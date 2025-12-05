दिसंबर 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक प्रगति, करियर के नए मौके और निजी जीवन में उतार-चढ़ाव वाला साबित हो सकता है।
Vrishchik Masik Rashifal December 2025: दिसम्बर 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए साल का सबसे अहम महीना साबित हो सकता है. ग्रहों की चाल आपके जीवन में आर्थिक प्रगति, करियर के नए मौके और निजी जीवन में उतार-चढ़ाव के संकेत दे रही है.
बिजनेस और धन
महीने की शुरुआत में ही व्यापार में अच्छी कमाई के योग हैं. कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, होटल, रेस्टोरेंट और रेडीमेड कपड़ों से जुड़े व्यापारियों को न्यू ईयर पर बड़ा लाभ मिल सकता है. 6 से 19 दिसम्बर के बीच पार्टनरशिप बिजनेस में नई रणनीति बनाने का सुनहरा मौका मिलेगा. 28 दिसम्बर के बाद चतुर्ग्रही योग से बड़े आर्थिक लाभ के संकेत हैं.
नौकरी और करियर
06 दिसम्बर तक मंगल के प्रभाव से करियर में तेजी और आत्मविश्वास रहेगा. टैक्स, इकॉनमी, पॉलिसी, मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों को प्रमोशन, इन्सेंटिव और कूपन मिलने की संभावना है. जो लोग जॉब बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए महीने का दूसरा सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा.
प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन
महीने का पहला भाग प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए अनुकूल रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए शादी के मजबूत योग हैं, लेकिन 15 दिसम्बर के बाद मलमास के कारण विवाह के योग रुक सकते हैं. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने की भी संभावना है.
शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा
छात्रों के लिए महीना उन्नति वाला रहेगा. B.Ed, PGDCA, BSTC, प्रतियोगी और खेल से जुड़े छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए भी रास्ते खुलेंगे.
स्वास्थ्य और यात्रा
स्वास्थ्य की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन 06 दिसम्बर तक थकान, ब्लड प्रेशर और कमजोरी परेशान कर सकती है. 15 दिसम्बर के बाद धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं.
उपाय
15 दिसम्बर को किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करें और
“नमः समस्त भूतानां…” मंत्र का जाप करें.
19 दिसम्बर को पीपल के पेड़ में जल, काले तिल अर्पित कर पितरों का आशीर्वाद लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
