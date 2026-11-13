Aaj Ka Kark Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, पाचन स्वास्थ्य, सेवा व दैनिक कार्यप्रणाली स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपको अपने पाचन तंत्र (Digestive System) और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए बाहर के तले-भुने भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार

13 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र

शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात धनु राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, विस्तार और निवेश सतर्कता (Business Expansion & Stock Market Alert)

धृति योग से बिजनेस विस्तार के अनुकूल अवसर, डील से पहले करें रिसर्च: धृति योग का शुभ साथ मिलने से आपकी व्यावसायिक कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने और कारोबार के विस्तार (Business Expansion) के लिए ग्रह स्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं. हालांकि, व्यापारियों को किसी भी नई डील या अनुबंध पर मुहर लगाने से पहले अपनी ओर से बाजार और पार्टी की गहन रिसर्च (Research) अवश्य कर लेनी चाहिए.

शेयर बाजार और तेजी-मंदी से बनाएं दूरी, सोशल वर्क पर दें ध्यान: शेयर्स, कमोडिटी तथा तेजी-मंदी (Speculation) के जोखिम भरे कामों से आज दूरी बनाकर रखें या अत्यधिक सावधान रहें; इस क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी विशेषज्ञ की सलाह और मार्गदर्शन अवश्य लें. इसके साथ ही, अपने व्यावसायिक दायित्वों के अलावा सामाजिक कार्यों (Social Work) पर भी फोकस करें, जिससे समाज में एक जिम्मेदार और अच्छे नागरिक के रूप में आपकी छवि निखरेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Work Stability)

नौकरी में बदलाव की न करें आशा, खाली समय का करें सदुपयोग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को सलाह है कि वे फिलहाल अपनी वर्तमान जॉब में किसी बड़े बदलाव या ट्रांसफर की उम्मीद न रखें. इसके बजाय कार्यस्थल पर मिलने वाले खाली समय का रचनात्मक उपयोग करें, जिससे आपके सभी पेंडिंग काम बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे.

बिना तनाव के काम और कार्यों में स्थिरता: आज वेतनभोगी लोग (Salaried Employees) बिना किसी अनावश्यक मानसिक दबाव या प्रतिस्पर्धा के डर के सहजता से काम करेंगे. आपके आधिकारिक कार्यों में मजबूती और स्थिरता (Stability) आएगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Students)

परिवार संग भोजन और खुलकर करें संवाद, शानदार रहेगी लव लाइफ: घर-परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और उन सकारात्मक विचारों व योजनाओं को खुलकर साझा करें जो आपके दिमाग में चल रही हैं; इससे पारिवारिक बॉन्डिंग गहरी होगी. प्रेम संबंधों (Love Life) के लिहाज से दिन बेहद शानदार और रोमांटिक रहने वाला है.

छात्रों की कड़ी मेहनत लाएगी रंग: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) तथा सामान्य पाठ्यक्रमों की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Students) अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी लगन और कड़ी मेहनत करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से एसिडिटी, अपच या पेट दर्द की शिकायत उभर सकती है. हल्का व सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और षष्ठ भाव के चंद्रमा के कष्टों के निवारण तथा मां महालक्ष्मी व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें और मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद मिठाई का दान करें. इससे पाचन व स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दूर होंगे, व्यापारिक विस्तार में सफलता मिलेगी और पारिवारिक व प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.