Aaj Ka Mithun Rashifal 17 September 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि मिथुन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी रोग मुक्ति, शत्रु बाधा निवारण, ऋण, प्रतिस्पर्धा व कार्यकुशलता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको लंबे समय से चली आ रही किसी पुरानी और गंभीर शारीरिक बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो शुभ समय रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए नेटवर्क विस्तार, नई डील्स के फाइनल होने और कमाई में इजाफा करने का रहेगा. बिजनेसमैन अपने व्यावसायिक नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा विस्तार दें; बाजार में प्रतिष्ठित और अच्छे लोगों के साथ बनाए गए संपर्क भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभकारी और धनवर्धक सिद्ध होंगे. विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से आज व्यापारियों को बिजनेस में कोई बड़ी व लाभदायक नई डील मिलने से अपनी कमाई और मुनाफा बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्राप्त होगा. सामाजिक और राजनीतिक स्तर (Social & Political Level) पर काम करने वाले लोग इस बात को समझें कि अन्य लोगों द्वारा कही गई कड़वी बातें या उनके व्यक्तित्व को बदल पाना आपके वश में नहीं है; इसलिए दूसरों की बातों से विचलित होने के बजाय केवल अपनी आंतरिक भावनाओं और मानसिक संतुलन पर काम करते रहें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में वर्चस्व कायम करने, विरोधियों को पस्त करने और मल्टीटास्किंग करने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आपके सभी आधिकारिक कार्य बिना किसी अड़चन के बेहद आसानी से पूरे होंगे, इतना ही नहीं, आप अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक काम सफलतापूर्वक निपटा लेंगे. 6ठे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपके सभी विरोधी, ईर्ष्यालु सहकर्मी और शत्रुओं का पक्ष पूरी तरह कमजोर व निष्प्रभावी हो जाएगा. एंप्लॉयड पर्सन के कार्यों में चौतरफा प्रगति देखने को मिलेगी; आपकी उच्च ऊर्जा और कुशल समय प्रबंधन आज आपसे एक साथ कई बड़े काम करवा देंगे, जिससे संस्थान में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6ठे चंद्रमा का प्रभाव आपको सांसारिक सुख और आत्मिक शांति प्रदान करेगा. आज आप अपने सांसारिक और गृहस्थ जीवन में भरपूर आनंद व संतोष का अनुभव करेंगे. मन में परोपकार, दया और सेवा की भावना बनाए रखें और किसी भी प्रकार के अनैतिक या पाप कर्मों से खुद को पूरी तरह दूर रखें. परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और परिजनों के बीच परस्पर स्नेह भाव बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन विशेष सफलता का संकेत दे रहा है. यदि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आज किसी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए घर से निकल रहे हैं, तो एक विशेष शास्त्रीय नियम का पालन करें—अपनी माताजी के हाथों से थोड़ा सा मीठा दही खाकर, अपने इष्टदेव का सच्चे मन से ध्यान करें और घर की चौखट लांघते समय अपना सीधा (दाहिना) पैर पहले बाहर निकालें; इससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी.

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा. पुरानी गंभीर बीमारी या शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलने से आप खुद को बेहद हल्का, निरोगी और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी. गुरुवार के दिन पौष्टिक, सात्विक और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें. पुरानी बीमारी से मुक्ति और 6ठे चंद्रमा के पूर्ण आरोग्य फल के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल, बेसन की मिठाई या भोजन का दान करें और माता-पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे भद्र व सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस की नई डील फाइनल होगी, वर्कप्लेस पर विरोधियों का शमन होगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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