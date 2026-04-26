Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 27 अप्रैल 2026, सोमवार मोहिनी एकादशी, शुभ योगों का लाभ मिलेगा।

चंद्रमा सिंह राशि में, केतु संग ग्रहण दोष, शुभ कार्यों पर भद्रा।

मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशियों का विस्तृत राशिफल।

Kal ka Rashifal: 27 अप्रैल 2026, सोमवार का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन है. कल वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है, जो शाम 06:16 तक रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो रात 09:19 तक पूर्वाफाल्गुनी और फिर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ध्रुव और मालव्य योग जैसे शुभ संयोगों का फल वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिलेगा.

कल चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जहाँ केतु के साथ उनकी युति से 'ग्रहण दोष' बना रहेगा. साथ ही, सुबह 06:08 से शाम 06:16 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहने के कारण कल किसी भी शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ समय उपलब्ध नहीं है. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, अतः महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतें. आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा, लेकिन रुका हुआ धन वापस मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

Career: आर्ट्स स्टूडेंट्स को शिक्षकों से भरपूर मदद मिलेगी, सफलता के योग हैं.

आर्ट्स स्टूडेंट्स को शिक्षकों से भरपूर मदद मिलेगी, सफलता के योग हैं. Finance: फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, सुखद यात्रा से आर्थिक लाभ होगा.

फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, सुखद यात्रा से आर्थिक लाभ होगा. Love: लवमेट के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा, रिश्ते मधुर होंगे.

लवमेट के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा, रिश्ते मधुर होंगे. Health: पुरानी समस्याओं का हल मिलेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी.

पुरानी समस्याओं का हल मिलेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

ऑफिस में आपके विचारों की सराहना होगी, लेकिन दूसरों के काम में दखल देने से बचें. प्रभावशाली लोगों के साथ से कठिन काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे.

Career: नई योजना पर काम शुरू करने का सही समय है, सहकर्मी प्रभावित होंगे.

नई योजना पर काम शुरू करने का सही समय है, सहकर्मी प्रभावित होंगे. Finance: पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी, बिजनेस विस्तार पर चर्चा होगी.

पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी, बिजनेस विस्तार पर चर्चा होगी. Love: परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, शाम दोस्तों के साथ बीतेगी.

परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, शाम दोस्तों के साथ बीतेगी. Health: ताजगी महसूस करेंगे, काम करने का नया रास्ता मिलेगा.

ताजगी महसूस करेंगे, काम करने का नया रास्ता मिलेगा. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे. अपनी इच्छाशक्ति के बल पर आप योजनाओं को धरातल पर उतार पाएंगे. अहंकार (Ego) पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है.

Career: काम के नए तरीकों पर विचार करेंगे, करियर में नई संभावनाएं खुलेंगी.

काम के नए तरीकों पर विचार करेंगे, करियर में नई संभावनाएं खुलेंगी. Finance: पक्की योजना बनाकर काम करें, व्यापार में लाभ सुनिश्चित है.

पक्की योजना बनाकर काम करें, व्यापार में लाभ सुनिश्चित है. Love: जीवनसाथी के साथ डिनर का योग है, भाई-बहन से अनबन खत्म होगी.

जीवनसाथी के साथ डिनर का योग है, भाई-बहन से अनबन खत्म होगी. Health: खुद में सुधार करने से मानसिक संतोष मिलेगा.

खुद में सुधार करने से मानसिक संतोष मिलेगा. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

अचानक हुए धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आप अपनी नकारात्मक आदतों में सुधार करने की कोशिश करेंगे.

Career: कार्यस्थल पर नए अवसर मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों को सफलता मिलेगी.

कार्यस्थल पर नए अवसर मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों को सफलता मिलेगी. Finance: अचानक धन लाभ से जरूरत का सामान खरीद पाएंगे.

अचानक धन लाभ से जरूरत का सामान खरीद पाएंगे. Love: लवमेट के साथ चल रही अनबन खत्म होगी, दांपत्य जीवन मधुर रहेगा.

लवमेट के साथ चल रही अनबन खत्म होगी, दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. Health: क्रोध पर नियंत्रण रखें, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

क्रोध पर नियंत्रण रखें, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉरमेंस की तारीफ होगी. पिता द्वारा दी गई व्यापारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे. समय का सही प्रबंधन आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाएगा.

Career: सीनियर और सहकर्मी आपके काम से खुश रहेंगे, प्रशंसा मिलेगी.

सीनियर और सहकर्मी आपके काम से खुश रहेंगे, प्रशंसा मिलेगी. Finance: व्यापार में दी गई जिम्मेदारियां लाभ दिलाएंगी, काम के अच्छे फल मिलेंगे.

व्यापार में दी गई जिम्मेदारियां लाभ दिलाएंगी, काम के अच्छे फल मिलेंगे. Love: परिवार में सभी आपके व्यवहार से खुश रहेंगे, आपसी तालमेल बढ़ेगा.

परिवार में सभी आपके व्यवहार से खुश रहेंगे, आपसी तालमेल बढ़ेगा. Health: स्फूर्ति बनी रहेगी, सभी जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे.

स्फूर्ति बनी रहेगी, सभी जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

नई उमंग का दिन है. एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय बेहद अनुकूल है. ऑफिस में आपकी योजनाओं से शत्रु पक्ष भी प्रभावित होगा.

Career: बड़ी कंपनियों में काम करने वालों के लिए खास दिन है, महत्वपूर्ण चर्चा होगी.

बड़ी कंपनियों में काम करने वालों के लिए खास दिन है, महत्वपूर्ण चर्चा होगी. Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खरीदारी के लिए मार्केट जा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खरीदारी के लिए मार्केट जा सकते हैं. Love: शाम को मित्र की बर्थडे पार्टी में शामिल होंगे, सामाजिक दायरा बढ़ेगा.

शाम को मित्र की बर्थडे पार्टी में शामिल होंगे, सामाजिक दायरा बढ़ेगा. Health: जीवन की परेशानियां दूर होंगी, मन उत्साहित रहेगा.

जीवन की परेशानियां दूर होंगी, मन उत्साहित रहेगा. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा. धन खर्च पर नजर रखने की जरूरत है, वरना भविष्य में तंगी हो सकती है. आज आप अपने पसंदीदा कामों के लिए पर्याप्त समय निकाल पाएंगे.

Career: भागदौड़ के बीच खुद के लिए समय मिलेगा, रचनात्मक कार्य करेंगे.

भागदौड़ के बीच खुद के लिए समय मिलेगा, रचनात्मक कार्य करेंगे. Finance: खर्चों पर नियंत्रण रखें, फिजूलखर्ची से बचने की सलाह है.

खर्चों पर नियंत्रण रखें, फिजूलखर्ची से बचने की सलाह है. Love: रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को स्वीकार करना सीखें.

रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को स्वीकार करना सीखें. Health: मानसिक उलझनों से दूर रहें, मनपसंद शौक पूरे करें.

मानसिक उलझनों से दूर रहें, मनपसंद शौक पूरे करें. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मकान, प्लॉट या दुकान खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा. संतान की सफलता से मन गौरव महसूस करेगा.

Career: मित्रों के साथ मिलकर नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है.

मित्रों के साथ मिलकर नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है. Finance: संपत्ति खरीदने के योग हैं, आर्थिक निवेश सफल रहेगा.

संपत्ति खरीदने के योग हैं, आर्थिक निवेश सफल रहेगा. Love: जीवनसाथी से दिल की बात करने का समय मिलेगा, प्रतिशोध की भावना न रखें.

जीवनसाथी से दिल की बात करने का समय मिलेगा, प्रतिशोध की भावना न रखें. Health: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा.

पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे. प्राइवेट जॉब करने वालों को पदोन्नति (Promotion) मिल सकती है. अविवाहितों के लिए विवाह के रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है.

Career: छात्रों का फोकस बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन के प्रबल योग हैं.

छात्रों का फोकस बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन के प्रबल योग हैं. Finance: आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मांगलिक उत्सवों में खर्च संभव है.

आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मांगलिक उत्सवों में खर्च संभव है. Love: परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में शामिल होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी.

परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में शामिल होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी. Health: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, सफलता से मन प्रसन्न रहेगा.

ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, सफलता से मन प्रसन्न रहेगा. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में पाएंगे. पद और आय बढ़ाने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. कठिन से कठिन काम को आप अपने निश्चय से पूरा कर लेंगे.

Career: आय और पद बढ़ाने के मौके मिलेंगे, कार्यशैली में बदलाव आएगा.

आय और पद बढ़ाने के मौके मिलेंगे, कार्यशैली में बदलाव आएगा. Finance: पैसों का सही उपयोग करेंगे, आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

पैसों का सही उपयोग करेंगे, आर्थिक संतुलन बना रहेगा. Love: परिवार में खुशियां आएंगी, दिन कई गतिविधियों में बीतेगा.

परिवार में खुशियां आएंगी, दिन कई गतिविधियों में बीतेगा. Health: मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी, खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे.

मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी, खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. नया वाहन खरीदने का सपना आज पूरा हो सकता है. संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को अहमियत मिलेगी, मान-सम्मान बढ़ेगा.

कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को अहमियत मिलेगी, मान-सम्मान बढ़ेगा. Finance: पुराने निवेश से छप्परफाड़ लाभ होगा, नया वाहन खरीद सकते हैं.

पुराने निवेश से छप्परफाड़ लाभ होगा, नया वाहन खरीद सकते हैं. Love: जीवनसाथी और संतान के साथ बेहतर तालमेल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा.

जीवनसाथी और संतान के साथ बेहतर तालमेल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा. Health: प्रसन्नता से स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा.

प्रसन्नता से स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

रचनात्मक कार्यों में ध्यान लगाने से अनुभव बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन समाप्त होगी. खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा है.

Career: रचनात्मक क्षेत्र और खेल से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी, नए अनुभव होंगे.

रचनात्मक क्षेत्र और खेल से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी, नए अनुभव होंगे. Finance: उधार देने से पहले सोच-विचार करें, आर्थिक फैसले खुद लें.

उधार देने से पहले सोच-विचार करें, आर्थिक फैसले खुद लें. Love: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, पार्टनर का सहयोग मिलेगा.

परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, पार्टनर का सहयोग मिलेगा. Health: नई दिशा मिलने से मानसिक शांति का अनुभव होगा.

नई दिशा मिलने से मानसिक शांति का अनुभव होगा. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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