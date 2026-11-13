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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLeo Daily Horoscope 13 November 2026: पुश्तैनी बिजनेस में फैमिली सपोर्ट से मिलेगी सफलता, नई जॉब की तलाश होगी पूरी

Leo Daily Horoscope 13 November 2026: पुश्तैनी बिजनेस में फैमिली सपोर्ट से मिलेगी सफलता, नई जॉब की तलाश होगी पूरी

Aaj Ka Singh Rashifal 13 November 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! 5th चंद्रमा, धृति व परिजात योग, रुकी पेमेंट रिलीज, बिजनेस यात्रा में लाभ, प्रमोशन व शुक्रवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Nov 2026 07:39 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (विद्या, बुद्धि, कला, संगीत, रचनात्मकता, संतान व प्रेम स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते कला, संगीत, लेखन और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों की प्रतिभा में गजब का निखार आएगा और आपके कौशल को नई पहचान मिलेगी।

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

  • दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात धनु राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, रुकी पेमेंट और यात्रा लाभ (Business & Payment Recovery)

धृति योग से रुकी पेमेंट रिलीज, सुधरेगी आर्थिक स्थिति: धृति योग के शुभ प्रभाव से बाजार में लंबे समय से अटकी हुई या रुकी हुई पेमेंट (Pending Payment) आज आपके खाते में आ सकती है, जिससे आपकी आर्थिक व्यवस्था और कैश फ्लो में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा।

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यात्रा में प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात और पुश्तैनी काम में सफलता: व्यापार से जुड़ी यात्रा (Business Travelling) के दौरान आपकी मुलाकात समाज और उद्योग जगत के कुछ प्रतिष्ठित व प्रभावशाली लोगों से होगी, जिनके सहयोग से भविष्य में बड़ा मुनाफा हासिल होगा। इसके साथ ही, पैतृक या पारिवारिक कारोबार (Ancestral Business) में परिजनों के पूरे सहयोग (Family Support) से आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी।

2. करियर, नौकरी और पदोन्नति (Career, Promotion & New Job)

कार्यप्रणाली में बदलाव से बेहतर परिणाम, विपरीत लिंग का सहयोग: नौकरीपेशा लोगों को अपनी काम करने की शैली और कार्यप्रणाली में थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा; इस बदलाव से आपको पहले की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम हासिल होंगे। कार्यस्थल (Workspace) पर यदि कोई विपरीत या तनावपूर्ण परिस्थिति बनती है, तो वहां विपरीत लिंग (Opposite Gender) के किसी सहयोगी या अधिकारी की एंट्री आपके लिए बेहद मददगार और शुभ साबित होगी।

नई जॉब की तलाश होगी पूरी, प्रमोशन व आर्थिक सुरक्षा: जो नौकरीपेशा जातक नई जॉब (New Job) की तलाश कर रहे हैं, वे अपने प्रयास निरंतर जारी रखें क्योंकि आज सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं। वर्तमान संस्थान में भी पदोन्नति (Promotion) के योग बन रहे हैं और आप आर्थिक रूप से खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेंगे।

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Marriage Proposal, Family & Students)

विवाह का प्रस्ताव, घर में धार्मिक प्रार्थना व अनुकूल लव लाइफ: अविवाहित जातकों (Unmarried Persons) के लिए आज विवाह का कोई उत्तम रिश्ता आ सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। घर में परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक प्रार्थना या अनुष्ठान का आयोजन कर सकते हैं। प्रेमी जोड़ों (Love Couples) के लिए भी आज का दिन बेहद अनुकूल और स्नेहपूर्ण रहेगा।

छात्रों का लक्ष्य केवल एकाग्रता: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए अपने अध्ययन और करियर के क्षेत्र पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना ही आज का परम उद्देश्य होगा; भटकाव से दूर रहें।

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। बदलते मौसम में गले और पेट का ध्यान रखें, ताजा व सात्विक भोजन लें और नियमित प्राणायाम करें।

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा मां महालक्ष्मी व भगवान सूर्य की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, गंगाजल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा मां लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर 'श्री सूक्त' का पाठ करें। किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद मिठाई का दान करें। इससे अटके हुए धन की प्राप्ति होगी, नई नौकरी व पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Nov 2026 07:39 AM (IST)
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