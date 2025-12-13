हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाएगा लाभ और साझेदारी के मौके

Pisces weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा.करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 13 Dec 2025 10:00 PM (IST)
Meen Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December 2025: मीन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़े मिश्रित परिणाम लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी बातों पर थोड़ा काबू रखना होगा. जल्दी-जल्दी बोल देने या गुस्से में फैसले लेने से समस्या बढ़ सकती है. लेकिन धीरे-धीरे हालात आपके पक्ष में बदलेंगे. अगर आप धैर्य रखें और संयम बनाए रखें, तो यह सप्ताह नए अवसर और खुशियाँ लेकर आएगा.

बिज़नेस

व्यापारी जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक साबित होगा. साझेदारी से फायदा हो सकता है और नए मौके भी सामने आएंगे. ध्यान रखें कि बड़े फैसले सोच-समझकर लें, जल्दबाजी में निवेश करने से नुकसान भी हो सकता है. मार्केट में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत और योजना आपको आगे रखेगी. कानूनी मामलों में समझौते के अच्छे मौके मिल सकते हैं.

नौकरी 

ऑफिस में इस हफ्ते काम थोड़ा बढ़ सकता है. सीनियर्स से पूरा सहयोग न मिलने से मन खिन्न हो सकता है. लेकिन आपकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाएगी. नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जिससे पेशेवर तरक्की होगी. टीम के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली 

सिंगल जातकों के लिए यह सप्ताह नए रिश्तों की शुरुआत के लिए बढ़िया है. पुराने रिश्तों में थोड़ा संयम और समझदारी जरूरी है. दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और छुट्टियों या छोटी-सी ट्रिप का प्लान बन सकता है. अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशहाल पल बिताएँ.

युवा और विद्यार्थी

विद्यार्थियों के लिए यह समय ध्यान बनाए रखने का है. मनोरंजन में थोड़ा समय लगेगा, जिससे पढ़ाई में ध्यान कम हो सकता है. इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को सही रखें. नए स्किल सीखने या परीक्षा की तैयारी में मेहनत करें.

हेल्थ 

इस हफ्ते अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है. मानसिक तनाव कम करने के लिए थोड़ी मेडिटेशन या योग करें. काम के दबाव से सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए आराम करना न भूलें. नींद पूरी लें और संतुलित भोजन करें. इससे आप ताज़गी महसूस करेंगे और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: बुधवार को हल्के हल्दी का दीपक जलाएं और किसी जरुरतमंद को दूध या दही का दान दें.

FAQs:

Q1: क्या इस हफ्ते नया प्यार मिल सकता है?
A1: हां, सिंगल मीन जातकों के लिए नए रिश्ते शुरू होने के अच्छे योग हैं.

Q2: बिज़नेस में फायदा होगा?
A2: हां, साझेदारी और समझदारी से किए गए निवेश से लाभ होगा.

Q3: स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें?
A3: तनाव कम करें, नींद पूरी लें और संतुलित आहार लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 13 Dec 2025 10:00 PM (IST)
