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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 2 August 2026: करियर में बड़ा मौका, बिजनेस में जबरदस्त लाभ

Aaj Ka Mesh Rashifal 2 August 2026: करियर में बड़ा मौका, बिजनेस में जबरदस्त लाभ

Aries Horoscope Today: क्या 2 अगस्त 2026 को मेष राशि वालों को नौकरी में नई जिम्मेदारी और बिजनेस में बड़ा लाभ मिलेगा? जानें व्यापार, करियर, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Aug 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के व्यापारियों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन नई संभावनाएं लेकर आया है. चंद्रमा के एकादश भाव में होने और अतिगंड व सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. यदि आप रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़े हैं, तो आपकी टीम का सहयोग आपको बड़ी कंपनियों से नए ऑर्डर दिला सकता है.

व्यापार में लाभ के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं पर भी काम करेंगे, लेकिन केवल बचत करने के बजाय वर्तमान जरूरतों और परिवार की खुशियों पर भी ध्यान देना जरूरी होगा. दोपहर बाद किसी ग्राहक, पार्टनर या कर्मचारी से बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी-सी बात भी व्यावसायिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपके पिछले कार्यों और अनुभव को देखकर वरिष्ठ अधिकारी आपको नई जिम्मेदारी या मनचाहा पद देने पर विचार कर सकते हैं. यदि ऑफिस की ओर से किसी नए स्थान पर भेजा जाता है, तो इसे सीखने और नए संपर्क बनाने का अवसर समझें.

कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा और आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में सफल होंगे. आत्मविश्वास और अनुशासन बनाए रखने से करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. आय में वृद्धि के संकेत हैं और पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है. हालांकि खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वीकेंड पर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या पारिवारिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ मजबूत होगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अधिक काम के बीच पर्याप्त आराम करें और मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग को दिनचर्या में शामिल करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. नियमित अभ्यास और समय का सही प्रबंधन भविष्य में बेहतर परिणाम दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1

उपाय

आज सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और उसमें लाल फूल व अक्षत मिलाएं. इसके बाद "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करें. यह उपाय करियर में उन्नति, व्यापार में सफलता, आत्मविश्वास बढ़ाने और नए अवसर प्राप्त करने में शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Aug 2026 03:00 AM (IST)
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