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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal ka Rashifal 27 April 2026: मोहिनी एकादशी पर 'ध्रुव और मालव्य योग' का महासंयोग, इन 4 राशियों का होगा भाग्योदय, जानें कल का राशिफल

Kal ka Rashifal 27 April 2026: मोहिनी एकादशी पर 'ध्रुव और मालव्य योग' का महासंयोग, इन 4 राशियों का होगा भाग्योदय, जानें कल का राशिफल

Kal ka Rashifal: 27 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी पर ध्रुव व मालव्य योग से कुंभ और धनु को बड़ा लाभ मिलेगा. शाम तक भद्रा व ग्रहण दोष का साया रहेगा. राहुकाल सुबह 07:30-09:00 तक है, सावधानी बरतें.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Apr 2026 01:00 PM (IST)
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  • 27 अप्रैल 2026, सोमवार मोहिनी एकादशी, शुभ योगों का लाभ मिलेगा।
  • चंद्रमा सिंह राशि में, केतु संग ग्रहण दोष, शुभ कार्यों पर भद्रा।
  • मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशियों का विस्तृत राशिफल।

Kal ka Rashifal: 27 अप्रैल 2026, सोमवार का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन है. कल वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है, जो शाम 06:16 तक रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो रात 09:19 तक पूर्वाफाल्गुनी और फिर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ध्रुव और मालव्य योग जैसे शुभ संयोगों का फल वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिलेगा.

कल चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जहाँ केतु के साथ उनकी युति से 'ग्रहण दोष' बना रहेगा. साथ ही, सुबह 06:08 से शाम 06:16 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहने के कारण कल किसी भी शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ समय उपलब्ध नहीं है. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, अतः महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतें. आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा, लेकिन रुका हुआ धन वापस मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

  • Career: आर्ट्स स्टूडेंट्स को शिक्षकों से भरपूर मदद मिलेगी, सफलता के योग हैं.
  • Finance: फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, सुखद यात्रा से आर्थिक लाभ होगा.
  • Love: लवमेट के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा, रिश्ते मधुर होंगे.
  • Health: पुरानी समस्याओं का हल मिलेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

ऑफिस में आपके विचारों की सराहना होगी, लेकिन दूसरों के काम में दखल देने से बचें. प्रभावशाली लोगों के साथ से कठिन काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे.

  • Career: नई योजना पर काम शुरू करने का सही समय है, सहकर्मी प्रभावित होंगे.
  • Finance: पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी, बिजनेस विस्तार पर चर्चा होगी.
  • Love: परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, शाम दोस्तों के साथ बीतेगी.
  • Health: ताजगी महसूस करेंगे, काम करने का नया रास्ता मिलेगा.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे. अपनी इच्छाशक्ति के बल पर आप योजनाओं को धरातल पर उतार पाएंगे. अहंकार (Ego) पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है.

  • Career: काम के नए तरीकों पर विचार करेंगे, करियर में नई संभावनाएं खुलेंगी.
  • Finance: पक्की योजना बनाकर काम करें, व्यापार में लाभ सुनिश्चित है.
  • Love: जीवनसाथी के साथ डिनर का योग है, भाई-बहन से अनबन खत्म होगी.
  • Health: खुद में सुधार करने से मानसिक संतोष मिलेगा.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

अचानक हुए धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आप अपनी नकारात्मक आदतों में सुधार करने की कोशिश करेंगे.

  • Career: कार्यस्थल पर नए अवसर मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों को सफलता मिलेगी.
  • Finance: अचानक धन लाभ से जरूरत का सामान खरीद पाएंगे.
  • Love: लवमेट के साथ चल रही अनबन खत्म होगी, दांपत्य जीवन मधुर रहेगा.
  • Health: क्रोध पर नियंत्रण रखें, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉरमेंस की तारीफ होगी. पिता द्वारा दी गई व्यापारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे. समय का सही प्रबंधन आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाएगा.

  • Career: सीनियर और सहकर्मी आपके काम से खुश रहेंगे, प्रशंसा मिलेगी.
  • Finance: व्यापार में दी गई जिम्मेदारियां लाभ दिलाएंगी, काम के अच्छे फल मिलेंगे.
  • Love: परिवार में सभी आपके व्यवहार से खुश रहेंगे, आपसी तालमेल बढ़ेगा.
  • Health: स्फूर्ति बनी रहेगी, सभी जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

नई उमंग का दिन है. एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय बेहद अनुकूल है. ऑफिस में आपकी योजनाओं से शत्रु पक्ष भी प्रभावित होगा.

  • Career: बड़ी कंपनियों में काम करने वालों के लिए खास दिन है, महत्वपूर्ण चर्चा होगी.
  • Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खरीदारी के लिए मार्केट जा सकते हैं.
  • Love: शाम को मित्र की बर्थडे पार्टी में शामिल होंगे, सामाजिक दायरा बढ़ेगा.
  • Health: जीवन की परेशानियां दूर होंगी, मन उत्साहित रहेगा.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा. धन खर्च पर नजर रखने की जरूरत है, वरना भविष्य में तंगी हो सकती है. आज आप अपने पसंदीदा कामों के लिए पर्याप्त समय निकाल पाएंगे.

  • Career: भागदौड़ के बीच खुद के लिए समय मिलेगा, रचनात्मक कार्य करेंगे.
  • Finance: खर्चों पर नियंत्रण रखें, फिजूलखर्ची से बचने की सलाह है.
  • Love: रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को स्वीकार करना सीखें.
  • Health: मानसिक उलझनों से दूर रहें, मनपसंद शौक पूरे करें.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मकान, प्लॉट या दुकान खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा. संतान की सफलता से मन गौरव महसूस करेगा.

  • Career: मित्रों के साथ मिलकर नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है.
  • Finance: संपत्ति खरीदने के योग हैं, आर्थिक निवेश सफल रहेगा.
  • Love: जीवनसाथी से दिल की बात करने का समय मिलेगा, प्रतिशोध की भावना न रखें.
  • Health: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे. प्राइवेट जॉब करने वालों को पदोन्नति (Promotion) मिल सकती है. अविवाहितों के लिए विवाह के रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है.

  • Career: छात्रों का फोकस बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन के प्रबल योग हैं.
  • Finance: आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मांगलिक उत्सवों में खर्च संभव है.
  • Love: परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में शामिल होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी.
  • Health: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, सफलता से मन प्रसन्न रहेगा.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में पाएंगे. पद और आय बढ़ाने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. कठिन से कठिन काम को आप अपने निश्चय से पूरा कर लेंगे.

  • Career: आय और पद बढ़ाने के मौके मिलेंगे, कार्यशैली में बदलाव आएगा.
  • Finance: पैसों का सही उपयोग करेंगे, आर्थिक संतुलन बना रहेगा.
  • Love: परिवार में खुशियां आएंगी, दिन कई गतिविधियों में बीतेगा.
  • Health: मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी, खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. नया वाहन खरीदने का सपना आज पूरा हो सकता है. संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.

  • Career: कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को अहमियत मिलेगी, मान-सम्मान बढ़ेगा.
  • Finance: पुराने निवेश से छप्परफाड़ लाभ होगा, नया वाहन खरीद सकते हैं.
  • Love: जीवनसाथी और संतान के साथ बेहतर तालमेल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा.
  • Health: प्रसन्नता से स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

रचनात्मक कार्यों में ध्यान लगाने से अनुभव बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन समाप्त होगी. खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा है.

  • Career: रचनात्मक क्षेत्र और खेल से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी, नए अनुभव होंगे.
  • Finance: उधार देने से पहले सोच-विचार करें, आर्थिक फैसले खुद लें.
  • Love: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, पार्टनर का सहयोग मिलेगा.
  • Health: नई दिशा मिलने से मानसिक शांति का अनुभव होगा.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

27 अप्रैल 2026, सोमवार का दिन क्यों विशेष है?

यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन है क्योंकि कल वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. इस दिन ध्रुव और मालव्य योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं.

27 अप्रैल 2026 को कौन से योग प्रभावी रहेंगे?

कल ध्रुव और मालव्य योग जैसे शुभ संयोगों का निर्माण होगा. हालांकि, चंद्रमा केतु के साथ युति से 'ग्रहण दोष' भी बना रहेगा.

27 अप्रैल 2026 को शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छा समय कब है?

मृत्यु लोक की भद्रा सुबह 06:08 से शाम 06:16 तक रहेगी, इसलिए इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना श्रेष्ठ नहीं है. इसके अतिरिक्त, सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

27 अप्रैल 2026 को किन राशियों को शुभ संयोगों का लाभ मिलेगा?

ध्रुव और मालव्य योग जैसे शुभ संयोगों का फल वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिलेगा.

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