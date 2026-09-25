Gemini Horoscope Today: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और आपकी राशि मिथुन होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, रचनात्मकता, उच्च विचार व गुरु कृपा स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, 9वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए दांपत्य जीवन में अनावश्यक बहस से बचना होगा. 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आप सामाजिक स्तर पर कुछ अलग और बेहद रचनात्मक कार्य करेंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए समय प्रबंधन, सामाजिक संपर्कों को भुनाने और कार्यप्रणाली की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने का रहेगा.

डेली रूटीन पर दें ध्यान: बिजनेसमैन को अपनी दिनचर्या और दैनिक कार्यक्रम (Daily Routine) को अनुशासित करने की सख्त जरूरत है, ताकि आप व्यर्थ की बातों से समय बचाकर ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने व्यवसाय और ग्राहकों को दे सकें.

शूल योग से बढ़ेगा जनसंपर्क: शूल योग के प्रभाव से बाजार में नए व पुराने लोगों से आपका मेलजोल और नेटवर्किंग बढ़ेगी, जो निकट भविष्य में आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी.

अतिरिक्त प्रयास व समस्याओं का समाधान: बिजनेस से संबंधित गतिविधियों को गति देने के लिए सामान्य से अधिक अतिरिक्त प्रयासों की दरकार रहेगी. उत्पादन, मशीनरी या स्टाफ से जुड़ी जो छोटी-मोटी अड़चनें आ रही थीं, वे आपकी सूझबूझ से धीरे-धीरे पूरी तरह हल हो जाएंगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विरोधियों को मात देने, काम में ईमानदारी से नई पहचान बनाने और प्रबंधन से अपने सुझाव लागू करवाने का रहेगा.

अनुशासन से पछाड़ेंगे विरोधी: कार्यस्थल पर अपने कड़े अनुशासन, समर्पण और इनोवेटिव (नवाचारी) कार्यशैली के बल पर आप अपने सभी गुप्त विरोधियों व प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देंगे. आपके नए तरीके संस्थान को बड़ा मुनाफा दिलाएंगे.

ईमानदारी से बनेगी नई पहचान: अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा और पारदर्शिता ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन की एक नई और विशिष्ट पहचान बनाएगी, जिससे संस्थान में आपके मान-सम्मान और आधिकारिक कद में वृद्धि होगी.

प्रबंधन तुरंत लागू करेगा आपके सुझाव: आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक दृष्टिकोण को देखते हुए टॉप मैनेजमेंट (प्रबंधन) आपके द्वारा दिए गए सुझावों और योजनाओं को तुरंत आधिकारिक रूप से लागू करने पर विचार करेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण दांपत्य में संयम और लव लाइफ में मिठास का संकेत दे रहा है.

दांपत्य में जीवनसाथी की नाराजगी: शादीशुदा जातकों को आज अपने गृहस्थ जीवन में थोड़ा संभलकर रहना होगा; किसी बात को लेकर जीवनसाथी की नाराजगी या बेरुखी झेलनी पड़ सकती है. क्रोध करने के बजाय प्यार से स्थिति को संभालें.

लव लाइफ रहेगी शानदार: इसके विपरीत, प्रेम संबंधों (Love Life) के लिए आज का दिन पूरी तरह आपके फेवर में रहेगा. लव पार्टनर के साथ सुखद संवाद होगा और आपसी बॉन्डिंग और अधिक मजबूत होगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और प्रतियोगी छात्र (Education & Students)

सूर्य-गुरु संबंध से मिलेगा शिक्षकों का संबल: सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) को अपने शिक्षकों, प्रोफेसर्स और गुरुजनों का भरपूर मार्गदर्शन व सहयोग मिलेगा, जिससे जटिल विषयों को समझने में आसानी होगी.

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन में उत्साह बना रहेगा, परंतु दिनभर की भागदौड़ और मानसिक दबाव से शाम को आंखों में थकान या सिर में हल्का भारीपन रह सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, स्क्रीन टाइम सीमित रखें और सात्विक आहार लें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा / Golden)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का पावन दिन और शुक्रवार है. 9वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन और भद्र योग की सिद्धि के लिए भगवान श्री अनंत नारायण (विष्णु जी) की पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करते हुए अनंत सूत्र धारण करें. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. शुक्रवार के निमित्त किसी कन्या या जरूरतमंद को सफेद मिठाई या मिश्री का दान करें; इससे दांपत्य की नाराजगी दूर होगी, बिजनेस की अड़चनें समाप्त होंगी और कार्यक्षेत्र में उच्च पद व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी.

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