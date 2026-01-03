हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): रिश्तों में आएगा मोड़, समझदारी से खुलेगा रास्ता

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): रिश्तों में आएगा मोड़, समझदारी से खुलेगा रास्ता

Pisces weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा.करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 03 Jan 2026 10:33 PM (IST)
Preferred Sources

Meen Saptahik Tarot Rashifal 4 to 10 January 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों और भावनाओं के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण है. टैरो कार्ड्स के मुताबिक यह समय ऐसा है, जब आपको दिल और दिमाग दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी.

कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने के बजाय सोच-समझकर करें. आज आप महसूस करेंगे कि रिश्तों में दी गई छोटी-सी समझदारी भी बड़ी समस्याओं का हल बन सकती है.

बिज़नेस

व्यवसाय से जुड़े मीन राशि वालों के लिए आज का दिन साझेदारी और तालमेल का है. बिज़नेस में किसी पार्टनर, क्लाइंट या टीम मेंबर के साथ मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन शांत बातचीत से स्थिति संभल सकती है.

आज भावनाओं में आकर कोई व्यावसायिक निर्णय न लें. पुराने संपर्क और रिश्ते भविष्य में लाभ दिला सकते हैं, इसलिए नेटवर्किंग को मजबूत रखें. भरोसे और पारदर्शिता से काम करने पर बिज़नेस में स्थिरता आएगी.

नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी या अधिकारी के साथ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से बात करने पर स्थिति सुधर जाएगी.

आज आपको यह सीख मिलेगी कि हर बात को दिल पर लेने की बजाय प्रोफेशनल नजरिए से देखना जरूरी है. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो फिलहाल सिर्फ योजना बनाएं.

लव और फैमिली

आज का दिन प्रेम और पारिवारिक रिश्तों के लिए खास है. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ दिल की बात साझा करने से रिश्ते में गहराई आएगी. यदि हाल ही में किसी बात को लेकर दूरी बनी थी, तो आज उसे दूर करने का अच्छा मौका है.

परिवार के किसी सदस्य को आपके भावनात्मक सहयोग की जरूरत पड़ सकती है. समय निकालकर अपनों के साथ बैठना और उनकी बात सुनना आज बेहद फायदेमंद रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन निर्णय लेने में सावधानी बरतने का है. पढ़ाई, करियर या रिश्तों को लेकर मन थोड़ा असमंजस में रह सकता है. किसी भी दबाव में आकर फैसला न लें.

आज अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्टता लाने की कोशिश करें. जो विद्यार्थी कला, लेखन, संगीत या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें आज अपनी भावनाओं को सही दिशा देने का मौका मिलेगा.

हेल्थ

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज भावनात्मक थकान ज्यादा महसूस हो सकती है. अधिक सोच-विचार और दूसरों की चिंता करना आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है.

खुद के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है. पर्याप्त नींद लें, पानी अधिक पिएं और हल्की एक्सरसाइज या वॉक को दिनचर्या में शामिल करें. मानसिक शांति बनाए रखने से शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 6, 9, 12

  • भाग्यशाली रंग: आसमानी 

उपाय: 

आज कम से कम एक करीबी व्यक्ति से खुलकर दिल की बात करें. किसी पुराने रिश्ते में चली आ रही गलतफहमी को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें. अपनी भावनाओं को लिखने की आदत डालें, इससे मन हल्का होगा.

FAQs 

Q1: क्या आज रिश्तों को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना ठीक रहेगा?
हाँ, लेकिन दिल और दिमाग दोनों की सुनकर ही फैसला लें.

Q2: प्रेम जीवन में सुधार के लिए क्या करें?
खुलकर बातचीत करें और पुरानी बातों को पकड़कर न बैठें.

Q3: नौकरी में भावनात्मक तनाव क्यों हो सकता है?
सहकर्मियों से जुड़ी गलतफहमियां इसका कारण बन सकती हैं.

Q4: छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
थोड़ा असमंजस रहेगा, लेकिन धैर्य से चीजें साफ होंगी.

Q5: मानसिक शांति के लिए क्या सबसे जरूरी है?
अपनों के साथ समय बिताना और खुद को व्यक्त करना.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 03 Jan 2026 10:33 PM (IST)
