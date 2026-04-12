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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 12 April 2026: मनचाही जगह पर ट्रांसफर और प्रमोशन के योग, बॉस की पहली पसंद बनेंगे आप

Aaj ka Singh Rashifal 12 April 2026: मनचाही जगह पर ट्रांसफर और प्रमोशन के योग, बॉस की पहली पसंद बनेंगे आप

Leo Horoscope: सिंह राशि 12 अप्रैल 2026 नौकरी में प्रमोशन के योग और बिजनेस को मिलेगी वैश्विक पहचान. पार्टनरशिप से होगा बड़ा लाभ.जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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  • नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा.
  • व्यापार में निवेश और विस्तार से बड़ा लाभ मिलेगा.
  • पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लव लाइफ में मिठास घुलेगी.
  • विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा.

Aaj ka Singh Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठम भाव) में स्थित रहेंगे. छठा भाव स्वास्थ्य और शत्रुओं पर विजय का कारक है. आज ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा और साध्य योग का लाभ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 तक और दोपहर 02:00 से 03:00 तक का समय अनुकूल है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत उत्साहवर्धक है. आपकी 'क्विक लर्निंग एबिलिटी' (जल्दी सीखने की क्षमता) आपको आगामी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बॉस और सीनियर्स की पहली पसंद बना देगी. आपकी पिछली बेहतरीन परफॉरमेंस को देखते हुए प्रमोशन या मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर आपकी स्थिति और मजबूत होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश और विस्तार का है. पार्टनरशिप में किया गया काम बड़ा लाभ दिलाएगा. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का फायदा मिलने से आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर देंगे. किसी इन्वेस्टर समिट में आपके बिजनेस मॉडल की सराहना होगी, जिससे फंडिंग और नेटवर्किंग के नए अवसर प्राप्त होंगे. संडे का आनंद आप बिना किसी वित्तीय तनाव के लेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. संतान के व्यवहार में आई शालीनता और संस्कार आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगे. लव लाइफ में आज मिठास घुलेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की खूबसूरत प्लानिंग करेंगे. समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संपर्क और गहरे होंगे, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई चीजें सीखने और ज्ञानवर्धन का है. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी. वहीं स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) अपनी स्किल्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे; आपकी मेहनत मैदान पर रंग लाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलेगी. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी और गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलने के योग हैं. यदि आप जोड़ों के दर्द या घुटनों की समस्या से परेशान थे, तो फिजियोथेरेपी से आज विशेष लाभ होगा. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अपनी छवि सुधारने का है. जनता आपकी ईमानदारी और बेबाक शैली की कायल होगी. लोग आपसे सीधे जुड़ना चाहेंगे, जिससे आपका जनाधार बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)
 भाग्यशाली अंक: 4
 अशुभ अंक: 8
 आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स: सूर्याय नम:" मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 02:20 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal

Frequently Asked Questions

12 अप्रैल 2026 को सिंह राशि का करियर कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन उत्साहवर्धक है। आपकी जल्दी सीखने की क्षमता आपको प्रोजेक्ट्स के लिए बॉस की पहली पसंद बनाएगी। प्रमोशन या ट्रांसफर के योग बन रहे हैं।

व्यवसाय और फाइनेंस के लिए 12 अप्रैल 2026 कैसा रहेगा?

यह दिन निवेश और विस्तार के लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में लाभ होगा और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देंगे। आपको फंडिंग के नए अवसर मिलेंगे।

12 अप्रैल 2026 को सिंह राशि की लव लाइफ और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और संतान के व्यवहार से आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। लव लाइफ में मिठास घुलेगी और आप पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे।

12 अप्रैल 2026 को छात्रों के लिए क्या खास है?

छात्रों के लिए यह दिन नई चीजें सीखने और ज्ञान बढ़ाने का है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। खिलाड़ी अपनी स्किल्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

12 अप्रैल 2026 को सिंह राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलेगी। पुरानी और गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलने के योग हैं। जोड़ों के दर्द में फिजियोथेरेपी से विशेष लाभ होगा।

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