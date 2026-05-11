Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में सतर्कता बरतें, दस्तावेजों में हेरफेर का खतरा है.

नौकरीपेशा लोग ऑफिस की गुप्त योजनाओं से बचें, तनाव बढ़ेगा.

छात्रों की एकाग्रता में कमी, करियर दुविधा बनी रहेगी.

पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा.

Aaj ka Kark Rashifal 11 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

बिजनेस से जुड़ी किसी भी डील में आज बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है. डॉक्यूमेंट में हेरफेर होने की प्रबल संभावना है, इसलिए किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से मार्केट में किसी पार्टी के साथ आपके तालमेल बिगड़ सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके चलते हुए प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा और वे बीच में ही रुक सकते हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career):

ऑफिस में आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. आपके खिलाफ कुछ गुप्त योजनाएं (Hidden Planning) सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए किसी भी ग्रुप चर्चा या ऑफिस गॉसिप का हिस्सा बनने से बचें. जूनियर्स का व्यवहार भी आज असहयोगपूर्ण रहेगा, जिससे काम को समय पर पूरा करने में आपको काफी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा. ग्रह गोचर विपरीत होने से कड़ी मेहनत के बावजूद परिणाम आपके पक्ष में आने में अड़चनें आएंगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. पढ़ाई में मन कम लगेगा और करियर से जुड़ी किसी बात को लेकर मन में दुविधा बनी रहेगी. अंतिम समय पर आने वाली बाधाओं से बचने के लिए अपनी तैयारी को और पुख्ता करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक संबंधों में आज कड़वाहट और अविश्वास की स्थिति बन सकती है. छोटी सी बात बड़े झगड़े का रूप ले सकती है, जिससे रिश्तों में दूरियां आने का खतरा है. संयम से काम लें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य (Health):

चन्द्रमा 8th हाउस में होने से आज अपने वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें. घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत में गिरावट आ सकती है, जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी. स्वयं को भी मानसिक तनाव से बचाने का प्रयास करें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 2

विशेष उपाय: "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें और शिव मंदिर में काले तिल अर्पित करें. राहुकाल के समय कोई भी नया निवेश या यात्रा शुरू न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.