Aaj Ka Mithun Rashifal 2 August 2026: कारोबार में बढ़ेगी साख, छात्रों को मिलेगी बड़ी सफलता
Gemini Horoscope Today: क्या 2 अगस्त 2026 को मिथुन राशि वालों को व्यापार में लाभ और करियर में नए अवसर मिलेंगे? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आपकी मीठी वाणी, विनम्र व्यवहार और सौम्य स्वभाव के कारण बाजार में आपकी प्रतिष्ठा और गुडविल मजबूत होगी, जिससे नए ग्राहक भी जुड़ सकते हैं.
कारोबार सामान्य गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. यदि दुकान, ऑफिस या घर में निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे तथा दोपहर 2:00 से 3:00 बजे के बीच का समय शुभ रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े कर्मचारियों को अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे थकान महसूस होगी. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, इसलिए तनाव लेने के बजाय थोड़ी देर का ब्रेक लेकर दोबारा काम शुरू करें.
भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार का वादा करने से बचें. सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में आपके लिए लाभदायक रहेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर परिवार की सुख-सुविधाओं और लग्जरी पर. बजट बनाकर खर्च करेंगे तो आर्थिक संतुलन बना रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
जो लोग परिवार से दूर रहकर काम करते हैं, वे इस रविवार घर जाने की योजना बना सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
हेल्थ राशिफल
लगातार यात्रा और व्यस्त दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें, पानी अधिक पिएं और खानपान का ध्यान रखें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से जुड़े छात्रों को नए प्रोजेक्ट या अवसर मिल सकते हैं. नियमित अध्ययन और बेहतर प्रदर्शन से शिक्षकों का विश्वास भी बढ़ेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 1
उपाय
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, व्यापार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और करियर में नए अवसर प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी.
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