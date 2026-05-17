Aaj ka Singh Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलने और कर्म प्रधान रहने का है.

चंद्रमा आज आपके 10th हाउस (कर्म भाव) में विराजमान हैं, जिससे आज आप काफी वर्कोहोलिक रहेंगे. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

धन का प्रवाह आज इतना प्रबल होगा कि बिजनेसमैन फ्यूचर के लिए बड़ी पूंजी सुरक्षित करने में सफल रहेंगे और किसी भी पेमेंट या भुगतान में कोई देरी नहीं होगी. मार्केट में प्रॉफिट एंड एनालिसिस पूरी तरह आपके पक्ष में बैठता नजर आएगा. खासकर डेटा, आईटी और सर्विस सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को आज अप्रत्याशित और बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत योग बने हुए हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आपके जूनियर्स आपको अपना आदर्श मानेंगे और आपके डायरेक्शन में काम करने के लिए बेहद उत्साहित रहेंगे. आज आपको मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. ऑफिस में काम का कोई भी दबाव आपके रविवार के आनंद को खराब नहीं कर पाएगा. आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे और खुद के लिए भी पर्याप्त समय निकाल पाएंगे.

लव और Family राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा. काम की व्यस्तता के बावजूद आप परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे, जिससे घर के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन उत्साहित रहेगा. हालांकि, घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आया है. आज आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता रहेगी. इस सकारात्मक ऊर्जा के बल पर कलाकारों को किसी बड़ी प्रदर्शनी या कला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं. छात्रों का फोकस भी अपनी पढ़ाई पर बहुत सटीक रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

आपका अपना स्वास्थ्य आज काफी मजबूत और ऊर्जावान रहेगा. लेकिन आज पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी. घर के बुजुर्गों को विशेष रूप से छाती में जकड़न या सांस से जुड़ी पुरानी समस्या अचानक उभर सकती है, जिसके कारण आज आपको डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: मैरून

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: जीवन में सकारात्मकता, मानसिक शांति और सुख-समृद्धि के संचार को बनाए रखने के लिए आज शांत मन से मंत्र: “ऊँ सों सोमाय नमः” का जाप करें, लाभ होगा.

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