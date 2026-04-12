Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा.

व्यापार में निवेश और विस्तार से बड़ा लाभ मिलेगा.

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लव लाइफ में मिठास घुलेगी.

विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा.

Aaj ka Singh Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठम भाव) में स्थित रहेंगे. छठा भाव स्वास्थ्य और शत्रुओं पर विजय का कारक है. आज ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा और साध्य योग का लाभ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 तक और दोपहर 02:00 से 03:00 तक का समय अनुकूल है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत उत्साहवर्धक है. आपकी 'क्विक लर्निंग एबिलिटी' (जल्दी सीखने की क्षमता) आपको आगामी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बॉस और सीनियर्स की पहली पसंद बना देगी. आपकी पिछली बेहतरीन परफॉरमेंस को देखते हुए प्रमोशन या मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर आपकी स्थिति और मजबूत होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश और विस्तार का है. पार्टनरशिप में किया गया काम बड़ा लाभ दिलाएगा. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का फायदा मिलने से आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर देंगे. किसी इन्वेस्टर समिट में आपके बिजनेस मॉडल की सराहना होगी, जिससे फंडिंग और नेटवर्किंग के नए अवसर प्राप्त होंगे. संडे का आनंद आप बिना किसी वित्तीय तनाव के लेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. संतान के व्यवहार में आई शालीनता और संस्कार आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगे. लव लाइफ में आज मिठास घुलेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की खूबसूरत प्लानिंग करेंगे. समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संपर्क और गहरे होंगे, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई चीजें सीखने और ज्ञानवर्धन का है. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी. वहीं स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) अपनी स्किल्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे; आपकी मेहनत मैदान पर रंग लाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलेगी. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी और गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलने के योग हैं. यदि आप जोड़ों के दर्द या घुटनों की समस्या से परेशान थे, तो फिजियोथेरेपी से आज विशेष लाभ होगा. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अपनी छवि सुधारने का है. जनता आपकी ईमानदारी और बेबाक शैली की कायल होगी. लोग आपसे सीधे जुड़ना चाहेंगे, जिससे आपका जनाधार बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स: सूर्याय नम:" मंत्र का जाप करें.

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