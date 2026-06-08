Aaj ka Meen Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने और वाणी पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष सक्रिय रहने के कारण, आज बिजनेसमैन को किसी बड़ी 'कॉर्पोरेट मीटिंग' के समय अपनी वाणी और गुस्से पर कड़ा संयम रखना होगा, वरना आपकी बाजार में बनी-बनाई साख और पुरानी पैठ पर पानी फिर सकता है.

बिजनेस निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और अच्छी कमाई भी होगी, लेकिन साथ ही अचानक फालतू के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर (फिजूलखर्ची) ज्यादा होने से आपका बजट पूरी तरह गड़बड़ा सकता है जिससे आप परेशान रहेंगे. यदि आप पार्टनरशिप (साझेदारी) में कोई नया बिजनेस करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो उससे पूर्व आज ही अपने परिवार व मुख्य बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठकर एक मीटिंग जरूर कर लें, तभी कदम आगे बढ़ाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए सोमवार का दिन कड़े परिश्रम और अत्यधिक सावधानी बरतने का कड़ा संकेत दे रहा है. मार्केटिंग फील्ड में जॉब करने वाले एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने ऑफिशियल नेटवर्क को बढ़ाने के साथ ही, लगातार क्लाइंट्स के संपर्क (फॉलो-अप) में रहना होगा, तभी आपके मुख्य टारगेट समय पर पूरे हो सकेंगे. वर्कप्लेस पर काम करते हुए आज यदि कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत आ भी जाए, तो परेशान होने के बजाय अपने दफ्तर के 'सीनियर साथियों' से सलाह लेने से बिल्कुल न चूकें, उनकी गाइडेंस से काम आसान होगा.

एंप्लॉयड पर्सन आज भूलकर भी कार्यस्थल पर कोई ऐसा गलत काम न करें जो आपके लिए भविष्य में 'अपयश' (अपमान) का कारण बने और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला हो; वर्तमान में पदोन्नति के चांसेस कम और ट्रांसफर (स्थानांतरण) की ज्यादा संभावना साफ बन रही है, सतर्क रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी अध्ययन शैली में बड़ा बदलाव करने का संदेश दे रहा है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में मामूली ध्यान भटका सकता है. शुक्र के पंचम भाव में होने से, स्टूडेंट्स आज अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) के टाइम-टेबल और तौर-तरीकों में जब तक कोई बड़ा व व्यावहारिक 'बदलाव' नहीं लाएंगे, तब तक उन्हें परीक्षाओं में बेहतर और मनमुताबिक रिजल्ट्स (परिणाम) प्राप्त नहीं होंगे; इसलिए अपनी गलतियों को सुधारें और कड़ा अभ्यास करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और आपसी तालमेल बिठाने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव और आपसी बॉन्डिंग (आपसी तालमेल) की भारी कमी के चलते, आज घरेलू मोर्चे पर रिलेशनशिप (रिश्ते) बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते नजर नहीं आ रहे हैं; जीवनसाथी के साथ पुरानी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए आज चुप रहना ही बेहतर होगा. प्रॉपर्टी या जमीन में निवेश करने के लिए अभी समय आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, घाटा हो सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें भाव में ग्रहण दोष होने से आज अत्यधिक मानसिक तनाव, बर्नआउट और भयंकर 'सिरदर्द' की समस्या एंप्लॉयड पर्सन की परेशानियां अचानक बढ़ा सकती है. ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि काम के बीच-बीच में कुछ देर के लिए शॉर्ट ब्रेक (विराम) लेकर अपने दिमाग को पूरा आराम अवश्य दें. यदि आपको पहले से कोई पुरानी शारीरिक बीमारी या डिजीज (Disease) है, तो आज के दिन किसी भी प्रकार की ट्रैवलिंग (यात्रा) को पूरी तरह अवॉइड (टालना) जरूर करें, सेहत बिगड़ सकती है.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने, सिरदर्द से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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