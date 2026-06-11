Aaj ka Singh Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और साख मजबूत करने का साबित होगा. शोभन योग बनने से एडवरटाइजिंग बिजनेस (विज्ञापन व्यापार) का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) बहुत क्लियर और पॉजिटिव रहेगा, यह सफलता आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाएगी और बंपर नए क्लाइंट्स आपके पास आएंगे. रॉ मैटेरियल की कॉस्ट पूरी तरह स्थिर रहने से सप्लायर्स रेट नहीं बढ़ाएंगे, जिससे आपके प्रॉफिट मार्जिन पर कोई आंच नहीं आएगी. लग्जरी आइटम्स और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बंपर मुनाफे वाला रहेगा, प्रतिद्वंद्वी आपकी नकल करेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुरुवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं, आज उन्हें किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बहुत ही अच्छी सैलरी वाला बड़ा ऑफर लेटर अचानक मिल सकता है, आपका इंटरव्यू बहुत सफल रहेगा. दफ्तर में मिली नई जिम्मेदारी अब आपको चुनौती नहीं बल्कि एक शानदार अवसर लगेगी; टीम का पूरा सहयोग आपकी सफलता को पक्का करेगा और आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. जॉब सर्च के लिए कोई पुराना रेफरल आपके लिए तरक्की का बड़ा रास्ता खोल सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और कॉलेज के युवाओं के लिए आज का दिन संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा. कॉलेज स्टूडेंट्स का आज अपने दोस्तों के साथ आपसी बैलेंस बहुत अच्छा बना रहेगा; आप सोशलाइजिंग (मनोरंजन) और अपनी मुख्य पढ़ाई दोनों को पर्याप्त समय दे पाएंगे, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को भी आसानी से कवर कर लेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मन को असीम शांति देने वाला साबित होगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से आज परिवार में माहौल बहुत ज्यादा शांत, पवित्र और खुशनुमा बना रहेगा; घर के सदस्यों का छोटी-छोटी बातों पर भड़कना पूरी तरह बंद हो जाएगा और आपका गजब का धैर्य सबको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा. डे एंडिंग (दिन के अंत) में अपना कोई पसंदीदा रचनात्मक काम करें, जिससे दिनभर का सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. मनपसंद सैलरी का ऑफर मिलने और घर में सुख-शांति होने से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट और खुशमिजाज महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और शोभन योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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