, कोवर्कर्स से मिलेगा पूरा सम्मान
कर्क राशिफल 17 मई 2026 सीनियर होंगे आपकी कार्यक्षमता के कायल, कोवर्कर्स से मिलेगा पूरा सम्मान
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 17 May 2026: मिथुन राशि आज भूलकर भी न करें ये गलती, बिजनेस में अनदेखी करा सकती है बड़ा नुकसान
मिथुन राशिफल 17 मई 2026 आज भूलकर भी न करें ये गलती, बिजनेस में अनदेखी करा सकती है बड़ा नुकसान
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 May 2026: वृषभ राशि आज बिजनेस में मिलेगा 'स्वर्ण अवसर', इंटरनेशनल मीटिंग्स में चमकेगा आपका भाग्य
वृषभ राशिफल 17 मई 2026 आज बिजनेस में मिलेगा 'स्वर्ण अवसर', इंटरनेशनल मीटिंग्स में चमकेगा आपका भाग्य
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा: रिहायशी अपार्टमेंट पर हुए इजरायली हमले में हमास चीफ एजेद्दीन अल-हद्दाद की मौत, पत्नी और बेटी भी मारे गए
IDF का बड़ा दावा: 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा, इजरायली हमले में हमास चीफ एजेद्दीन की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा सांसद अजेंद्र लोधी की सफाई, बोले- 'AI ने...'
महोबा: PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा सांसद अजेंद्र लोधी की सफाई, बोले- 'AI ने...'
आईपीएल 2026
मोहम्मज सिराज के '200' पूरे, ईडन गार्डन्स में KKR के खिलाफ रचा इतिहास 
मोहम्मज सिराज के '200' पूरे, ईडन गार्डन्स में KKR के खिलाफ रचा इतिहास 
बॉलीवुड
Saturday Box Office: 'करुप्पू' की आंधी में धुआं हुईं 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला', जानें शनिवार का बॉक्स ऑफिस हाल
'करुप्पू' की आंधी में धुआं हुईं 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला', जानें शनिवार का बॉक्स ऑफिस हाल
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
शिक्षा
CBSE ने छात्रों की चिंता पर तोड़ी चुप्पी, OSM सिस्टम को लेकर दिया बड़ा बयान
CBSE ने छात्रों की चिंता पर तोड़ी चुप्पी, OSM सिस्टम को लेकर दिया बड़ा बयान
एग्रीकल्चर
रेतीली मिट्टी में उगायें लाल फल, ये तकनीक बदल देगी किस्मत, किसान भाई जानें तरीका
रेतीली मिट्टी में उगायें लाल फल, ये तकनीक बदल देगी किस्मत, किसान भाई जानें तरीका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget