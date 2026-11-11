Kal Ka Rashifal, 12 November 2026: गुरुवार, 12 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए कार्तिक शुक्ल तृतीया और ग्रह-गोचर के लिहाज से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है। पंचांग के अनुसार कल शाम 06:10 बजे तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। वहीं दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल नक्षत्र प्रभावी रहेगा।

चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो कल सुकर्मा योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का विशेष साथ मिलेगा।

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 12 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (12 नवंबर 2026, गुरुवार)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया (शाम 06:10 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्थी

कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया (शाम 06:10 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्थी नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र (दोपहर 02:19 बजे तक), तत्पश्चात मूल

ज्येष्ठा नक्षत्र (दोपहर 02:19 बजे तक), तत्पश्चात मूल चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि (दोपहर 02:19 बजे तक), तत्पश्चात धनु राशि

वृश्चिक राशि (दोपहर 02:19 बजे तक), तत्पश्चात धनु राशि शुभ योग: सुकर्मा योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग

सुकर्मा योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक दिशाशूल: दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा।

मेष कल का राशिफल 12 नवंबर 2026

कल आपका दिन बढ़िया रहने वाला है. कृषकों के लिए दिन बेहतर रहेगा और कृषि कार्यों में प्रगति होगी. दांपत्य जीवन में खुशियों का आगाज होगा. कल अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी. प्रतियोगी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अपनी तैयारी जारी रखें. जमीन-जायदाद से जुड़े काम कल पूरे हो जाएंगे, जिससे आपको हार्दिक खुशी होगी. स्वास्थ्य के नजरिये से दिन अच्छा रहेगा.

वृष कल का राशिफल 12 नवंबर 2026

कल आपका दिन बेहतरीन रहेगा. पिछले दिनों स्वास्थ्य से परेशान रहे लोगों को काफी राहत महसूस होगी. ऑफिस में प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है. घर में खुशी का माहौल रहेगा. किसी बात पर बेवजह ज्यादा सोच-विचार न करें, अन्यथा उलझनें हो सकती हैं. स्वास्थ्य फिट रहेगा और काम में मन लगेगा. कोई चल रहा लोन पूरा होने की संभावना है. सिविल इंजीनियर्स कल किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे.

मिथुन कल का राशिफल 12 नवंबर 2026

कल आपका दिन शानदार रहने वाला है. अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, जिससे परिवार के लोग आपकी सराहना करेंगे. दांपत्य जीवन में सुख-सौहार्द्र की बढ़ोतरी होगी. राजकीय क्षेत्र में लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखें, लोग आपका समर्थन करेंगे. लवमेट्स के बीच पहले से चली आ रही तकरार समाप्त होगी और आपसी समझ बढ़ेगी. आय वृद्धि के कई नए स्रोत मिलेंगे और स्वास्थ्य चुस्त-दुरुस्त बना रहेगा.

कर्क कल का राशिफल 12 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. बड़ों की राय मानना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत जल्द रंग लाएगी. इलेक्ट्रीशियन का कारोबार करने वालों को व्यापार में अधिक लाभ मिलेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. लोग आपके सज्जन स्वभाव की तारीफ करेंगे. संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और मानसिक तनाव में कमी आएगी.

सिंह कल का राशिफल 12 नवंबर 2026



कल आपका दिन अच्छा गुजरने वाला है. एमटेक के छात्र किसी टॉपिक में उलझ सकते हैं, बेहतर रहेगा कि आप किसी अनुभवी से राय ले लें. मन में शुभ विचारों का उदय होगा और कुछ नया करने की उत्सुकता बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. मनचाही वस्तु खरीदने के योग हैं. पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर का खाना खाने से बचें. ऑफिस में अपनी छवि और बेहतर करने का प्रयास करेंगे.

कन्या कल का राशिफल 12 नवंबर 2026

कल आपका दिन मिला-जुला रहेगा. अनावश्यक विवादों से बचें, अन्यथा आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं. दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिनसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी. दांपत्य जीवन का रिश्ता पहले से मजबूत बनेगा और जीवनसाथी से मन की बात साझा कर सकते हैं. परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रहे लोगों को घर आने और परिजनों से मिलने का मौका मिलेगा.

तुला कल का राशिफल 12 नवंबर 2026

कल आपका दिन अच्छा जाने वाला है. प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों की सैलरी में इन्क्रीमेंट हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. पारिवारिक सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी. किसी धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं, जरूरी सामान साथ रखना न भूलें. आपके निर्णयों में परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य ऊर्जा से भरा रहेगा. घर की जरूरी सामग्री खरीदने बाजार जा सकते हैं, जहां किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी.

वृश्चिक कल का राशिफल 12 नवंबर 2026

कल आपका दिन खुशहाल रहेगा और मनोबल में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सफलता दिलाएगी. व्यापार में चल रही मंदी से राहत मिलेगी और बिक्री में बढ़ोतरी होगी. दोस्तों के साथ छोटी-मोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं. स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आएगा. वाहन खरीदने के लिए दिन उत्तम रहेगा. आपके सभी प्रयत्न सफल होंगे और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

धनु कल का राशिफल 12 नवंबर 2026

कल आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है. सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले लोगों को सम्मानित किया जा सकता है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी. जीवनसाथी को किसी मामूली बात पर डांटने के बजाय विनम्रता से समझाएं, जिससे आपसी समझ बेहतर होगी. पारिवारिक सुख-समृद्धि बढ़ेगी और स्वजनों से जुड़ाव बना रहेगा. आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत होगा. मकान निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा.

मकर कल का राशिफल 12 नवंबर 2026

कल आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. मनपसंद वाहन लेने की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा. बेटी का किसी मनचाहे फील्ड में चयन होने के योग बन रहे हैं. वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा. जल्दबाजी के चक्कर में कोई काम बिगड़ सकता है, इसलिए ध्यान से काम करने की आवश्यकता है. जीवनशैली में अनुकूल परिवर्तन आएगा. मैकेनिकल इंजीनियर्स को पुराने टारगेट पूरे करने पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

कुंभ कल का राशिफल 12 नवंबर 2026

कल आपका दिन मिला-जुला रहेगा. ऑयली खान-पान से स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए परहेज रखें. राजनीति से जुड़े लोगों के कार्यभार और जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है. दांपत्य जीवन की अनबन समाप्त होगी. बड़ों की बात ध्यान से सुनें और बात को बीच में न काटें. लवमेट्स शाम को शॉपिंग पर जा सकते हैं, दिन मनोरंजन से भरा रहेगा. व्यापार में स्थिति पहले से बेहतर होगी, ग्राहकों के साथ व्यवहार मधुर रखें.

मीन कल का राशिफल 12 नवंबर 2026

कल आपका दिन लाभदायक रहने वाला है. सभी के प्रति स्नेहपूर्वक व्यवहार रखें और समझदारी से काम लें. आय के नए रास्ते खुलेंगे. विद्यार्थियों की लेखन कार्य में रुचि बढ़ेगी और वे किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं. हार्डवेयर कारोबारियों का काम अच्छा चलेगा. कुछ खास और प्रतिष्ठित लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी. दांपत्य जीवन की अनबन समाप्त होगी. टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा.

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