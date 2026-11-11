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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 11 November 2026: तीसरे चंद्रमा और सर्वामृत योग से बिजनेस विस्तार, ऑफिस में बेदाग छवि के योग

Aaj Ka Kanya Rashifal 11 November 2026: तीसरे चंद्रमा और सर्वामृत योग से बिजनेस विस्तार, ऑफिस में बेदाग छवि के योग

Aaj Ka Kanya Rashifal 11 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 3rd चंद्रमा, सर्वामृत योग, नई ब्रांच की प्लानिंग, ऑफिस में विरोधियों पर जीत व बुधवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Nov 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, मित्र, लघु यात्राएं, साहस, नेटवर्किंग व संवाद स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. 

तीसरे भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपकी संवाद शैली, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता में जबरदस्त वृद्धि होगी. मित्रों के साथ आपसी स्नेह और मधुरता बढ़ेगी तथा आपके पराक्रम व बौद्धिक चातुर्य से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगेंगी.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)
दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा 

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Business Expansion & Feedback Management)

सर्वामृत योग से नई शाखा की योजना: अतिगंड और सर्वामृत योग के शुभ संयोग से व्यापार में उम्मीद से बेहतर मुनाफा होने के संकेत हैं. कारोबार में आर्थिक मजबूती आने से आप किसी नए शहर या स्थान पर अपने व्यवसाय की नई ब्रांच (Branch Expansion) खोलने का ठोस मन बना सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक रहेगा.

सकारात्मक फीडबैक और साख में सुधार: व्यापारियों को अपने ग्राहक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना होगा. अच्छे रिव्यूज को सोशल मीडिया व मार्केटिंग में प्रमोट करें, वहीं यदि कोई नेगेटिव फीडबैक मिले तो उसे पेशेवर अंदाज (Professional Approach) में हल करके सकारात्मक अनुभव में बदलें; इससे बाजार में साख सुधरेगी.

स्टाफ मैनेजमेंट में संतुलन जरूरी: ऑफिस स्टाफ व कर्मचारियों को खुश रखें और उनकी वास्तविक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनें. जहां उचित हो वहां उनकी सहायता करें, लेकिन जहां अनुशासनहीनता दिखे वहां नियमों को लेकर कड़ा व स्पष्ट रुख अपनाएं ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे.

करियर और नौकरी (Office Politics Relief & Marketing Success)

झूठे आरोपों से मुक्ति, विरोधियों का पर्दाफाश: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन राहत लेकर आएगा. यदि कार्यस्थल पर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप या साजिश रची गई थी, तो आज वह पूरी तरह खारिज हो जाएगा; इससे साजिश करने वाले विरोधी की असलियत सबके सामने आ जाएगी और आपकी छवि बेदाग साबित होगी.

कम्युनिकेशन व मार्केटिंग फील्ड में सुनहरे मौके: संवाद, मीडिया, पीआर और मार्केटिंग फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आपके आइडियाज और प्रजेंटेशन से सीनियर्स प्रभावित होंगे, जिससे नए क्लाइंट्स जोड़ने में बड़ी कामयाबी मिलेगी.

सोशल नेटवर्किंग का विस्तार: सामाजिक व डिजिटल स्तर पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी. नए लोगों से जुड़ाव होने के कारण आपके व्यावसायिक व व्यक्तिगत संपर्कों (Contacts) का दायरा काफी विस्तृत होगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Harmony & Defence Exam Prep)

परिवार में हंसी-मजाक, रिश्तों में अपनापन: पारिवारिक माहौल पूरी तरह सामान्य, सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा; सभी परिजनों के साथ बैठकर हंसी-मजाक और पुराने किस्सों का आनंद लेंगे. लव और मैरिड लाइफ में आपका सरल व समझदार स्वभाव पार्टनर को आपकी ओर आकर्षित रखेगा और रिश्तों को मजबूती देगा.

डिफेंस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सुनहरा दौर: सेना, पुलिस या रक्षा सेवाओं (Defence Exams) की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी 'गोल्डन पीरियड' से कम नहीं है. आपकी शारीरिक मेहनत और अध्ययन में निरंतरता आपको परीक्षा में बढ़त दिलाएगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहेगी. गले या कंधे में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए नियमित वार्म-अप करें, गुनगुने पानी का सेवन करें और बदलते मौसम में ठंडी चीजों से परहेज रखें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)
लकी नंबर: 2
अनलकी नंबर: 9

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने तथा करियर व व्यापार में सफलता पाने हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की विधिवत पूजा करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और बेसन के मोदक या लड्डू का भोग लगाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. 

पक्षियों को हरी मूंग के दाने या बाजरा डालें और किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तकें, कलम या हरे वस्त्र का दान करें. इसके साथ ही गाय को हरा चारा अथवा पालक खिलाएं. इस उपाय से कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी, व्यापार का विस्तार होगा और मान-सम्मान में निरंतर वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Nov 2026 03:25 AM (IST)
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