Singh Rashifal 1 February 2026: रविवार को सावधान! खर्च, विवाद और नुकसान का योग? जानें उपाय!
Leo Horoscope 1 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?
Singh Rashifal 1 February 2026 in Hindi: रविवार चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में है, जिससे खर्च, गुप्त बातें और मानसिक थकान बढ़ सकती है. दिन लापरवाही और गलत संवाद के कारण नुकसान दिला सकता है. रविवार जितना कम बोलेंगे और जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना बेहतर रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
शाम तक शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होगी. नींद की कमी और मानसिक तनाव इसका कारण बन सकता है. रविवार शरीर से ज्यादा दिमाग थकने वाला है.
बिजनेस राशिफल
मीटिंग और बातचीत में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग आपके रिश्ते खराब कर सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में विवाद के योग हैं क्योंकि ग्रह आपके पक्ष में नहीं हैं. रविवार कोई भी डील जल्दबाजी में फाइनल करना गलती होगी.
जॉब और करियर राशिफल
लापरवाही और लेटलतीफी के कारण कोई जरूरी काम अटक सकता है. बॉस या सीनियर आपकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठा सकते हैं. रविवार बहाने नहीं, डिसिप्लिन चाहिए.
फाइनेंस राशिफल
खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ सकता है. अनियोजित खर्च या जुर्माने जैसी स्थिति भी बन सकती है. पैसे पर पूरा कंट्रोल रखना जरूरी है.
लव और फैमिली राशिफल
किसी सामाजिक कार्यक्रम में रिश्तेदार से विवाद हो सकता है. प्रेम संबंधों की कोई बात परिवार के सामने आ सकती है, जिससे तनाव बढ़ेगा. रविवार प्राइवेसी कमजोर है.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने नकारात्मक विचारों पर कंट्रोल करना होगा. आत्मविश्वास गिरने से परफॉर्मेंस भी गिरेगी.
भाग्यशाली रंग और अंक
लक्की कलर – ग्रीन
लक्की नंबर – 7
उपाय
रविवार काले तिल का दान करें और किसी गरीब को भोजन कराएं. इससे हानि और बदनामी के योग कम होंगे.
FAQs
Q1. क्या रविवार सिंह राशि वालों को नुकसान हो सकता है?
हाँ, खर्च और गलत फैसलों से नुकसान की संभावना बनी हुई है.
Q2. पार्टनरशिप बिजनेस में सावधानी क्यों जरूरी है?
क्योंकि ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं और विवाद जल्दी भड़क सकता है.
Q3. पारिवारिक विवाद कैसे टालें?
प्रेम संबंधों को सार्वजनिक न करें और सोशल इवेंट में खुद को सीमित रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
