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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 11 June 2026: सिंह राशि शोभन योग से एडवरटाइजिंग बिजनेस में मिलेगा बंपर ROI, नए क्लाइंट्स जुड़ने से बढ़ेगा मुनाफा

Aaj ka Singh Rashifal 11 June 2026: सिंह राशि शोभन योग से एडवरटाइजिंग बिजनेस में मिलेगा बंपर ROI, नए क्लाइंट्स जुड़ने से बढ़ेगा मुनाफा

Leo Horoscope 11 June 2026: शोभन योग से सिंह राशि के बेरोजगारों को मिलेगा अच्छी सैलरी का ऑफर, क्या गुरुवार को एडवरटाइजिंग बिजनेस में होगा बंपर मुनाफा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और साख मजबूत करने का साबित होगा. शोभन योग बनने से एडवरटाइजिंग बिजनेस (विज्ञापन व्यापार) का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) बहुत क्लियर और पॉजिटिव रहेगा, यह सफलता आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाएगी और बंपर नए क्लाइंट्स आपके पास आएंगे. रॉ मैटेरियल की कॉस्ट पूरी तरह स्थिर रहने से सप्लायर्स रेट नहीं बढ़ाएंगे, जिससे आपके प्रॉफिट मार्जिन पर कोई आंच नहीं आएगी. लग्जरी आइटम्स और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बंपर मुनाफे वाला रहेगा, प्रतिद्वंद्वी आपकी नकल करेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुरुवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं, आज उन्हें किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बहुत ही अच्छी सैलरी वाला बड़ा ऑफर लेटर अचानक मिल सकता है, आपका इंटरव्यू बहुत सफल रहेगा. दफ्तर में मिली नई जिम्मेदारी अब आपको चुनौती नहीं बल्कि एक शानदार अवसर लगेगी; टीम का पूरा सहयोग आपकी सफलता को पक्का करेगा और आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. जॉब सर्च के लिए कोई पुराना रेफरल आपके लिए तरक्की का बड़ा रास्ता खोल सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और कॉलेज के युवाओं के लिए आज का दिन संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा. कॉलेज स्टूडेंट्स का आज अपने दोस्तों के साथ आपसी बैलेंस बहुत अच्छा बना रहेगा; आप सोशलाइजिंग (मनोरंजन) और अपनी मुख्य पढ़ाई दोनों को पर्याप्त समय दे पाएंगे, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को भी आसानी से कवर कर लेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मन को असीम शांति देने वाला साबित होगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से आज परिवार में माहौल बहुत ज्यादा शांत, पवित्र और खुशनुमा बना रहेगा; घर के सदस्यों का छोटी-छोटी बातों पर भड़कना पूरी तरह बंद हो जाएगा और आपका गजब का धैर्य सबको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा. डे एंडिंग (दिन के अंत) में अपना कोई पसंदीदा रचनात्मक काम करें, जिससे दिनभर का सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. मनपसंद सैलरी का ऑफर मिलने और घर में सुख-शांति होने से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट और खुशमिजाज महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक:  2
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और शोभन योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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