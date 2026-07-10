Aaj ka Makar Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.

भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के साथ-साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है. यदि उनकी तबीयत पहले से ठीक नहीं है तो लापरवाही न करें और समय पर चिकित्सकीय सलाह लें. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. योग, प्राणायाम और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बाजार का रुख आपकी अपेक्षा के विपरीत जा सकता है, जिससे शेयर मार्केट या कमोडिटी से जुड़े लोगों को नुकसान होने की आशंका है. नई तकनीक लागू करने में कर्मचारियों का विरोध कार्यों की गति धीमी कर सकता है. ग्राहकों की शिकायतों को हल्के में लेने से बचें, क्योंकि इसका असर आपकी ब्रांड इमेज पर पड़ सकता है. आज किसी भी बड़े निवेश या जोखिम वाले फैसले को सोच-समझकर ही लें और ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता दें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर संयम और सावधानी से काम लेना होगा. आपकी मेहनत का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपने कार्यों का उचित रिकॉर्ड रखें. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुति देते समय पूरी तैयारी रखें, क्योंकि छोटी सी कमी भी आपके प्रस्ताव को प्रभावित कर सकती है. सहकर्मियों के साथ अनावश्यक चर्चा या गॉसिप से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह भविष्य में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. अविवाहित लोगों को नए रिश्तों में जल्दबाजी से बचना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को समझने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए. जीवनसाथी और परिवार के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्क रहना आवश्यक होगा. शेयर बाजार या जोखिम वाले निवेश में नुकसान की संभावना है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. बजट के अनुसार चलने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और डिजिटल क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. डिजिटल आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अपने सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का बैकअप अवश्य रखें, क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण डेटा प्रभावित हो सकता है. विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और ध्यान भटकने से बचना चाहिए.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: क्रीम.

अशुभ अंक: 7.

उपाय:

आज भगवान शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला तिल, छाता या लोहे की वस्तु का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं कम होंगी, मानसिक तनाव दूर होगा और व्यापार व करियर में स्थिरता आएगी.

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