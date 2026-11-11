Aaj Ka Singh Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, वाहन, गृहस्थ जीवन, मानसिक शांति व अचल संपत्ति स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक और मानसिक स्तर पर विशेष ध्यान देने का संकेत दे रही है.

इस गोचर के प्रभाव से घर की किसी महिला (विशेषकर माता) का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिससे पारिवारिक चिंताएं बढ़ सकती हैं; ऐसे में आज कार्यक्षेत्र और घर-परिवार दोनों जगह भावुकता के बजाय व्यावहारिक सोच रखकर आगे बढ़ना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)

दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में विराजमान रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Digital Business Caution & Ancestral Learning)

ऑनलाइन बिजनेस में एसईओ पर दें ध्यान: डिजिटल या ई-कॉमर्स बिजनेस (Online Business) से जुड़े कारोबारियों को तकनीकी पहलुओं पर विशेष निगरानी रखनी होगी. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में तकनीकी गड़बड़ी आने से ट्रैफिक घट सकता है और घाटे की स्थिति बन सकती है; समय रहते विशेषज्ञ की मदद लेकर इसमें सुधार कर लें.

लग्जरी लाइफ का आकर्षण और गलत रास्ते से बचाव: नए उद्यमियों (New Businessmen) को विलासिता पूर्ण जीवनशैली (Luxurious Life) के दिखावे में आने से बचना चाहिए. जल्दबाजी में मुनाफा कमाने या ऐशो-आराम के चक्कर में किसी अनैतिक या गैरकानूनी रास्ते की ओर आकर्षित न हों, अन्यथा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है.

पैतृक कारोबार में अनुभवी लोगों की संगति: पारिवारिक या खानदानी व्यापार (Ancestral Business) संभालने वाले जातक अपने सीखने की आदत को निरंतर बढ़ावा दें. अपने क्षेत्र के अनुभवी और प्रबुद्ध लोगों के साथ समय बिताएं; उनका व्यावहारिक ज्ञान आपके कारोबार की दिशा तय करने में बेहद मददगार रहेगा. सामाजिक व राजनीतिक मामलों में उलझने से बचें, ताकि मानसिक शांति बनी रहे.

करियर और नौकरी (Job Change Delay & Workplace Privacy)

जॉब चेंज की जल्दबाजी से बचें, कमियों पर करें काम: नौकरी बदलने का विचार कर रहे जातकों को अभी थोड़ा रुकना चाहिए. वर्तमान इंटरव्यू या प्रयासों में असफलता या कमियां निकाले जाने से निराशा हाथ लग सकती है; बेहतर यही रहेगा कि पहले अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, कमियों को दूर करें और फिर बदलाव का कदम उठाएं.

ऑफिस प्लानिंग को रखें पूरी तरह गोपनीय: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) अपने ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स, भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों को किसी सहकर्मी से साझा न करें. कार्यस्थल पर गोपनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है, वरना कोई आपकी मेहनत का श्रेय खुद ले सकता है.

दफ्तर में अपनों और परायों की परख: वर्कप्लेस पर आंख मूंदकर किसी पर भरोसा न करें. सभी पहलुओं, परिस्थितियों और व्यवहार का निष्पक्ष विश्लेषण करने के बाद ही किसी पर विश्वास करें; यह विवेक आपको सही निर्णय लेने और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने में सक्षम बनाएगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Domestic Expenses, Relationship & Studies)

घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी, रिश्तों में उलझनें: घर की जरूरतों और इलेक्ट्रॉनिक या हाउसहोल्ड सामानों की खरीदारी पर अचानक बड़ा खर्च हो सकता है, जिससे आपका मासिक बजट गड़बड़ा सकता है. लव और मैरिड लाइफ में बातचीत का अभाव रहने से आप स्वयं को छोटी-मोटी समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करेंगे; पार्टनर के साथ बैठकर शांति से समाधान निकालें.

करियर को लेकर छात्रों में असमंजस: विद्यार्थी वर्ग (Students) भविष्य के करियर विकल्पों (Career Choices) को लेकर भ्रमित रह सकता है, जिससे पढ़ाई से एकाग्रता भटक सकती है. शिक्षकों या मार्गदर्शकों से परामर्श लेकर अपने लक्ष्य स्पष्ट करें.

स्वास्थ्य और पारिवारिक देखभाल: चौथे चंद्रमा के प्रभाव से परिवार में किसी वरिष्ठ महिला अथवा माताजी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है, अत: उनकी सेहत व खानपान का पूरा ख्याल रखें. आप स्वयं भी अत्यधिक मानसिक तनाव लेने से बचें और समय पर भोजन करें.

लकी कलर: मैरून

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 1

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और चतुर्थ भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने तथा पारिवारिक सुख व मानसिक शांति की प्राप्ति हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की विधिवत आराधना करें. गणेश जी को 21 दूर्वा दल और बेसन या मोदक का भोग लगाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें.

माता के स्वास्थ्य लाभ के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगाजल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र का दान करें और गाय को हरा चारा अथवा पालक खिलाएं. इससे घरेलू परेशानियां दूर होंगी, कार्यक्षेत्र की बाधाएं टलेंगी और परिवार में शांति स्थापित होगी.

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