Aaj ka Mithun Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर पहले से बेहतर महसूस होगा. मानसिक रूप से भी आप उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. काम की व्यस्तता के बावजूद थकान ज्यादा परेशान नहीं करेगी. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगा. यदि लंबे समय से किसी छोटी परेशानी से जूझ रहे थे तो उसमें भी राहत मिलने की संभावना है.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को बड़ी डील मिलने की संभावना है. सौभाग्य योग के प्रभाव से नई डील्स आसानी से फाइनल हो सकती हैं और अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं. बाजार की परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, इसलिए आज लिया गया व्यावसायिक निर्णय भविष्य में बड़ी सफलता दिला सकता है. यदि आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर किया गया निवेश लंबे समय में अच्छा लाभ दे सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और सहकर्मी हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे. टीम के बीच आपकी राय को महत्व मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रभावित होंगे. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रतिष्ठित कंपनी से आकर्षक ऑफर मिलने की संभावना है. आपका अनुभव, योग्यता और पुराना कार्य रिकॉर्ड नई सफलता के द्वार खोल सकता है. करियर में आगे बढ़ने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. माता-पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. घर में किसी छोटे मांगलिक कार्यक्रम, पूजा या पारिवारिक मिलन का आयोजन हो सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार के साथ बिताए गए पल मानसिक शांति और खुशी प्रदान करेंगे.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. आय में वृद्धि के संकेत हैं और निवेश से भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनेगी. रुका हुआ धन मिलने या नई आय के स्रोत बनने के योग हैं. यदि कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना चाहते हैं तो पूरी योजना के साथ आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों से बचकर बचत पर ध्यान देना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता लेकर आएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रोजेक्ट से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और शिक्षकों का सहयोग भी मिलेगा. कला, तकनीक और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 1

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय:

आज भगवान गणेश की पूजा करें और दूर्वा अर्पित करें. "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री दान करें. इससे करियर, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में सफलता के मार्ग और अधिक मजबूत होंगे.

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