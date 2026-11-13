धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCancer Daily Horoscope 13 November 2026: कोई भी डील फाइनल करने से पहले करें पूरी रिसर्च, वेतनभोगियों को बिना तनाव के मिलेगी कार्य में स्थिरता

Cancer Daily Horoscope 13 November 2026: कोई भी डील फाइनल करने से पहले करें पूरी रिसर्च, वेतनभोगियों को बिना तनाव के मिलेगी कार्य में स्थिरता

Aaj Ka Kark Rashifal 13 November 2026: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! 6th चंद्रमा, धृति व परिजात योग, बिजनेस विस्तार के अवसर, शेयर बाजार अलर्ट, नौकरी में स्थिरता व शुक्रवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Nov 2026 07:33 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, पाचन स्वास्थ्य, सेवा व दैनिक कार्यप्रणाली स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपको अपने पाचन तंत्र (Digestive System) और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए बाहर के तले-भुने भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

  • दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात धनु राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, विस्तार और निवेश सतर्कता (Business Expansion & Stock Market Alert)

धृति योग से बिजनेस विस्तार के अनुकूल अवसर, डील से पहले करें रिसर्च: धृति योग का शुभ साथ मिलने से आपकी व्यावसायिक कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने और कारोबार के विस्तार (Business Expansion) के लिए ग्रह स्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं. हालांकि, व्यापारियों को किसी भी नई डील या अनुबंध पर मुहर लगाने से पहले अपनी ओर से बाजार और पार्टी की गहन रिसर्च (Research) अवश्य कर लेनी चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 13 November 2026: 8वें चंद्रमा से मानसिक अस्थिरता, बिजनेस में पैसों की तंगी व वर्कप्लेस पर वित्तीय धांधली पकड़े जाने का अलर्ट
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 13 November 2026: 8वें चंद्रमा से मानसिक अस्थिरता, बिजनेस में पैसों की तंगी व वर्कप्लेस पर वित्तीय धांधली पकड़े जाने का अलर्ट
राशिफल
Aries Daily Horoscope 13 November 2026: फेस्टिव सीजन के बाद नई बिजनेस प्लानिंग दिलाएगी बंपर मुनाफा, राजनीति व समाजसेवा में बड़ी उपलब्धि
Aries Daily Horoscope 13 November 2026: फेस्टिव सीजन के बाद नई बिजनेस प्लानिंग दिलाएगी बंपर मुनाफा, राजनीति व समाजसेवा में बड़ी उपलब्धि
राशिफल
Weekly Love Horoscope 15 to 21 November 2026: तुला, धनु और कुंभ समेत इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र देव, पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल
साप्ताहिक लव राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: प्यार में बढ़ेगी नजदीकी या तीसरे की दखलअंदाजी बढ़ाएगी तनाव? पढ़ें 12 राशियों का हाल
राशिफल
Kal Ka Rashifal 13 November 2026: धृति योग से इन 3 राशियों को बड़ा लाभ, सिंह को रुकी पेमेंट और मिथुन राशि को सरकारी टेंडर!
Kal Ka Rashifal 13 November 2026: धृति योग से इन 3 राशियों को बड़ा लाभ, सिंह को रुकी पेमेंट और मिथुन राशि को सरकारी टेंडर!

शेयर बाजार और तेजी-मंदी से बनाएं दूरी, सोशल वर्क पर दें ध्यान: शेयर्स, कमोडिटी तथा तेजी-मंदी (Speculation) के जोखिम भरे कामों से आज दूरी बनाकर रखें या अत्यधिक सावधान रहें; इस क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी विशेषज्ञ की सलाह और मार्गदर्शन अवश्य लें. इसके साथ ही, अपने व्यावसायिक दायित्वों के अलावा सामाजिक कार्यों (Social Work) पर भी फोकस करें, जिससे समाज में एक जिम्मेदार और अच्छे नागरिक के रूप में आपकी छवि निखरेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Work Stability)

नौकरी में बदलाव की न करें आशा, खाली समय का करें सदुपयोग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को सलाह है कि वे फिलहाल अपनी वर्तमान जॉब में किसी बड़े बदलाव या ट्रांसफर की उम्मीद न रखें. इसके बजाय कार्यस्थल पर मिलने वाले खाली समय का रचनात्मक उपयोग करें, जिससे आपके सभी पेंडिंग काम बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे.

बिना तनाव के काम और कार्यों में स्थिरता: आज वेतनभोगी लोग (Salaried Employees) बिना किसी अनावश्यक मानसिक दबाव या प्रतिस्पर्धा के डर के सहजता से काम करेंगे. आपके आधिकारिक कार्यों में मजबूती और स्थिरता (Stability) आएगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Students)

परिवार संग भोजन और खुलकर करें संवाद, शानदार रहेगी लव लाइफ: घर-परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और उन सकारात्मक विचारों व योजनाओं को खुलकर साझा करें जो आपके दिमाग में चल रही हैं; इससे पारिवारिक बॉन्डिंग गहरी होगी. प्रेम संबंधों (Love Life) के लिहाज से दिन बेहद शानदार और रोमांटिक रहने वाला है.

छात्रों की कड़ी मेहनत लाएगी रंग: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) तथा सामान्य पाठ्यक्रमों की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Students) अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी लगन और कड़ी मेहनत करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से एसिडिटी, अपच या पेट दर्द की शिकायत उभर सकती है. हल्का व सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और षष्ठ भाव के चंद्रमा के कष्टों के निवारण तथा मां महालक्ष्मी व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें और मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद मिठाई का दान करें. इससे पाचन व स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दूर होंगे, व्यापारिक विस्तार में सफलता मिलेगी और पारिवारिक व प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 13 November 2026: 8वें चंद्रमा से मानसिक अस्थिरता, बिजनेस में पैसों की तंगी व वर्कप्लेस पर वित्तीय धांधली पकड़े जाने का अलर्ट
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 13 November 2026: 8वें चंद्रमा से मानसिक अस्थिरता, बिजनेस में पैसों की तंगी व वर्कप्लेस पर वित्तीय धांधली पकड़े जाने का अलर्ट
राशिफल
Aries Daily Horoscope 13 November 2026: फेस्टिव सीजन के बाद नई बिजनेस प्लानिंग दिलाएगी बंपर मुनाफा, राजनीति व समाजसेवा में बड़ी उपलब्धि
Aries Daily Horoscope 13 November 2026: फेस्टिव सीजन के बाद नई बिजनेस प्लानिंग दिलाएगी बंपर मुनाफा, राजनीति व समाजसेवा में बड़ी उपलब्धि
राशिफल
Weekly Love Horoscope 15 to 21 November 2026: तुला, धनु और कुंभ समेत इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र देव, पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल
साप्ताहिक लव राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: प्यार में बढ़ेगी नजदीकी या तीसरे की दखलअंदाजी बढ़ाएगी तनाव? पढ़ें 12 राशियों का हाल
राशिफल
Kal Ka Rashifal 13 November 2026: धृति योग से इन 3 राशियों को बड़ा लाभ, सिंह को रुकी पेमेंट और मिथुन राशि को सरकारी टेंडर!
Kal Ka Rashifal 13 November 2026: धृति योग से इन 3 राशियों को बड़ा लाभ, सिंह को रुकी पेमेंट और मिथुन राशि को सरकारी टेंडर!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
पंजाब
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन
श्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन
बॉलीवुड
मिस इंडिया रही, 6 साल तक छिपाया शादी का राज, किस्से भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस जूही चावला के
जूही चावला: 6 साल तक छिपाया शादी का राज, अब हैं भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने
यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन के अंदर आर्मी मैन और TTE में टिकट को लेकर हो गया लफड़ा, वीडियो वायरल
ट्रेन के अंदर आर्मी मैन और TTE में टिकट को लेकर हो गया लफड़ा, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
Smartphone Buying Guide : 5G फोन खरीदते समय किन फीचर्स पर ध्यान दें? समझें बैंड, प्रोसेसर और अपडेट का गणित
5G फोन खरीदते समय किन फीचर्स पर ध्यान दें? समझें बैंड, प्रोसेसर और अपडेट का गणित
जनरल नॉलेज
AI Revolution In Cinema: फिल्म स्टूडियोज की रीढ़ पर AI की दस्तक, तकनीक कैसे लिखेगी नया अध्याय?
फिल्म स्टूडियोज की रीढ़ पर AI की दस्तक, तकनीक कैसे लिखेगी नया अध्याय?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget