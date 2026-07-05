Aaj ka Mithun Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए नई संभावनाओं और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम लेना भी जरूरी रहेगा. योग, प्राणायाम और संतुलित भोजन आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे. बाहर का भोजन कम करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन बेहद शुभ रह सकता है. नए एग्रीमेंट, साझेदारी या महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपकी समझदारी और अनुभव से ग्राहक प्रभावित होंगे, जिससे लंबे समय तक व्यावसायिक संबंध मजबूत बन सकते हैं. व्यापार विस्तार की योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए भी समय अच्छा रहेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. आने वाले समय के लिए बनाई गई आपकी योजना लाभदायक साबित होगी. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह दिन आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करने का है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय सुखद रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों से महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा होगी और उनका अनुभव आपके काम आएगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं और भविष्य के लिए निवेश की योजना बन सकती है. धार्मिक या सामाजिक कार्यों में आर्थिक सहयोग करने से मानसिक संतोष मिलेगा. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. उच्च शिक्षा के लिए विदेश या प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश के अवसर बन सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. पढ़ाई में एकाग्रता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे. शिक्षकों का मार्गदर्शन सफलता की राह आसान करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

अशुभ अंक: 4

उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को पीले रंग की खाद्य सामग्री या फल का दान करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ेगी.

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