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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 30 June 2026: ऑफिस में 'काम ज्यादा और समय कम' की स्थिति, वर्किंग स्टाइल से बॉस होंगे इम्प्रेस

Mithun Rashifal 30 June 2026: ऑफिस में 'काम ज्यादा और समय कम' की स्थिति, वर्किंग स्टाइल से बॉस होंगे इम्प्रेस

Gemini Horoscope: क्या आज नए प्रोडक्ट से होगा व्यापार में बड़ा मुनाफा और क्या बॉस सौंपेंगे नए प्रोजेक्ट की कमान? जानिए 30 जून 2026 को अपनी नौकरी, सेहत और शिक्षा से जुड़े सभी बड़े बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 30 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Mithun Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके भाग्य और कर्म को मजबूती देगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 7वें भाव (सप्तम भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शानदार और नई ऊंचाइयों को छूने का है. चंद्रमा के 7वें हाउस में होने से बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट को शामिल करने से आपको बड़ा आर्थिक लाभ होगा. यदि आप किसी इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स के लिए न्यू फ्रेंचाइजी लेने की प्लानिंग बना रहे हैं. बाजार की विकट परिस्थिति के मध्य भी मार्केट में आपके प्रॉडक्ट की डिमांड हद से ज्यादा रहेगी, जिससे आपकी सेल में बंपर बढ़ोतरी होगी. बिजनेसमैन को आज अपने एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) की मदद करने के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए. उनकी परेशानियों को ध्यान से सुनकर उसे दूर करने का प्रयास करें, जिससे उनका आपके प्रति भरोसा मजबूत होगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है. व्यापार में बिक्री बढ़ने और नए अवसरों के मिलने से धन का प्रवाह लगातार बना रहेगा. पुराने रुके हुए पेमेंट्स भी आज आपको मिल सकते हैं. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच किया गया कोई भी कमर्शियल एग्रीमेंट या वित्तीय डील आपको भविष्य में बड़ा मुनाफा देगी. हालांकि, राहुकाल के समय (दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक) बड़े लेन-देन और धन के निवेश से पूरी तरह बचना ही आपके लिए सुरक्षित रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की के नए अवसर लेकर आया है. आपकी शानदार वर्किंग स्टाइल को देखते हुए बॉस आज आपको किसी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट का हेड या किसी उच्च-स्तरीय प्रोजेक्ट का हेड बना सकते हैं. ऑफिस में आज टीमवर्क में काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है. टीम के साथ काम करने पर स्वयं के साथ-साथ अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें. एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिस में अत्यधिक एक्टिव रहना होगा, क्योंकि कार्यस्थल पर 'काम ज्यादा और समय कम' जैसी नौबत आ सकती है. अपनी कार्यकुशलता से आप समय पर काम निपटाने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)
विद्यार्थियों और विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को बदलने का है. परीक्षा के बढ़ते दबाव के कारण मन में 'फियर ऑफ फेलियर' (असफलता का डर) हावी हो सकता है. इस मानसिक भटकाव और तनाव से बचने के लिए छात्रों को आज नए टॉपिक्स छूने के बजाय अपने पुराने सिलेबस के रिवीजन पर पूरी तरह फोकस करना चाहिए. लगातार किया गया अभ्यास ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने वाला साबित होगा. आपका पूरे समर्पण के साथ फैमिली मेंबर्स की मदद करना आपके रिलेशन को एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता देगा. घर-परिवार में जब भी अपनों को आपकी जरूरत हो, तो उनकी मदद करने के लिए स्वयं को हमेशा आगे रखें. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और पार्टनर आपके हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, लेकिन ऑफिस में अत्यधिक काम की व्यस्तता के कारण शाम को हल्की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. दिनभर एक्टिव बने रहने के लिए अपने खान-पान पर ध्यान दें और भरपूर मात्रा में लिक्विड डाइट लें. मानसिक शांति और एकाग्रता को बनाए रखने के लिए आज योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. घर से निकलते समय उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान करने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलें, सभी विघ्न दूर होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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