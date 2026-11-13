Aaj Ka Vrishabh Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, मानसिक तनाव, गुप्त रहस्य, ऋण व अनपेक्षित घटना स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते आज आपके भीतर मानसिक अस्थिरता और गहरी भावनात्मक उथल-पुथल बनी रह सकती है; इसलिए किसी भी निर्णय में भावुकता से बचें।

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार

13 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र

शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात धनु राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, नकदी संकट और कानूनी सतर्कता (Business Cash Crunch & Legal Alert)

पैसों की तंगी और बढ़ते खर्चों का दबाव: व्यापार में नकदी (Cash Flow) की तंगी के कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है। शांत दिमाग से यह आकलन करें कि आपका पैसा बाजार में कहां फंसा हुआ है और उसे प्राथमिकता से निकालने का प्रयास करें। आज खर्चों की लिस्ट काफी लंबी हो सकती है; सतर्क रहें कि फिजूलखर्ची के चक्कर में आपके जरूरी काम पैसों के अभाव में न लटक जाएं।

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर से पहले जांच, सामाजिक छवि पर ध्यान: व्यापारियों को किसी भी अनुबंध, चेक या पेपर पर हस्ताक्षर (Signature) करने से पहले सभी कानूनी दस्तावेजों को बेहद ध्यान से पढ़ना होगा। इसके अलावा, समाज और बाजार में अपने आचरण पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा और छवि खराब कर सकती है।

2. करियर और नौकरी (Career, Heavy Workload & Financial Vigilance)

भारी वर्कलोड के बीच बारीकी से करें काम: कार्यस्थल (Workspace) पर आधिकारिक कार्यभार (Official Workload) काफी अधिक रहेगा, लेकिन इसे लेकर मन में नकारात्मक विचारों को बिल्कुल न आने दें। नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) छोटे-छोटे कामों को भी पूरी बारीकी और एकाग्रता के साथ करें, क्योंकि जल्दबाजी या लापरवाही में किया गया कार्य आपको आपकी मंजिल से दूर कर सकता है।

वर्कप्लेस पर पैसों की धांधली पकड़े जाने का अलर्ट: ऑफिस या संस्थान में पैसों के हिसाब-किताब में पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता रखें; कार्यस्थल पर वित्तीय अनियमितता या पैसों को लेकर की गई कोई भी धांधली आज उजागर हो सकती है।

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य (Health Alert, Family & Sports)

तबीयत बिगड़ने से जीवनसाथी रहेगा चिंतित: आज आपकी सेहत में अचानक गिरावट या मौसमी अस्वस्थता आ सकती है, जिसके चलते आपका जीवनसाथी (Life Partner) काफी परेशान और चिंतित रहेगा; अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को कठिन संघर्ष: विद्यार्थी वर्ग, कला जगत से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने-अपने क्षेत्र में मनचाहा और बेहतर परिणाम लाने के प्रयास में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे; निराश होने के बजाय अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से पेट संबंधी विकार, कमर दर्द या मानसिक बेचैनी हो सकती है। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, बासी व गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं।

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और अष्टम भाव के चंद्रमा के कष्टों को शांत करने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जप करें। भगवान श्रीगणेश जी को दूर्वा व सिंदूर अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें तथा मां लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, दूध या सफेद मिठाई का दान करें। इससे पैसों की तंगी दूर होगी, कानूनी व वित्तीय उलझनों से रक्षा होगी और स्वास्थ्य व मानसिक शांति में सुधार आएगा।

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