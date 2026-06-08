Aaj ka Kumbh Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कूटनीतिक मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाने और धन का सही संचय करने का है. आज आपकी कुंडली में विष्कुम्भ योग बनने से बिजनेस में अपनाई गई आपकी आधुनिक 'मार्केटिंग तकनीक' (विपणन शैली) आपके बिजनेस को बाजार की नई बुलंदियों और ऊंचाइयों पर ले जाएगी.

बिजनेसमैन को सलाह है कि अपनी इनकम (कमाई) का प्रयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही न करें, बल्कि भविष्य के बड़े निवेशों के लिए भी पैसा बचाकर संचय करना शुरू करें. परिवार के मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सही एडवाइस (सलाह) से किया गया कोई भी बड़ा व्यावसायिक कार्य आज बिजनेसमैन को अपार सफलता दिलाएगा, तिजोरी मजबूत होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से उन युवाओं के लिए जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सोमवार का दिन बड़ी उपलब्धियां लेकर आया है. जो एंप्लॉयड पर्सन इन दिनों दफ्तर में किसी बड़ी प्रेजेंटेशन (Presentation) या 'क्वार्टरली रिव्यू' (तिमाही समीक्षा) की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए दिन महाभाग्यशाली है; आज आपके प्रेजेंटेशन के नंबर्स बहुत क्लियर दिखेंगे, आपका डेटा एनालिसिस (Data Analysis) बेहद शार्प रहेगा और आपकी फाइनल रिपोर्ट इतनी इम्प्रेसिव (प्रभावशाली) बनेगी कि बॉस और सीनियर्स आपसे बेहद खुश व इम्प्रेस हो जाएंगे.

शुक्र के षष्ठ भाव में होने से अनएंप्लॉयड पर्सन (बेरोजगार लोगों) के लिए आज नेटवर्किंग एक सबसे अच्छा और बड़ा ऑप्शन रहेगा, जिससे वे अपने जॉब के लिए एक बेहतरीन प्रारूप बना पाएंगे; प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाने का बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है. ऑफिस की कानाफूसी पर बिल्कुल ध्यान न दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन उनके बड़े सपनों को सच करने का साबित होगा. आपकी ही राशि का चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध होने से, जो कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स (छात्र) पिछले काफी समय से अपने घर-परिवार से दूर किसी दूसरे बड़े शहर या बाहर जाकर हायर एजुकेशन ग्रहण करने की इच्छा रखते थे, आज हॉस्टल (Hostel) में रहकर पढ़ने की उनकी वह अभिलाषा और सपना पूरी तरह सच हो सकता है, एडमिशन मिलने के योग हैं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन पुराने रिश्तों में नयापन लाने और खुशनुमा समय बिताने का है. राशि के चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र की पूर्व में चल रही जो भी आर्थिक अस्थिरता (फाइनेंशियल क्राइसिस) दिख रही थी, आज वह पूरी तरह दूर हो जाएगी जिससे परिवार में सुख-शांति लौटेगी. यदि बहुत दिनों से आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरना या डिनर पर नहीं गए हैं, तो आज शाम का समय उनके साथ बिताएं; साथ ही अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्किल को भी थोड़ा समय दें, जिससे आपसी स्नेह और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज राशि के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण खान-पान में लापरवाही बरतने से अचानक 'स्टमक दर्द' (पेट में दर्द या गैस) से संबंधित कोई शारीरिक समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है; बाहर के भारी भोजन से परहेज रखें. हालांकि, शाम का समय जीवनसाथी के साथ बिताने से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट और फ्रेश महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 2

अंशुब अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, ग्रहण दोष को शांत करने और पेट की समस्याओं से मुक्ति के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद बर्फी या मिश्री अर्पित करें और दुर्गा अष्टक का शांत मन से श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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