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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 5 July 2026: मिथुन राशि वालों के लिए तरक्की, सम्मान और नए अवसरों से भरा रहेगा रविवार

Aaj ka Mithun Rashifal 5 July 2026: मिथुन राशि वालों के लिए तरक्की, सम्मान और नए अवसरों से भरा रहेगा रविवार

Gemini Horoscope: क्या 5 जुलाई 2026 का रविवार मिथुन राशि के लोगों के लिए करियर, शिक्षा, धन और परिवार में नई खुशखबरी लेकर आएगा? जानिए आज किन अवसरों का मिलेगा पूरा लाभ.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए नई संभावनाओं और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम लेना भी जरूरी रहेगा. योग, प्राणायाम और संतुलित भोजन आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे. बाहर का भोजन कम करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन बेहद शुभ रह सकता है. नए एग्रीमेंट, साझेदारी या महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपकी समझदारी और अनुभव से ग्राहक प्रभावित होंगे, जिससे लंबे समय तक व्यावसायिक संबंध मजबूत बन सकते हैं. व्यापार विस्तार की योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए भी समय अच्छा रहेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. आने वाले समय के लिए बनाई गई आपकी योजना लाभदायक साबित होगी. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह दिन आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करने का है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय सुखद रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों से महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा होगी और उनका अनुभव आपके काम आएगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं और भविष्य के लिए निवेश की योजना बन सकती है. धार्मिक या सामाजिक कार्यों में आर्थिक सहयोग करने से मानसिक संतोष मिलेगा. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. उच्च शिक्षा के लिए विदेश या प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश के अवसर बन सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. पढ़ाई में एकाग्रता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे. शिक्षकों का मार्गदर्शन सफलता की राह आसान करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
अशुभ अंक: 4
उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को पीले रंग की खाद्य सामग्री या फल का दान करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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