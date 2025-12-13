हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): वृश्चिक राशि की लव लाइफ और करियर पर इस हफ्ते रहेंगे उतार-चढ़ाव

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): वृश्चिक राशि की लव लाइफ और करियर पर इस हफ्ते रहेंगे उतार-चढ़ाव

Scorpio weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को कार्य में सावधानी रखनी होगी. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 13 Dec 2025 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December:  इस हफ्ते वृश्चिक राशि के लोगों का स्वभाव थोड़ा ज्यादा तेज और आक्रामक रह सकता है. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना या अपनी बात मनवाने की ज़िद देखी जा सकती है.अगर आपने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखा, तो बेवजह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं.

बिज़नेस और करियर

काम और बिज़नेस के मामले में यह हफ्ता थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है. जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें इस हफ्ते मुकाबला ज्यादा झेलना पड़ सकता है. आप अपने काम को लेकर काफी सख्त रवैया अपना सकते हैं, जिससे कुछ फायदे भी होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा आक्रामक हुए तो नुकसान भी हो सकता है.

साझेदारी में काम करने वालों को खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि गलतफहमी की वजह से बात बिगड़ सकती है. पैसों के मामले में रिस्क लेने से बचें. कोई बड़ा निवेश करने का यह सही समय नहीं है. नौकरी और करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है.

नौकरी 

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह काम का दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है. ऑफिस में जिम्मेदारियां ज्यादा मिल सकती हैं. सीनियर्स से किसी बात पर मतभेद हो सकता है, खासकर अगर आप अपनी बात गुस्से में रखेंगे.

लव और फैमिली

प्यार और परिवार के मामले में यह हफ्ता कभी अच्छा, कभी थोड़ा मुश्किल रह सकता है. लव लाइफ में छोटी बातों पर तकरार हो सकती है. आप या आपका पार्टनर दोनों ही थोड़े इमोशनल रह सकते हैं. ऐसे में बात को बढ़ाने के बजाय समझदारी से सुलझाना बेहतर रहेगा.

शादीशुदा लोगों के लिए भी यह हफ्ता खट्टा-मीठा रहेगा. कभी नज़दीकियां बढ़ेंगी, तो कभी मतभेद सामने आएंगे. परिवार में किसी बड़े की सलाह आपके काम आ सकती है, इसलिए उनकी बात जरूर सुनें.

युवा और विद्यार्थी

युवाओं में इस हफ्ते जोश तो भरपूर रहेगा, लेकिन गुस्सा भी जल्दी आ सकता है. दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. बेहतर होगा कि भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम न उठाएं.

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत मांगता है. पढ़ाई में मन भटक सकता है, लेकिन अगर आप समय पर पढ़ाई करेंगे और आलस्य छोड़ेंगे, तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को ज्यादा फोकस करना होगा.

हेल्थ 

सेहत के मामले में इस हफ्ते आपको अपने गुस्से और तनाव पर ध्यान देना होगा. ज्यादा सोचने की वजह से सिरदर्द, नींद की कमी या थकान महसूस हो सकती है. ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है.

खानपान पर ध्यान दें और बाहर का तला-भुना खाना कम करें. योग, ध्यान और सुबह की हल्की वॉक आपको मानसिक रूप से शांत रखने में मदद करेगी.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय: शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर चढ़ाएं और मन शांत रखते हुए “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे गुस्सा कम होगा और मन को शांति मिलेगी.

FAQs 

Q1: क्या इस हफ्ते करियर में बदलाव होगा?
A1: बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन नई जिम्मेदारी या नया मौका मिल सकता है.

Q2: क्या बिज़नेस में नुकसान का डर है?
A2: अगर जल्दबाज़ी करेंगे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच-समझकर फैसला लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 13 Dec 2025 08:00 PM (IST)
Tags :
Scorpio Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Vrishchik Rasifal
